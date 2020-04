Lasten rooli koronaviruksen levittämisessä on Suomessa ajankohtainen, mutta vähäisten tutkimustulosten valossa ristiriitainen asia.

Lapsikin voi sairastua koronavirukseen vakavasti, mutta se on harvinaista.

Lasten rooli koronaviruksen levittämisessä on Suomessa ajankohtainen ja ristiriitainen aihe. Suomen hallituksen pitäisi pian päättää milloin koululaiset pääsevät takaisin opinahjoihinsa.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin ja lähiopetus niissä keskeytettiin 18.3. Järjestely on voimassa 13.5. saakka.

Infektiolääkäri Tea Nieminen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta (HUS) sanoo, että Suomessa koulujen kiinni pitämistä on syytä jatkaa vain jos siitä voidaan kiistatta osoittaa olevan hyötyä.

– Lapsilla on oikeus käydä koulua ja saada lähiopetusta. Todistustaakka lähiopetuksesta luopumisen tuomasta hyödystä on sillä, joka tähän oikeuteen haluaa puuttua. Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto ei puolla koulusulun jatkamista epidemian kurissa pitämiseksi, hän painottaa.

Lähiopetukseen siirtymistä vastustavat tahot eivät pidä Niemisen mielestä näitä perusteluja hyväksyttävinä. Keskustelua halutaan käydä siitä pystyykö joku vakuuttamaan, että kouluun meno olisi turvallista, mutta ei siitä onko etäopetuksen jatkaminen tarpeellista saati onko se välttämätöntä.

– Julkishallinnolta edellytetään lapsen edun periaatteen noudattamista, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat lasten oikeuksia ja hyvinvointia. Rajoitusten tavoitteena oli pysäyttää hallitsematon tapausten lisääntyminen. Siinä on onnistuttu ja rajoituksia voidaan lieventää. Lähiopetukseen palaaminen on hyvä tapa aloittaa. Siihen liittyvät riskit ovat hallittavissa ja lapsilla on siihen oikeus.

Niemisen mukaan on niukasti tutkimustietoa siitä kuinka virus tarttuu lapsesta toiseen. Yleinen käsitys on, että aikuiset saavat tartunnan lapsia helpommin ja aikuiset myös levittävät tautia eteenpäin lapsia tehokkaammin.

– Lasten rooli tartuttajana on siis vähäisempi kuin aikuisväestön. Tuore seurantatutkimus Australiasta antoi johtopäätöksen, etteivät tartunnat leviä oppilaiden välillä tai oppilaista opettajiin. Ruotsin erilaisessa koronastrategiassa on päädytty siihen, ettei kouluja suljeta. Siellä ei silti ole terveysviranomaisten mukaan todettu tautiryvästymiä, jotka olisivat lähtöisin lapsista.

Lapset myös saavat sairastuessaan lievempiä oireita kuin aikuiset.

– Joskin on aivan varmaa, että lapsikin voi sairastua vakavasti. Se vaan on harvinaista, Nieminen huomauttaa.

Hollannista, Kiinasta ja USA:sta on saatu raportteja, joiden mukaan aikuisten tartunnat ovat yleisempiä kuin lasten. Myös Suomessa lasten osuus tartunnoista on aikuisia vähäisempi, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa koronakatsauksessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä asia on huomattu myös omien kokemusten kautta. Kaikilta sairaalaan otetuilta lapsilta, joilla on ollut koronavirusinfektioon sopivia oireita, on otettu näyte, mutta yhtään tartuntaa ei ole silti todettu.

Myös lasten sairastaminen poikkeaa huomattavasti aikuisten taudinkuvasta. Tartunnan saaneet lapset sairastavat Niemisen mukaan pääosin lievemmän taudin.

– Tällaisia tuloksia saatiin jo Kiinasta, missä sairaalahoitoon päätyneitä lapsia oli vain vähän. Nekin lapset, jotka hoidettiin sairaalassa, olivat melko lieväoireisia. Italiasta, Britanniasta tai USA:sta, missä tapauksia on paljon, ei myöskään ole kuulunut raportteja lasten vakavista sairastumisista.

Nieminen kertoo, että Suomessa kaikki lapset, jotka ovat sairastuneet, ovat pärjänneet kotona, eivätkä ole hakeutuneet sairaalaan lainkaan. Tämäkin kertoo lievästä oirekuvasta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja kiinalaiset tutkijat totesivat jo helmikuussa yhteisraportissaan, että heidän tietoonsa ei ole tullut yhtään tapausta, joissa lapsi olisi tartuttanut aikuisen.

Alankomaissa on seurattu perheitä, joissa tartuntoja on ollut ja todettu, että lapset eivät tuo tartuntaa perheeseen. He saattavat saada tartunnan perhepiirissä vanhemmiltaan, mutta silloinkin harvemmin kuin aikuiset toiselta aikuiselta.

Myös Suomessa tartunnat ovat Niemisen mukaan perhepiirissäkin yleensä kulkeneet aikuisilta lapsiin siten, että lapset saavat tartunnan vasta aikuisten jo sairastuttua.

– Kaikki lapset eivät sairastu lainkaan vaikka perheessä olisi muita sairastuneita. Ymmärtääkseni tästä on meillä Suomessa kuitenkin ollut joku yksittäistapaus, jossa vanhemmat ovat saaneet tartunnan lapseltaan, hän huomauttaa.

Ranskasta ja Norjasta on puolestaan saatu vastakkaisia tietoja. Ranskassa paikallinen tartuntaketju hiipui lukion sulkemiseen. Samaan aikaan aloitettiin muitakin sulkutoimenpiteitä, joten yhden yksittäisen toimenpiteen vaikutusta on siksi vaikea arvioida.

Norjan Karmoyn kunnassa virus levisi kahteen esikouluun. Norjalaismedioiden mukaan tartunnan sai 23 ihmistä, joista suurin osa on esi- ja peruskouluikäisiä. Positiivisen testituloksen saaneet ovat joko oireettomia tai oireet ovat lieviä. Kukaan ei ole sairastunut vakavasti.