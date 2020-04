HS: Osa Ukrainasta tulossa olleista ”avainhenkilöistä” ei ole ikinä käynyt Suomessa – kokemusta maataloustöistä vain vähän

Helsingin Sanomien mukaan suurin osa listalla olleista on kuitenkin ollut aiemmin Suomessa.

Huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi nimettyjen maatalouden ”avainhenkilöiden” joukossa on HS:n tietojen mukaan myös sellaisia tulijoita, jotka eivät ole koskaan olleet Suomessa ja joilla on vain vähän kokemusta.

HS:n mukaan Pieni osa listalla olevista henkilöistä on myös sellaisia, joille ei voitu tai ei voida myöntää oleskelulupaa Suomesta.

Ulkomaalaisten henkilöiden piti päästä Suomeen sillä perusteella, että tiloille tarvitaan kokeneita, tilat tuntevia työnjohtajia ja muita ”avainhenkilöitä”. Tarkoituksena oli myös, että he opastaisivat myöhemmin palkattavia.

Kun Suomen ulkorajat sulkeutuivat maaliskuussa, maahan ei ensin pitänyt tulla ketään. Sitten hallitus päätti, että huoltovarmuudelle keskeisen kausityöläisten ryhmän pitää päästä maatiloille.

Huhtikuun alussa maa- ja metsätalousministeriö keräsi pikaisella verkkokyselyllä nimitietoja maatiloilta niistä ulkomaalaisista, jotka ovat kriittisen tärkeitä tiloille. Ministeriö antoi listan suosituksena rajavartiolaitokselle.

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola sanoo HS:lle, ettei tiedä, miksi listalle on ilmoitettu työntekijöitä, jotka eivät ole olleet Suomessa ja joilla on vähän kokemusta. Hänen mukaansa asiassa luotettiin viljelijöiden sanaan. Suurin osa listalla olevista on kuitenkin ollut aiemmin Suomessa.

Suomeen piti tulla neljä koneellista ukrainalaisia huhti–toukokuussa. Maaseudun Tulevaisuus uutisoi kuitenkin viikonloppuna, että Ukraina ei enää päästäkään työvoimaa ulkomaille.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) vahvisti eilen, että Suomeen ei ainakaan toistaiseksi saada lisää edes Huoltovarmuuskeskuksen tärkeiksi määrittelemiä ukrainalaisia kausityöntekijöitä.

Haavisto sanoo, että Suomella oli hieman onnea matkassa, kun viime torstaina yksi koneellinen ukrainalaisia saatiin matkaan.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila puolestaan peräsi viikonloppuna hallitukselta nopeita toimia maatalouden kausityövoiman turvaamiseksi.

Mikäli kausityövoimaa ei saada turvattua, voi siitä seurata Marttilan mukaan tilojen kaatumisia ja tuotannon supistumista.