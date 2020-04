Tulenko immuuniksi, jos saan koronan? 10 kysymystä ja vastausta viruksesta

Tutkimus uudesta koronaviruksesta etenee, mutta monet arvoitukset ovat yhä vailla ratkaisua. Tärkeimmät avoimet kysymykset koskevat immuunipuolustusta.

Kiinasta maailmalle levinneeseen uuteen koronavirukseen liittyy yhä monia arvoituksia, joista keskeisimmät koskevat vasta-aineita ja immuniteettia. Miksi toiset saavat vakavamman taudin kuin toiset? Kuinka pitkän suojan viruksen aiheuttaman covid-19-taudin sairastaminen antaa? Miten viruksen muuntumien vaikuttaa rokotteen tehoon? Varmoja vastauksia ei vielä ole, sillä koronavirukset ovat ennalta arvaamattomia, ja tämä virus tunnistettiin vasta joulukuussa.

Asiantuntijat kertovat seuraavassa IS:lle, missä vaiheessa tutkimukset koronaviruksen immuunivasteesta ovat tällä hetkellä.

1. Mitä tiedetään tällä hetkellä immuniteetista covid-19-tautia vastaan?

– Kovin vähän mitään varmaa, sanoo Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela IS:lle.

Se tiedetään, että elimistössä muodostuu vasta-aineita SARS-CoV-2-virukselle. Elimistö puolustautuu vasta-aineiden lisäksi myös T-solujen ja tulehdusreaktioita hillitsevien sytokiinien avulla. Valtaosassa tautitapauksista elimistö voittaa taudin ja potilas paranee, mutta kovimmillaan tauti johtaa kuolemaan.

– Infektion päättyminen johtuu immuunivasteesta eli siitä, kun henkilön puolustusjärjestelmä kykenee joko tuhoamaan viruksen tai estämään sen siirtymisen uuteen isäntäsoluun. Koska immuniteetti ei heti häviä vaan vasta-aineet ja varsinkin muistisolut säilyvät pitkään, ovat infektiosta parantuneet lähtökohtaisesti suojassa uudelta infektiolta jonkin aikaa. Tämän ajan pituus ei ole tiedossa, kertoo IS:lle Helsingin yliopiston dosentti, erikoislääkäri Sakari Jokiranta, joka johtaa koronavirusrokotteen teollista tuotantokapasiteettia pystyttävää hanketta Tammer BioLab Oy:ssä.

2. Mistä yksilölliset erot immuunivasteessa johtuvat?

– Kaikkea tähän liittyvää ei juuri covid-19-infektion osalta ole vielä ehditty tutkia. On kuitenkin todennäköistä, että tässä infektiossa pätevät samat immunologiset periaatteet kuin muissakin virusinfektioissa. Näissä yksilöllistä eroa aiheuttavat sekä henkilön geneettiset tekijät että immuunijärjestelmän kuntoon vaikuttavat lääkitykset, sairaudet ja ikä. Vanhemmilla ihmisillä puolustussolujen toiminta heikkenee noin 60 vuoden iästä alkaen, Jokiranta sanoo.

Professori Saksela on samalla linjalla: hänen mukaansa erot johtuvat sekä perinnöllisistä että hankituista tekijöistä.

– Ei ole myöskään mahdotonta, että sairastetuilla ’flunssakoronavirus’-infektioilla on osuutta noissa hankituissa tekijöissä, Saksela kertoo.

Erilaisia koronavirusinfektioita esiintyy väestössä ympäri vuoden. Nämä yleiset koronavirukset 229E, HKU1, NL63 ja OC43 aiheuttavat tavallisimmin vain lievän hengitystieinfektion.

Epidamia on johtanut Suomessa tiukkoihin rajoitustoimiin, joiden jatkoa hallitus pohtii vapun yli.

3. Kuinka kauan vasta-aineet säilyvät elimistössä?

– Tämä riippuu infektiosta ja hieman isännästäkin. Yleensä vasta-aineita havaitaan vuosia vähitellen vähenevässä määrin siten, että joidenkin infektioiden jälkeen niitä havaitaan vuosikymmeniäkin taudin sairastamisen jälkeen. Vasta-ainevasteen pituutta ei covid-19-infektiossa vielä tiedetä, koska pandemian alusta on kulunut kovin lyhyt aika, Jokiranta sanoo.

– On myös merkittävää, että vasta-aineiden lisäksi elimistöön jää infektion jälkeen koko loppuelämän ajaksi myös muistisoluja. Osa muistisoluista on vasta-aineita tuottavien solujen tyyppisiä ja osa muita viruspuolustukselle tärkeitä soluja, kuten T-soluja.

T-soluja on kolmea eri tyyppiä. Niin sanotut sytotoksiset T-solut tuhoavat viruksen infektoimia soluja.

Ja näin Saksela:

– Riippuu miten korkeat vasta-aineiden tasot ovat alun perin olleet, mikä taas riippuu muun muassa sairastetun infektion vakavuudesta. Ja on eri asia kuinka kauan ne säilyvät siten, että ovat mitattavissa sairastetun infektion merkkinä, ja miten kauan ne riittävät suojaamaan uudelta infektiolta. Eli tosin sanoen, emme tiedä.

4. Kuinka kauan immuunisuojan pitää kestää, jotta rokotteesta olisi hyötyä?

Saksela on mukana suomalaisessa työryhmässä, joka kehittää niin sanottua vektorirokotetta covid-19-tautiin. Professorin mukaan rokotteesta pitäisi heti saada mahdollisimman hyvin toimiva.

– Kyllähän tehosterokotuksia voi antaa tarvittaessa useinkin, mutta jos suoja kovin lyhyt, niin voi kysyä onko rokote riittävän toimiva, Saksela sanoo.

Jokiranta arvioi, että lyhytkin suoja voi olla merkittävä epidemiatilanteessa tai suojatessaan henkilöä erityisen infektioalttiusajan yli.

– Parhaat rokotteet suojaavat koko loppuelämän. Uutta rokotetta käyttöön otettaessa ei suojan pituutta yleensä tiedetä, vaan tämä selviää pitkän seurannan aikana. Itse pitäisin tässä tilanteessa hyvänä, että voitaisiin osoittaa uusille rokotteille suoja edes muutaman kuukauden ajaksi – suojan todellinen pituus selviää sitten aikanaan.

Ruotsissa terveysviranomaisten strategia perustuu laumasuojan tavoitteluun. Siksi hallitus ei ole lähtenyt sulkemaan yhteiskuntaa.

5. Entä jos toivottua väestötason laumasuojaa ei synnykään?

Laumasuoja tarkoittaa sitä, ettei virus pääse kiertämään, jos väestössä on riittävästi immuuneja ihmisiä – taudin sairastaneita tai rokotettuja. Silloin suojassa ovat myös ne, joilla vastustuskykyä ei ole.

– Tarvittava immuunien prosenttiosuus väestössä riippuu viruksesta. Covid-19-taudin suhteen on esitetty, että ehkä 70 prosenttia riittäisi, Saksela kertoo.

Koska rokotetta ei ole, laumasuoja voi syntyä vain viruksen kulkemisesta väestön läpi. Silloin hyvin moni sairastuu, ja heistä osa menehtyy infektioon.

– Siten sairastamalla saatu laumasuoja on seurausta epidemian leviämisestä ja tavallaan sen rajaamisen epäonnistumisesta. Jos laumasuojaa ei näin synny, on harvempi sairastunut tautiin, ja siten harvempi myös kuollut siihen, Jokiranta sanoo.

Sakselan mukaan mitään laumasuojaa ei synny Suomeen, jos nykyisestä rajoitustasosta pidetään kiinni. Mutta: epidemian uusi aalto on odotettavissa, jos palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

– Ehkä ei heti, jos covid-19:lla on influenssan kaltaista vuodenaikavaihtelua ja kesä auttaisi asiaa – näin toivotaan mutta mitään takeita siitä ei ole – mutta viimeistään sitten vähän myöhemmin.

6. Mitä haasteita viruksen muuntuminen tuo rokotekehitykselle?

– Covid-19 ei nykytiedon valossa ole mitenkään merkittävän muuntuva virus, Jokiranta sanoo.

Influenssavirukset puolestaan muuntuvat jatkuvasti. Siksi niille pitää kehittää joka vuosi uudet rokotteet. Koronaviruksella sen sijaan on tarkka kopioitumismekanismi, vaikka siinäkin tapahtuu pistemutaatioita. Siksi rokotekehittäjät ovat toiveikkaita.

– Toistaiseksi ei näytä vaikealta haasteelta, mutta asiaa pitää seurata ja rokotteita pitää olla valmius muokata tarvittaessa, Saksela sanoo.

Etelä-Koreassa on kuvattu yli sata tapausta, joissa koronavirus on löytynyt uudelleen covid-19-taudista parantuneilta potilailta. Kuva viranomaisten kadulle pystyttämästä tarkastuspisteestä Namyangjusta.

7. Miksi joillakin parantuneilla on kuvattu uusi infektio?

– Luotettavia tuloksia uusintainfektiosta ei nähdäkseni ole. Tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu, että infektion päätyttyä ei ainakaan apinoilla pystytty aiheuttamaan uutta kliinistä infektiota, Jokiranta arvioi.

– Siten havainnot herkän PCR-tutkimuksen tulemisesta positiiviseksi infektion jo kerran parannuttua johtunevat muista syistä kuin uudesta infektiosta.

Saksela on samaa mieltä: tiedot uusintainfektioista ovat epäselviä.

– Ja epäselvää on myös, kuinka moni todella on sairastunut uudelleen, vai onko parantuminen vain arvioitu ennenaikaisesti. Toisaalta diagnostiset PCR-testit ovat myös erittäin herkkiä ja voivat löytää viruksen RNA:ta hengitysteistä vielä pitkään parantumisen jälkeen, joten kyse voi joissain tapauksissa olla myös tästä.

Vasta-ainetestit tehdään verinäytteestä. Kuva Portugalista.

8. Mitä näistä uudelleen sairastuneiksi epäillyistä tiedetään?

Epäiltyjä tapauksia on kuvattu Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Kaikkiaan 116 potilasta kirjattiin huhtikuun alkupuolella Etelä-Koreassa parantuneiksi covid-19-taudista, mutta virus löytyi heiltä pian uudelleen testeissä. Etelä-Korean tartuntatautiviraston KCDC:n johtaja Jeong Eun-kyeong ei uskonut, että kyseessä olisivat olleet uudet tartunnat – virus on todennäköisemmin aktivoitunut potilaissa uudelleen. Syynä voivat olla Jeongin mukaan myös väärät negatiiviset testitulokset, joiden perusteella potilaita on pidetty parantuneina.

Lääketieteellisen British Medical Journal -lehden mukaan KCDC aikoo käyttää herkkiä vasta-ainetestejä tapausten selvittämiseksi. PCR-testien lisäksi tehtävät vasta-ainetestit paljastavat, johtuuko viruksen uusi ilmaantuminen elimistöön liian vähäisestä neutraloivien vasta-aineiden määristä.

Elimistö tuottaa kahdenlaisia vasta-aineita: neutraloivia ja ei-neutraloivia. Vain ensin mainituilla on kyky estää viruksen monistumista. Niiden suhteellinen osuus infektiossa vaihtelee, ja tämä immuunipuolustuksen reaktio jää elimistön muistiin. Tässä yhteydessä on esitetty arvio, jonka mukaan suoja uudelta infektiolta heikkenee, jos neutraloivien vasta-aineiden osuus potilaan elimistössä jää pieneksi.

9. Voiko potilas sairastaa vuoronperään vakavia ja lieviä tautimuotoja?

Sakselan arvion mukaan tämä kuulostaa epätodennäköiseltä: ensin pitäisi selvittää, missä määrin toistuvia tartuntoja ylipäänsä on.

Jokiranta kuvaa covid-19-taudin kulkua yleisellä tasolla näin:

– Nykykäsitys on, että vakava tautimuoto kehittyy usein lievän jälkeen. Jälkimmäisessä taudin vaiheessa voi olla kysymys esimerkiksi superinfektiosta, eli siitä kun toinen mikrobi, kuten jokin bakteeri, pääsee aiheuttamaan keuhkokuumeen sen jälkeen, kun virus on ensin heikentänyt keuhkojen puolustusta, Jokiranta kertoo.

– Toinen mahdollinen syy kaksiosaiseen taudinkuvaan voi liittyä elimistön immuunipuolustukseen, joka voi osallistua omien kudosten vaurioittamiseen tai veren hyytymisjärjestelmän toimintahäiriöihin.

10. Miksi lapset näyttävät olevan paremmassa suojassa taudilta kuin aikuiset?

Tätä ei vielä ymmärretä, mutta arvoituksesta on meneillään tutkimuksia.

– Eikä myöskään tiedetä, missä määrin lapset ovat aikuisia enemmän kokonaan suojassa tartunnalta ja missä määrin he sairastavat infektion yleensä oireettomana, Saksela sanoo.

Jokiranta nostaa rinnakkaiseksi esimerkiksi vesirokkoviruksen, jonka osalta lapset yleensä sairastavat varsin miedon taudin, kun taas aikuiset sairastavat usein vakavan taudin, elleivät ole altistuneet virukselle jo lapsena.

– Tähän liittyy lapsen immuunijärjestelmän epäkypsyys, joka vaikuttaa suojaavan immuunijärjestelmän liian voimakkaalta ja siten kudosvaurioita aiheuttavalta reagoinnilta vesirokkoinfektion aikana.