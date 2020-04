Koronatestit ilmaiseksi kaikkialla? Yksityisten terveysjättien ja STM:n välille kehkeytymässä tiukka kädenvääntö

Mehiläisen toimitusjohtajan mielestä hallituksen tulisi linjata myös yksityissektorin koronatestaukset maksuttomiksi kaikille. Sosiaali- ja terveysministeriöllä eri näkemys toimintamallista.

Suomessa ollaan lisäämässä merkittävästi koronavirustestaamista. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) linjasi jo huhtikuun alkupuolella, että tavoitteena on edetä jopa 10 000 testin vuorokausitahtin. Nyt testejä tehdään noin 3500 per päivä.

Ministerin mukaan julkinen sektori ei selviä urakasta yksin, vaan myös yksityisiä terveystoimijoita tarvitaan apuun. Mutta miten tavoite toteutetaan käytännössä?

Testaamisesta on kehkeytynyt kulisseissa jo iso kädenvääntö sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pyörittämän julkisen testaussektorin sekä yksityisten terveysjättien välille. Julkiseksi turbulenssiksi vääntö saattaa eskaloitua, mikäli maan hallitus ei takaa kansalaisille maksutonta testausta myös yksityissektorilla. Nyt testit ovat ilmaisia vain julkisella puolella.

– Ensinnäkin on selvää, ettei Suomessa millään pystytä tekemään 10 000:tä testiä päivässä ilman yksityistoimijoiden apua. Tämän faktan ministeri Kiuru toikin jo aiemmin esiin, kun hän puhui tavoitteen toteutumisen vaativan, että yksityissektori tuottaisi noin 3000 testiä per päivä, Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo.

– Toiseksi ilmaiselle testaukselle löytyy suuri yhteiskunnallinen intressi, koska kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista. Tämä on kansalaisuusoikeuskysymys. Ratkaisu olisi helppo: valtion tulisi ainoastaan päättää, että testaaminen on jokaiselle suomalaiselle maksutonta, tapahtui käynti sitten terveyskeskuksessa, työterveysasemalla tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Järvenpää ja muut IS:n haastattelemat yksityistoimijat nojaavat faktaan, jonka mukaan yli puolet Suomen kaikista avoterveydenhuollon lääkärikäynneistä ja niihin liittyvästä diagnostiikasta on yksityisen sektorin tuottamaa.

– Tällä hetkellä STM kieltäytyy korvaamasta covid-19-testauksen kuluja käytännössä puolelle väestöstä, mikä on selkeä epäkohta. Kun samaan aikaan julkisen puolen testaus ei vedä kunnolla, tämä kaikki johtaa kansantaloudellisiin ongelmiin, ja vaikuttaa sitä kautta välillisesti myös väestön terveyteen, Järvenpää näkee.

– Uskon Suomessa olevan laaja yksimielisyys siitä, että koronaepidemian exit-strategian kulmakivi on systemaattisen testaamisen, hoitamisen jäljittämisen ja eristämisen toteuttaminen. Näin muun yhteiskunnan avaaminen voitaisiin aloittaa.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho on samoilla linjoilla. Hänen mielestään valtion tulisi ottaa kaikki irti yksityispuolen testauskapasiteetista.

– Koronakriisin taloudellisestakin näkökulmasta järkevintä olisi tukeutua mahdollisimman laajaan testausjärjestelmään. Selkeintä olisi, jos suomalainen voisi valita, missä paikassa käy testeissä. Työterveyden mallimme ovat osoittaneet, että kykenemme vastaamaan testauksesta ja jäljityksessä tehokkaasti, Iho sanoo.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.

– Tapoja on toki muitakin. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat tehdä palveluostoja yksityissektorilta, kuten jo paikallisesti jossain määrin tapahtuukin. Minimissään yksityispuolen koronatestien olisi kuuluttava KELA-korvausten piiriin. Nyt eivät kuulu, toisin kuin esimerkiksi tavalliset influenssatestit.

STM: Tilannetta tarkastellaan

STM:n osastopäällikkö Pasi Pohjola korostaa, että tällä hetkellä julkisella puolella on enemmän testauskapasiteettia kuin ihmisiä on laajennettujenkin kriteerien mukaisesti viime aikoina testattu. Pohjolan lausunnot kielivät vahvasti siitä, ettei ainakaan STM haluaisi avata pelikenttää.

– Testauskapasiteetin kasvattamisen yksi tarkoitus on, että sillä pystytään vastaamaan riittävän laajaan testaamiseen myös tilanteissa, joissa tartuntojen esiintyvyys on nykytilannetta selvästi korkeampi. Nyt tässä kapasiteetin laajentamisessa toki tarkastellaan myös hankintoja yksityiseltä puolelta, Pohjola näkee.

– Yksityissektorin testaustarjonnan hyödyntämisessä yksinkertaisin malli on se, että julkinen toimija hankkii testauskapasiteettia yksityiseltä, ja sitä kautta myös yksityisen testaus saadaan maksuttomaksi väestölle. Yksityissektorin testaamisen osalta on myös käyty keskustelua mahdollisista sairasvakuutuskorvauksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Pasi Pohjola.

Yksityissektorin mukaan tämä malli ei välttämättä toimisi siinä vaiheessa, kun testausta lisätään oleellisesti nykyisestä. Janne-Olli Järvenpään mukaan se poikisi mukanaan ”vain uusia ongelmia”.

– Ylivoimaisesti toimivin malli olisi, että jokainen voisi mennä testiin siellä, missä normaalistikin terveysasioissa käy. Jos alettaisiin keskitetysti ohjaamaan yksittäisiä ihmisiä tiettyihin pisteisiin, syntyisi turhia pullonkauloja, Järvenpää perustelee.

– Prosessi hidastuisi ja kustannustehokkuus kärsisi.

”Ei kustannuskysymys”

Mikä todellisuudessa on yksityisten toimijoiden kyky vastata testaamishaasteeseen? Järvenpään ja Ihon mukaan testauskapasiteettia löytyy riittävästi.

– Yksityistoimijoilla on koko maan mittakaavassakin riittävä kapasiteetti tehdä lääkärinarviot digiklinikoilla, ottaa näytteet ja auttaa sekä tartuntaketjujen jäljittämisessä että sairastuneiden hoidossa, Järvenpää ruotii.

– Yksin Mehiläinen voi tuottaa noin 3500 testiä vuorokaudessa, ja niin, ettei se minkään testausketjun osalta vähennä tai kilpaile Suomessa muutoin julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa tehtävän testauksen kanssa.

Iho puolestaan alleviivaa, että Terveystalo pystyy ”koko ajan skaalaamaan testauskapasiteettiaan ylöspäin”. Hänen mukaansa yksityispuolen testien lisääminen ei olisi myöskään kustannuskysymys.

– Julkinen sektori on indikoinut yksittäisen testin hinnaksi noin 200 euroa, kun meillä vastaava summa on 195 euroa. On suuri harha, että testaaminen olisi ilmaista julkisella puolella. Ei se ole sitä missään, Iho summaa.