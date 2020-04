Raimo Ilaskivi, 91, on Airi-vaimonsa omaishoitaja – koronakriisin pitkittyessä pariskunta on vaihtanut television lautapeleihin

– Jäädessäni eläkkeelle oli ensin vauhti päällä kunnes elämä pikkuhiljaa hiljentyi. Nyt koronan aikana pelaamme vaimoni kanssa kotona lautapelejä, Raimo Ilaskivi sanoo.

Helsingin entinen kaupunginjohtaja ja tunnettu kokoomuspoliitikko Raimo Ilaskivi, 91, on monen muun suomalaisen tavoin viettänyt aikaansa kotona neljän seinän sisällä valtion antamien koronaohjeiden mukaisesti. Tosin Ilaskivi tunnustaa käyvänsä iltauutisten jälkeen kävelyllä.

– Silloin liikkeellä ovat vain koiranulkoiluttajat, hän sanoo puhelimitse.

Kun Ilaskivi kertoo puhelimessa ajasta ennen koronavirusta, aika tuntuu kaukaiselta muistolta. Siitä hän on vaimonsa kanssa kiitollinen, että he ovat saaneet olla terveinä.

– Olen vaimoni Airin, 92, omaishoitaja ja kävimme ennen koronarajoituksia mahdollisuuksien mukaan yhdessä ulkona, Ilaskivi kertoo.

Raimo Ilaskivi paljastaa, että hänen vaimonsa liikkuu rollaattorilla kauan sitten tapahtuneen onnettomuuden vuoksi.

– Siitä olen iloinen, että meidän molempien pää pelaa hyvin, Ilaskivi kertoo.

Edelleen ajoittain poliittisia mielipiteitään lehtien yleisönosastoille lähettävä Ilaskivi sanoo seuranneensa mediasta juttuja, miten yli seitsemänkymppiset viettävät eristyksissä aikaansa.

– Joillakin menee hyvin, toisilla ei niinkään hyvin, hän pyörittelee.

Ilaskivi kertoo havahtuneensa nyt kotona ollessaan vaimonsa kanssa siihen, että kannattaa löytää uudenlaisia virikkeitä vanhojen lisäksi. Niinpä he kaivoivat vanhat lautapelit esiin.

– Lautapelien ääressä menee mukavasti tunti jos toinenkin. Ne antavat virikkeitä aivoille, estävät nukahtamasta ja estävät myös tylsistymisen, joka meitä iäkkäitä helposti uhkaa, hän neuvoo.

Ilaskivi paljastaa, että heidän lempipelinsä ovat Alfapet ja Tripond. Aikoinaan Ilaskivi harrasti shakkia ja bridgeä, mutta ne ovat jääneet samoin kuin tennis.

– Me kisaamme vaimon kanssa ruokapöydän ääressä. Raivaamme peleille oman tilan, joskus myös kortteja vaimonsa kanssa pelaava mies kertoo.

Ikäisekseen energinen Ilaskivi myöntää, etteivät he yksinkertaisesti jaksa aina katsoa televisiota tai käännellä kesken olevan kirjan sivuja. On oltava muitakin virikkeitä.

– Meillä on mennyt Airin kanssa yllättävän hyvin, eikä kinastelua ole tullut. Aika kuluu mukavasti lautapelien parissa, yli 60 vuotta Airi-vaimonsa kanssa aviossa ollut Ilaskivi paljastaa.

Päivisin pariskunta lukee tietysti lehdetkin ja rouva Ilaskivi saattaa tarttua johonkin mielenkiintoiseen romaaniin, aviomies pitää enemmän salapoliisitarinoista.

Näin koronan aikaan heistä huolehtii oma poika, Ari Ilaskivi, jolle vanhemmat lähettävät tekstiviestillä kauppalistan. Ilaskivi paljastaa, että pariskunta on sikälikin hyvässä asemassa, että naapuritalon ravintola Mamma Rosan keittiöstä pääsee suoraan Ilaskivien talon portaikkoon ja hissiin. Näin he saavat sitä kauttakin ruokaa.

Ilaskivi myöntää olevansa iloinen siitä, että suomalaiset noudattavat hallituksen antamia ohjeita. Tosin kaipuu pitemmille kävelylenkeille on kova.

– Määräyksiä on noudatettava ja me suomalaiset olemme lainkuuliaista kansaa. Silti on sanottava, että onhan tämä elämä nyt vähän tylsää, Ilaskivi myöntää.

Aina politiikkaa aktiivisesti seurannut mies on mielenkiinnolla katsonut myös nykyisen hallituksen tiedotustilaisuuksia.

– Meillä on siipiään kokeileva hallitus. Ministerit joutuivat nuorina ja kokemattomina tällaisen tehtävän eteen, mutta suhteellisen hyvin he ovat pärjänneet, Ilaskivi sanoo ja paljastaa kutsuvansa hallitusta tunnetun tv-sarjan Kauniit ja rohkeat mukaan.

– Kokemus syntyy virheistä ja oikeista valinnoista, hän lähettää hallitukselle terveiset.

Konkarin mukaan hallituksen on nyt tarkkaan mietittävä seuraavaa siirtoa.

– On pyrittävä tekemään ratkaisu siltä pohjalta, että tauti häviää. Hyvältä ei kuitenkaan sen katoaminen ei näytä, hän miettii.

Kun koko ikänsä taloudesta kiinnostunut ja kirjojakin aiheesta kirjoittanut Ilaskivi miettii, millaisen Suomen me näemme koronaepidemian jälkeen, hän huokaisee syvään.

– Suomi tulee tästä ulos aika rujona. Talous valahtaa ennennäkemättömän alas ja jättää pitkät jäljet kansalaisiin. Me menemme elintasossamme todella taaksepäin.

– Olemme kuitenkin aikoinaan maksaneet sotakorvaukset, olemme selvinneet kahdestakin viime lamasta. Meillä on sisua ja me pärjäämme, mutta mikään ei tapahdu hetkessä, hän sanoo.