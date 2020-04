Nämä asiat ärsyttävät suomalaisia korona-aikana, etenkin yhdessä paikassa pinna kiristyy – ”Ollaan kuin Euroopan omistajat”

Osaa ei ärsytä mikään, mutta toisille hampaiden kiristystä aiheuttavat muun muassa kauppakäyttäytyminen ja turvavälien puute.

Korona-arki käy ihmisten hermoille niin kotona kuin lenkkipoluillakin. Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan, mikä koronan keskellä ärsyttää ja saa pinnan napsahtamaan.

Ylivoimaisesti yleisin syy hampaiden kiristykselle oli ihmisten piittaamaton käytös kaupoissa. Niin turvavälit kuin hygieniakin ovat monella hakusessa.

– Vaikeinta on ymmärtää hedelmien myllääminen, räkärättien, kumihanskojen ja maskien heittäminen kaduille, kommentoi eräs.

– Kaupassa tungetaan jonossa niskaan hönkimään, sanoo toinen.

Kaupan kassat puolestaan joutuvat sietämään kiukuttelevia asiakkaita:

– Kaupan alan myyjänä huomaa päivittäin miten ihmiset ovat kiukkuisia. Ja meihin myyjiin se tietenkin täytyy purkaa. Aikuiset ihmiset, vetäkää henkeä. Ei tämä meidän syy ole.

Myöskään lenkkipoluilla ei osata lukijoiden mukaan noudattaa riittäviä turvavälejä. Monen mukaan ihmiset tukkivat kulkuväylät juoruamalla, eikä ohittaminen näin ollen ole mahdollista ilman turvavälien laiminlyöntiä.

– Sain raivarin pyöräilijän ohittaessa ihan vierestä, puhelin kädessä, vaikka tilaa olisi ollut.

– Kyllä ärsyttää ihmiset, jotka kävelevät kolme tai neljä rinnakkain eivätkä väistä kohdatessa.

Kun aikaa vietetään kotona, myös normaalit elämän äänet ärsyttävät osaa. Ja niistä valittaminen taas ketuttaa toista puoliskoa.

– Oma naapuri valittaa, että lapsemme häiritsevät hänen työntekoaan olemalla kotona. Vaikea tilanne kun meidän vanhempien pitää tehdä omat työt kotona ja samalla hoitaa pienet lapset. Valittava naapuri tähän lisäksi on kohtuuton taakka näinä aikoina kun kaikilla on vaikea tilanne, kertoo lapsia kotona kaitseva vanhempi.

Koronan myötä on tullut selväksi, että jokaisella on mielipide siitä, mikä on oikea tapa torjua virusta. Lukijoita ärsyttää se, kun omaa mielipidettä tuputetaan:

– Täysin tuntemattomat neuvovat tiuhaan tahtiin maskin käyttämisessä, tai kertovat kuinka tarpeetonta se heidän mielestään on.

Ärsytystä aiheuttavat niin ikään tottelemattomat lapset:

– Eivätkö vanhemmat opeta lapsiaan pitämään turvaväliä? Tuntuu siltä, että lapset ja nuoret ajattelisivat vain itseään!

Ja toisaalta myös vanhukset:

– Varsinkin ne yli 70-vuotiaat käyttäytyy huonosti. Tullaan ihan mihin aikaan vaan ja ollaan kuin Euroopan omistajat. Älä tule lähelle! Pysy kaukana, etkö tiedä turvarajoja! Kassalla 200 euron ostokset ja kaivetaan rahat esiin. Riisutaan muovihanskat kun niillä niin huono ottaa rahat.

Kaikkia korona ei kuitenkaan haittaa. Lukijoiden valitukset koronatilanteesta keskittyivät kaupunkeihin, kun maaseudulla oltiin huomattavasti leppoisempia.

– Sehän on elämää kaupungissa, täällä maalla on aivan erilaista, täällä on tilaa kävellä ja lenkkeillä. Linnut rakentavat pesiään aivan kuin joka kevät ennenkin, onnellisen tietämättöminä mistään viruksista.

Toisaalta osa lukijoista muistutti, ettei kaupungeissakaan ole syytä turhasta kiihtyä.

– Ei pala pinna. En muutenkaan kyylää naapureitani tai itke koiran haukunnasta. Ne ovat vain elämisen ääniä. Vain itsekkäät ja itseään muita parempina pitävät kummajaiset vaativat muilta hiljaiseloa, vaikka itse riekkuisivat yötä myöten, summaa eräs.

Yhden mielestä korona-aika voittaa jopa normaalin arjen:

– Eipä ole pinna kiristynyt. Päinvastoin hermo lepää. Työt tehdään kotoa käsin, joten ei tarvitse matkustaa työpaikalle eikä istua siellä. Jää myös itselleni vähemmän tarpeellinen juttelu töissä vähemmälle. Ruoka on parempaa kuin työpaikalla ja ulos voi ottaa vaikka osan duunista mukaan. Tai tehdä kaiken putkeen ja ryhtyä nauttimaan ansaitusta vapaa-ajasta. Parasta aikaa koskaan ikinä!