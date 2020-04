Migri: Vastaanottokeskuksissa kymmeniä koronatartuntoja

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan Suomen vastaanottokeskuksissa on todettu tiistaihin mennessä 30 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on todettu kuudessa Suomen 40:stä vastaanottokeskuksesta. Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla.

– Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa kaupungin tartuntatautilääkäri on tehnyt tartuntojen takia päätöksen aloittaa laajempi testaus, kertoi tulosalueen johtaja Olli Snellman Migristä tiistaina tiedotteessa.

Migrin mukaan vastaanottokeskuksiin on suunniteltu tilaratkaisuja mahdollisia karanteeneja ja eristystä varten. Keskuksia on myös pyydetty hankkimaan tarvittavia suojavarusteita, joista toistaiseksi on pulaa.

Koronavirusepidemian takia myös keskusten siivousta on tehostettu ja ruokailuita on porrastettu. Lisäksi vapaa-ajan toimintaa on rajoitettu ja ulkopuoliset vierailut toistaiseksi kielletty.

Asukkaita siirretään Migrin mukaan keskusten välillä mahdollisimman vähän koronavirusepidemian aikana. Vastaanottokeskuksissa asuu noin 4 400 ihmistä.