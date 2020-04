Hallitus tekee pian tärkeitä päätöksiä.

Inhorealistit vastaan tukahduttajat. Näin voisi kuvata ääripäitä keskustelussa oikeasta tavasta taistella koronavirusepidemiaa vastaan.

Inhorealistit haluavat, että viruksen annettaisiin kulkea väestön läpi, jotta suomalaiset saisivat tartuntojen kautta laumaimmuniteetin. Tukahduttajat taas löisivät tartuntakäyrän lättänäksi mahdollisimman tiukoin rajoitustoimin, jotta virukselle ei jäisi yhtään elintilaa.

Ääripäiden välissä luovii Suomen hallitus, jonka on määrä kertoa jatkotoimista vapun jälkeen 3. toukokuuta. Suomen linjan pohjana on niin sanottu hybridistrategia: varovainen ja hallittu paluu kohti normaalia elämää, käyttämällä apuna tätä mallia: testaa, jäljitä, eristä ja hoida.

Vappu on vaikeiden päätösten aikaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) ja opetusministeri Li Andersson esiintyivät lapsille suunnatussa tiedotustilaisuudessa 24. huhtikuuta.

Muutokset strategiaan ovat hankalia, sillä päätöksillä voi olla dramaattisia seurauksia ihmishenkien menetyksinä ja taloudellisina tappioina. Jokaisen elämä on yhtä arvokas, mutta eristäytyminen käy pitkän päälle yhä kalliimmiksi: se maksavat Keskuskauppakamarin arvion mukaan noin 1,2 miljardia euroa joka viikko. Päätöksentekoa vaikeuttaa myös se, että tieto viruksesta ja epidemian etenemisestä on yhä puutteellista, ja asiantuntijoiden tulkinnat tiedosta ovat ristiriitaisia.

Näiden syiden vuoksi kriisin perimmäinen kysymys on niin piinaavan vaikea: Voidaanko – tai pitääkö – suomalaisten henkeä ja terveyttä suojella mihin hintaan tahansa?

IS kertoo seuraavassa, mistä valinnoissa on kysymys.

Virallinen linja

Suomen hallitus perustaa strategiavalintansa sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoihin, joiden tuoreen tiedon mukaan Suomi on tällä hetkellä epidemian suvantovaiheessa. Epidemia on rajoitustoimien ansiosta hidastunut voimakkaasti, kertoi THL:n terveysturvallisuuden osaston johtaja Mika Salminen maanantaina Ylen A-studiossa. Toisaalta tämä onnistuminen merkitsee sitä, että tautihuippu siirtyy nykyisin rajoitustoimin pitkälle tulevaisuuteen – jopa syksyyn saakka. Tätä Salminen ei pidä kaikkein optimaalisimpana tapana toimia.

Hybridistrategiassa Suomi torjuu epidemiaa erilaisin keinoin ja rajoituksin, joita voidaan tilanteen salliessa purkaa yksi kerrallaan. Siten rajoitusten höllentämisen seurauksia voidaan tarkastella pala palalta ja kiristää toimia uudelleen, jos tauti lähtee leviämään. Näin jatkettaisiin siihen saakka, kunnes väestö saisi rokotteesta suojan tautia vastaan.

Mutta mitä rajoituksia voidaan purkaa ja millä aikataululla? Tämä on vaikea kysymys, sillä purkamiseen liittyy aina riski tapauskuolleisuuden noususta ja terveydenhuollon, erityisesti tehohoidon, kapasiteetin ylittymisestä uusien tartuntaryppäiden vuoksi.

Jos hallitus esimerkiksi päättää avata koulut 13. toukokuuta, voidaan rajoituksia tarvittaessa tiukentaa jollakin toisella suunnalla. Hallitus voisi vaikkapa määrätä hengityssuojaimet pakollisiksi kouluissa, julkisilla paikoilla ja liikennevälineissä, joka ehkä kompensoisi riskiä.

Rajoituksia voidaan myös korvata suunnitteilla olevan vapaaehtoisen älypuhelinsovelluksen avulla. Jos puhelimen haltijalta löytyy tartunta, sovellus kertoo keihin muihin käyttäjiin hän on ollut lähikontaktissa. Se helpottaisi altistuneiden jäljittämistä olennaisesti.

Testaa-jäljitä-eristä-hoida -toimintatapa on hybridistrategiassa tärkeä. Se tarkoittaa diagnostisten pcr-testien tekemistä mahdollisimman matalalla kynnyksellä, altistuneiden jäljittämistä ja karanteeniin asettamista sekä sairastuneiden eristämistä ja hoitamista. Taudin levinneisyyttä väestössä puolestaan selvitetään vasta-ainetestein. Vaikka tulokset kummassakaan testissä eivät ole sataprosenttisen luotettavia, ne antavat tärkeää tietoa tautilanteesta päätösten pohjaksi.

Kansainvälinen malli: Saksa. Virustaudin perustartuttavuusluku R0 putosi jo hetkeksi alle yhden. Liittohallitus kertoi maanantaina harkitsevansa rajoitustoimien purkamista alueittain, sillä tautitilanne on osavaltioissa erilainen. Vastarinta rajoituksia kohtaan puolestaan on kasvussa.

Tukahduttajat

Epidemian tukahduttamisen kannattajat vaativat mahdollisimman kovia rajoituksia, jotta R0 painuisi nopeasti alle alas. Tällöin epidemia lähtisi hiipumaan ja tauti katoaisi.

Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen heitti MTV Uutisten haastattelussa sunnuntaina ilmaan ajatuksen, jonka mukaan Suomi voitaisiin sulkea kokonaan kuukaudeksi, jolloin epidemia menisi nopeasti ohi. Ilmonen ei kuitenkaan uskonut, että tälle toimelle olisi kannatusta.

Viruksen täydellinen hävittäminen on käytännössä mahdotonta: mitään maata ei voi sulkea niin hermeettisesti, etteikö virus leviäisi, jos sitä väestössä on. Tartuntojen määrä voidaan kuitenkin painaa niin alas, että virukselle altistuneet saadaan nopeasti kiinni. Riski epidemian uudesta aallosta kuitenkin kohoaa viimeistään silloin, kun ulkorajat avataan uudelleen matkailulle.

Kansainvälinen malli: Uusi-Seelanti. Terveysviranomaiset kertoivat maanantaina, että uusien tapausten määrä vuorokaudessa on pudonnut yksinumeroisiin lukuihin. Kouluja avataan vähitellen ja työntekijät saavat tietyin rajoituksin palata töihin teollisuudessa. Joukkotapahtumat on silti edelleen kielletty ja ulkorajat pysyvät kiinni.

Inhorealistit

Tähän joukkoon kuuluvat lähtisivät tavoittelemaan väestötason laumasuojaa sairastamisen kautta, sillä tehokkaan ja turvallisen rokotteen valmistuminen saattaa kestää pitkälle ensi vuoteen saakka.

Osmo Soininvaaran mukaan puolitoista vuotta lockdownia eli sulkua raunioittaisi Suomen ”täydellisesti”.

”Jotka kuvittelevat, että terveys ohittaa aina talouden eivät tunne lainkaan tilannetta budjettirajoitusten alaisessa terveydenhuollossa. Ihmiselämää ei puolusteta mihin hintaan hyvänsä sen enempää terveydenhuollossa kuin tieliikenteessä”, kirjoittaa Soininvaara maanantaina julkaistussa blogitekstissä.

Virologian professori Kalle Saksella arvioi IS:lle tiistaina, että laumasuojan syntymiseksi pitäisi taudille vastustuskykyisten osuus väestöstä olla nykytiedon mukaan ”ehkä 70 prosenttia”. Jos nykyisestä rajoitustasosta pidetään kiinni, suomalaisille ei kehity lainkaan laumasuojaa.

Ruotsin apulaisvaltion­epidemiologin Anders Wallenstenin mukaan suomalaiset ovat ehkä havahtuneet siihen, että tiukat rajoitustoimet vain siirtävät ongelmaa eteenpäin.

– Heillä ei ole mitään immuniteettia. On jatkuva riski siitä, että tartunnat alkavat levitä uudelleen. Jos ihmisillä on jonkinlainen vastustuskyky virusta vastaan, sen on vaikeampi saada jalansijaa, Wallensten sanoi Ylen mukaan.

Ravintoloitsijat osoittivat 24. huhtikuuta mieltä Dortmundissa kattamalla tyhjiä pöytiä kaupungintalon eteen.

Kansainvälinen malli: Ruotsi. Länsinaapurin viranomaiset ovat antaneet rajoituksista lähinnä suosituksia, kahvilat ja ravintolat ovat saaneet tietyin varauksin pysyä auki ja koulut ovat olleet toiminnassa koko kevään. Strategiasta on maksettu kova hinta erityisesti vanhusväestön kuolleisuutena.

Uusi-Seelanti purkaa tiukkoja koronarajoituksia tiistaista lähtien. Kuvan rakennusmies palasi työmaalle Wellingtonissa 28. huhtikuuta.