Kommentti: Toivottavasti kohta sataa – muuten vapusta voi tulla koronataiston Waterloo

Väsymys rajoituksiin on ymmärrettävää, mutta se ei poista sitä, että ovat olleet tarpeen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ennusteet lupaavat koleaa vappua. Hyvä, kunhan vielä sataisikin. Muuten vapusta voi tulla koronataiston Waterloo.

Suomalaisten hermot ovat tähän asti kestäneet, mutta herpaantumista näkyy. Arki alkaa käydä monelle yksinkertaisesti liian harmaaksi ja hankalaksi. Silloin usko näkymättömään viholliseen horjuu.

Tyypillinen ajatuksenkulku menee näin: varoituksista huolimatta sairaalat eivät ole täynnä. Tutuissa ei ole ketään, joka olisi sairastanut. Suomessa on siis ylireagoitu. Puretaan rajoitukset heti ja lähdetään vappuna joukolla piknikille.

Ajatuksenkulun virhe on siinä, että ei oteta huomioon Suomen tilanteen olevan hyvä nimenomaan ajoissa asetettujen rajoitusten vuoksi. Suomen viranomaiset eivät ole välttämättä sen fiksumpia kuin vaikkapa Italian ja Espanjan, mutta täällä kavala virus ei ehtinyt levitä salaa ennen kuin tehtiin mitään. Suomi on oikeasti yhä syrjäinen Euroopan nurkka, vaikka haluamme toisin kuvitella. Nyt siitä oli hyötyä.

Euroopassa tiedetään suurten ihmisjoukkojen kerääntymisen nopeuttaneen viruksen leviämistä, esimerkiksi Italiassa jalkapallo-ottelun ja Ranskassa herätyskokouksen. Siksi isojen ihmisjoukkojen ei pidä Suomessakaan tänä keväänä ja kesänä kokoontua yhteen.

Pelko syö hermoja

Miljardit ihmiset maailmalla ja miljoonat Suomessakin toivovat, että tämä olisi vain paha uni. Että aamulla voisi herätä ja jatkaa niin kuin ennenkin.

Joillakin tämä muuttuu ajatukseksi, että näin voisi todella tehdä. Puretaan rajoitukset ja eletään kuin ennenkin niin ihme tapahtuu.

Ei se tapahdu. Koronaviruksesta tiedetään koko ajan enemmän ja tieto on pääosin huonoa. Tauti on levinnyt todella salaa ja ollut äkkiä tuhoisa kaikkialla maailmalla. Sen vaikutukset ihmiskehoon vaikuttavat yhä pelottavimmilta. Viruksen aiheuttaman taudin seuraukseksi suhteellisen nuorillakin ihmisillä epäillään vaarallisia veritulppia. Tämänkin uhkan laajuus selviää vain tutkimalla.

Hyviäkin uutisia on. On saatu todisteita siitä, että tauti todella tarttuu huonommin lapsiin ja lapsista. Sen vuoksi siirtymistä lähiopetuksiin kouluissa voidaan harkita. Sekin harkinta on syytä tehdä hyvin.

Vain järki karkottaa pahat unet.

Hermo pettää muuallakin

Hermo pettää muuallakin. Ympäri Yhdysvaltoja järjestetään suuria mielenosoituksia, joissa vaaditaan osavaltioiden rajoitusten purkamista. Amerikkalaiseen tapaan niissä on heiluttu isot pyssyt käsissä.

Yhdysvalloissa mielenosoitusten tarkoitus on selkeän poliittinen. Ne on suunnattu rajoituksia määränneitä demokraattikuvernöörejä vastaan. Linjaltaan äärimmäisen sekava presidentti Donald Trump on ilmaissut tukea mielenosoituksille. Hänen jäljittelijänsä Brasilian Jair Bolsonaro tekee samoin.

Euroopassa pieni protesti nähty Saksassa, ja siellä ne eivät ole olleet samalla tavalla poliittisia jakolinjoja noudattavia. Poliiseja on kyllä haukuttu natseiksi ja liittokansleri Angela Merkeliä muuten vain. Merkelin mukaan koronakriisi ja erilaiset rajoitukset jatkuvat pitkään, mitä kaikki eivät kestä kuulla. Pitäisi päästä bailaamaan.

Hermon täytyy pitää

Mutta hermon täytyy pitää, niin meillä kuin muuallakin. Moni on aidosti huolissaan taloudesta ja haluaa siksi poistaa rajoitukset. Kuitenkin lukuisat esimerkit Euroopan suurista maista osoittavat, että jos korona leviää talous seisahtuu vääjäämättä.

Italian ja Espanjan lisäksi näin on käynyt Ranskassa ja Englannissa. Suomen rajoitukset ovat estäneet sen, että näin olisi käynyt täällä. Jos rajoitusten purussa epäonnistutaan niin käy myös täällä.

On paljon ikäviä tosiasioita, joiden kanssa meidän pitää nyt elää.