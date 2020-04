Esimerkiksi Salon kaupunki pitää kouluruoan tasoa yllä, vaikka koronavirus pitää suurimman osan koululaisista kotona. Millainen käytäntö on omassa kunnassasi?

Kouluruokaa pidetään yhtenä Suomen koulujärjestelmän kovimpana valttina. Salossa Lounais-Suomessa asuva perheenisä kertoo, miten hän yllättyi iloisesti kaupungin koululaisille tarjoamasta ruokapalvelusta poikkeuksellisena aikana.

– Salossa jaetaan koronan poikkeustoimien aikana koululaisille lämmin ruoka kouluilta joka päivä. Ensimmäisellä viikolla haimme meidän koululai­sellemme valmiit ateriat. Ne olivat hyvältä maistuvaa ruokaa, Salossa asuva Kalle kertoo Ilta-Sanomille.

Miten ruoka maistuu koululaiselle?

– Hyvältä maistuvaa ruokaa se on hänen mielestään ollut, hän sanoo.

Pian perhe alkoi käyttää toista vaihtoehtoa.

– Vaihtoehtoisesti voi saada noin 18 kilon ruokakassin kerran viikossa. Siellä ovat hyvät ainekset, kuten kananmunia, vihanneksia ja jauhoja. Olemme positiivisesti yllättyneitä aterioiden laadusta ja ruokapakettien laajuudesta, hän kertoo.

Ilta-Sanomat kysyi kouluruoasta kaupungilta, miten kaikki oikein tapahtui.

– Lähiopetuksessa olevat koululaiset syövät omalla koulullaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Etäopetuksessa olevat saavat joka päivä omalta koulultaan jäähdytetyn ruoan, Salon kaupungin ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen kertoo Ilta-Sanomille.

Millaista ruokaa listalla on etäopetuksessa ja miten nouto hoidetaan?

– Ruoka on normaalin listan mukaista, mutta kuitenkin siten tehtynä, että se on helppo lämmittää itse kotona. Tarjolla on ollut esimerkiksi nakkikastiketta ja perunoita salaatin kera.. Sitten on ollut lihapullia ja perunoita. Välillä olo broilerikastiketta ja riisiä. Yksi ruoista oli broilerikeittoa ja sämpylöitä, ihan tavallista hyvää kouluruokaa, Sorvari-Happonen sanoo.

– Ruoan on voinut hoitaa lapsi itse tai hänen vanhempansa omalta koulultaan, hän kertoo.

Entä miten toimii vaihtoehto ruokakassi viikoksi?

– Siinä oli enemmän suunnittelemista. Kassissa on aineksia, joista voi itse valmistaa ruokaa kotona. Siellä on jauhelihaa, lihapullia, kananmunia, makaronia ja näkkileipää. Kassiin kuuluu lehtisalaattia, porkkanoita, perunoita ja sinistä Keijua. Kassista löytyvät myös italianpata-ainekset, Sorvari-Happonen kertoo.

Perinteisessä italianpadassahan on pastaa, kuten esimerkiksi spagettia, kasviksia, mausteita ja jauhelihaa.

– Meillä on kuusi jakelupaikkaa, joista kasseja voi hakea. Olin itsekin paikalla jakelussa. Vanhemmat hakivat kasseja läheltä oman lapsensa koulua. Jakelu sujui hyvin. Muutenkin olemme ilahtuneita, miten hyvin kouluruokailu saatiin sujumaan erikoisista olosuhteista huolimatta.

Myös Helsinki tarjoaa noutamisen mahdollisuuden

Kunnilla on erilaiset järjestelyt kouluruokailun hoitamisessa poikkeusoloissa.

Esimerkiksi Helsinki on järjestänyt koronavirustilanteessa kouluruokailun lähiopetuksessa oleville sekä etäopetuksessa oleville, ruokailuun ilmoittautuneille 1–9.-luokan oppilaille omassa koulussa.

Poikkeustilanteen vuoksi ruokalistoissa saattaa olla muutoksia.

Kouluissa tapahtuvassa ruokailussa on poikkeustilanteessa tehty erityisjärjestelyjä. Kouluravintolassa ruoka ei ole vapaassa otossa, vaan se annostellaan.

Hygieniaohjeita noudatetaan tarkasti ja turvaetäisyyksistä pidetään huolta. Ruokailua porrastetaan tarpeen mukaan siten, että turvaetäisyys voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioida.

Maanantaista 27. huhtikuuta alkaen Helsingin perusopetuksen oppilailla on lisäksi mahdollisuus noutaa ateriat koululta, jos oppilas on ilmoittautunut 16.4. mennessä Wilman kautta tulleessa kyselyssä tähän ruokailuvaihtoehtoon. Tämä ilmoittautuminen on voimassa 5.5. asti.

Millaisia ruokia ja miten teidän lastenne koulu tarjoaa koululaisille? Osallistu keskusteluun! Lähetä kuva ruokakassista tai ateriasta multimediaviestinä IS:n lukijan kuviin numeroon 13456.