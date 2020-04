Kommentti: Ikävä juttu, mutta ikäihmisten eristystä on pakko jatkaa

Ministeri lupaa jatkoa ikäihmisten eristykselle vaikka muiden koronarajoitusten hellittämistä suunnitellaan, ja se on aivan oikein, kirjoittaa IS Plusin tuottaja Riika Kuuskoski.

Olen onnellinen, etten ole 70-vuotias. Sosiaalinen eristys olisi kamalaa. Kun viime viikkoina olen höpsötellyt lapsenlapseni kanssa, olen joka kerta tuntenut syvää kiitollisuutta. Olisi kauheaa olla eristettynä hänestä – menettää sekin ihana pärinä, jota hän päästelee leikkiessään soseen tekoa tehosekoittimella.

Ministeri Krista Kiuru (sd) sanoi Ylen A-studiossa torstai-iltana, että ikäihmisten eristystä jatketaan toukokuun puolivälin jälkeen, vaikka samaan aikaan koulujen avaaminen näyttää jo hyvinkin mahdolliselta.

Vaikka se kuulostaa epäreilulta, se on hyvin loogista. Nimenomaan siinä tilanteessa, jossa rajoituksia aletaan höllätä ja jo varsin alas painettu virus alkaa nostaa päätään, ovat riskiryhmät vaarassa, jos kulkevat kaupoilla ja halailevat lapsenlapsiaan, jotka halailevat niin montaa muutakin.

Kun brittitutkijat Imperial Collegesta esittelivät maaliskuun alussa hallituksensa pään kääntäneen mallinnuksen eri rajoitustoimien vaikutuksista, jo siinä esitettiin, että 70 vuotta täyttäneiden eristämistä jatkettaisiin pidempään kuin muita toimia.

Voisi ajatella, että Suomi ja suomalaiset ovat onnistuneet koronan hillitsemisessä vähän liiankin hyvin. Tehokkailla toimilla tartuntakäyrä saatiin nopeasti yllättävänkin alas, jos katsotaan kokemuksia muista Euroopan maista. Vakavasti sairastuneille riittää tehohoitopaikkoja, kun suuri joukko ei sairastu samaan aikaan.

Mutta kulkutauti ei katoa ennen kuin on kulkenut ja tartuttanut tarpeeksi, eli on laumaimmuniteetti. Pidensimme epidemiaa ja jouduimme hippasille. Vetäydyimme piiloon eristyksiin, ja virus odottelee. Kun lähdemme taas liikkeelle, se hyökkää. Pelastus olisi rokote, mutta emme voi odottaa piilossa kunnes se tulee markkinoille. Turvallisen rokotteen saamiseen on arvioitu menevän noin vuosi.

Uudellamaalla, Suomen koronakehdossa, sairaaloiden potilasmäärän huippu on toistaiseksi ollut pari viikkoa sitten. Käyrä on laskeva. Teho-osastoilla on ollut enimmillään 46 potilasta. HUS on kertonut venyvänsä yli 300:aan tehohoitopaikkaan, jos täytyy. ”Varaa” siis on.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi Ylellä torstaiaamuna, että rajoituksia tulee purkaa ja saada sairastamaan se osa väestöstä, jolle korona ei vaarallinen, käytännössä siis lapset ja nuoret aikuiset.

HUSissa teholle joutuneista vain viidesosa on alle 50-vuotiaita. On arvioitu, että 80 prosentilla koronatartunnan saaneista se on oireeton tai lievä.

Järvisen mukaan todennäköisten myöhempien epidemia-aaltojen kannalta olisi hyvä, että suurempi osa väestöä sairastaisi sen jo ennen syksyä.

Aikamoista säätämistä, eikä helpoimmasta päästä. Rajoituksia pitää purkaa vähän kerrallaan ja kiristää taas, jos pirulainen yltyy liiaksi. Se vaatii paljon sitä puhuttua testaamista ja mallintamista – ja hermoja.

Mutta riskiryhmät kuten seniorit, korkeasta verenpaineesta kärsivät ja diabeetikot pitää pitää turvassa näiden säätöjen aikana. Niin toimii sivistysvaltio.