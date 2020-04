THL: Suomessa 119 uutta varmennettua koronatartuntaa – katso kotikuntasi tilanne

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 101 ja lauantaina 83.

Suomessa on yhteensä 4 695 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 119.

THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisia ei ole tähän asti testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa. Testattuja näytteitä on THL:n tilannekatsauksen mukaan yli 80 000.

Suurin osa varmistetuista tartunnoista on edelleen 50–59-vuotiailla. Valtaosa Suomen koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

THL kertoo mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin tänään. Eilen kerrottiin neljästä uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta, jotka nostivat kokonaismäärän 190:een.

Yle: Jopa puolet negatiivisista testituloksista voi olla vääriä

Yle kertoi maanantaina, että pahimmillaan jopa puolet koronatestien negatiivisista tuloksista voi olla vääriä.

Asiasta kertoi Ylelle Husin kliinisen mikrobiologian laboratorion ylilääkäri Maija Lappalainen. Hänen mukaansa oikea tulos saadaan parhaimmillaankin vain noin 80 prosentissa tapauksista, vaikka geenimonistus- eli PCR-testejä pidetään hyvin luotettavina.

Yle kertoo, että näytteenotto olisi hyvä tehdä muutaman vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta. Virusta ei kuitenkaan välttämättä päädy näytteeseen, jos testi otetaan liian aikaisin ja virusmäärät ovat liian pieniä.

Jos sairaus taas on edennyt pidemmälle, on virus voinut siirtyä keuhkoihin, eikä virusta tällöinkään välttämättä löydy nenänielunäytteestä.

Näytteenotto ei myöskään välttämättä aina suju ongelmitta. Nenänielutikun pyörittely vaatii sen tekijältä osaamista ja toimenpide on epämiellyttävää potilaalle.

Oikeanlaisista nenänielutikuista on myös ollut pulaa. Osassa maata on jouduttu ottamaan näytteet vain nielusta, mikä voi Ylen mukaan laskea tulosten luotettavuuden jopa vain puoleen tapauksista. Positiivinen tulos on kuitenkin yleensä luotettava.