Pitkän aikavälin ennusteet: Tulossa lämmin kesä!

Ei superhelteitä, mutta keskiarvoja lämpimämpi kesä tulossa.

Alkuvuosi eli talvi oli lämmin. Merkit viittaavat siihen, että kesästäkin tulee lämmin. Jos ei aivan superhellettä, niin pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi kuitenkin.

– Siihen ne pitkän ajan sääennusteiden keskiarvot yleensä päätyvät, tutkija Mika Rantanen Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden ryhmästä sanoo.

Monet tutkimuslaitokset ennustavat alkuvuonna mitattujen lämpötilojen perusteella koko vuodesta tulevan tavanomaista lämpimämmän. Eväitä on jopa mittaushistorian lämpimimpään vuoteen. Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOOA päätyy arvioon, jossa vuodesta 2020 tulee 75 prosentin todennäköisyydellä mittaushistorian lämpimin. Monet tutkimukset laskevat todennäköisyyden olevan 50:n vaiheilla.

Koko vuoden lämpötilaan talvi vaikuttaa paljon. Esimerkiksi Suomessa paukkupakkaset jäivät tänä talvena kokematta. Se nostaa vuoden keskilämpötilaa merkittävästi.

– Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Lämpimin vuosi oli 2016, mutta näyttää siltä, että siitä hieman jäädään. Joka tapauksessa neljän kärkeen tämä vuosi menee, Rantanen ennustaa.

Ihmisiä paistattelemassa Oulussa kesällä 2016.

Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n mittauksissa tammikuu oli yhtä lämmin kuin ennätysvuonna 2016, helmi- ja maaliskuu olivat mittaushistorian kakkossijalla.

Myös Suomessa talvi oli ennätyslämmin. Etelään talvi ei tullut ensinkään. Vaikka takana on lämmin talvin, hurjan hellekesän toteutumisen suhteen Rantanen on varovaisempi.

– En pidä todennäköisenä, että tulisi mittaushistorian kuumin kesä.

Isoon kuvaan vaikuttaa se, että kesälämpötilojen nousua hillitsee jäiden sulaminen pohjoisella pallonpuoliskolla, mikä sitoo lämpöä. Talvella tällaista lämpöä tasaavaa mekanismia ei ole, joten lämpenemisen vaikutukset tuntuvat siksi voimakkaammin.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kausiennusteissa kuuden eri instituutin tuottamat ennusteet laskevat kesästä tulevan puolesta yhteen astetta normaalia lämpimämpi kesä-, heinä-, ja elokuussa.

– Etelä-Eurooppaan näyttäisi myös tulevan normaalia lämpimämpi kesä. Mallit eivät kuitenkaan näytä paikalleen jumittuneita korkeapaineita, Rantanen sanoo.

Ennätysvuonna 2016 mitattuihin korkeisiin lämpötiloihin vaikutti Tyynenmeren El Niño, joka siirtää lämpöä valtavia määriä. Syklisesti käyttäytyvä merivirta on tänä vuonna heikko. Sillä on vaikutusta koko maapallon ilmakehään niin sanotun eteläisen heilahtelun eli ENSO (El Niño – Southern Oscillation) -ilmiön kautta. Se todennäköisesti hillitsee maapallon lämpötilojen kohoamista tänä vuonna, ja samaan suuntaan vaikuttaa kylmä La Nina, jonka voimistumisesta on saatu merkkejä.

Rantasen mukaan ennätyksiä rikkovat superhelteet ovat niin äärimmäisiä ilmiöitä, että niitä ei ole todennäköistä odottaa peräkkäisinä vuosina. Nyt Suomessa on vallalla keskimääräistä viileämpi ajanjakso, jonka odotetaan muuttuvan vasta vapun jälkeen.