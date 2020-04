Sosiaalihuollon hoivayksiköissä on ilmennyt koronaepäselvyyksiä.

Pelkästään Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on vireillä ainakin kahdeksan sosiaalihuoltoon liittyvää valvonta-asiaa. Luku on viime perjantailta. Valvonnan piirissä on esimerkiksi kuusi ympärivuorokautista asumisyksikköä.

Valvonnan kohteiksi joutuivat muun muassa Helsingissä sijaitsevat ikääntyneiden hoivakoti Töölön seniorikeskus sekä Sanervakoti, joka tarjoaa kodin monisairaille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kummassakin on raportoitu useita koronakuolemia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa kieltäytyy kommentoimasta, mihin valvontatoimenpiteet ovat johtaneet. Hän perustelee asiaa julkisuuslain säädöksillä.

– Valvonnan tarkoituksena on varmistaa se, että asiakkaat saavat asianmukaista hoitoa.

– Valvontatoimenpiteistä en voi kertoa enempää, Husa sanoo.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson sanoo, että hoivakotien koronakuolemiin on kiinnitetty huomiota. Hänen mukaansa on tärkeää, että asiat selvitetään aina perin pohjin silloin, kun on syytä epäillä epäasianmukaista toimintaa.

– Koronavirustartuntoja on voinut tulla oireettomista ihmisistä ennen kuin edes tiedettiin, että oireettomat voivat tartuttaa. Ne ovat voineet siis tapahtua, vaikka olisikin toimittu ihan asianmukaisesti.

– Koronatartunta tai koronakuolema itsessään ei vielä yksiselitteisesti yksinomaisena tietona kerro sitä, onko jotain epäasianmukaista tapahtunut vai ei, Henriksson jatkaa.