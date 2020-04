Koronaepidemian kasvu on Suomessa paitsi pysähtynyt, myös kääntynyt laskuun.

Koronaviruksen tartuttavuusluku R0 on Suomessa tällä hetkellä alle 1, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Luvun painuminen alle yhden merkitsee sitä, että yksi tartunnan saanut voi tartuttaa vähemmän kuin yhden henkilön.

– Tämä tarkoittaa sitä, että uusien tautitapausten määrä tulee vähenemään pikku hiljaa, Turun yliopiston virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen selvittää.

Julkunen sanoo, että R0 on luku, joka kuvastaa taudin leviämistä ja tarttumista ihmisestä toiseen.

– Jos R0-luku on 1 ja meillä on tänään sata tapausta, meillä on huomenna sata tapausta ja ylihuomenna sata tapausta.

– Jos R0-luku on 2 ja meillä on tänään sata tapausta, meillä on huomenna 200 tapausta ja ylihuomenna 400 tapausta.

Julkunen tulkitsee, että tautitapausten trendi on vähenemään päin. Näyttää siltä, että epidemia pysyy hallinnassa. Uusien tapausten määrä on pienempi kuin edellisinä päivinä.

Julkusen mielestä, jos trendi on ollut tällainen useampia viikkoja, voidaan ryhtyä harkitsemaan rajoitusten höllentämistä tai joiden rajoitusten purkamista.

– Rajoitukset ovat toimineet meillä yllättävän hyvin ja ehkä paremmin kuin osattiin odottaa.

Aiemmin R0-luvun arvioitiin olevan Suomessa 2–3. THL:n mukaan alempaan lukuun on päästy rajoitustoimin, kuten fyysisten kontaktien rajoittamisella.