Seniorit vastaavat: Kuinka kauan rajoituksia vielä jaksaa? ”Kyllähän tässä on vaarana, että sulkeutuu pieneen ympyrään”

Ilta-Sanomat kysyi koronaviruksen aiheuttamista rajoitteista kuudelta tavalliselta seniorilta.

Ilta-Sanomat haastatteli perjantaina Helsingin kaduilla kuutta senioria, joiden elämään koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet vaikuttavat.

Haastattelut on tehty sen jälkeen, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) oli sanonut Ylellä, ettei yli 70-vuotiaiden karanteenista ja eristämisestä muusta yhteiskunnasta voida vielä luopua toukokuun puolivälissä.

Lue lisää: Krista Kiuru väläytti Ylellä yli 70-vuotiaiden karanteenin jatkamista: ”Emme voi ihan nopeaa lupausta antaa”

Riitta Aaltonen ikävöi lapsenlapsiaan.

Riitta Aaltonen, 71, ikävöi koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden keskellä erityisesti yhtä asiaa.

– Kaikista eniten kaipaan lapsenlapsiani. Videoita heistä tietysti näen, mutta se ei ole sama asia kuin saada joku yökylään vierelle, neljän lapsen isoäiti sanoo.

Hän kertoo seuraavansa uutisia ”turhankin paljon”, mutta rajoitusten purkamiseen on vaikea ottaa kantaa.

– Toiveena tietysti olisi, että rajoituksia saataisiin pois jo heti huomenna – ilman riskejä.

Matti Saalasvuo haluaisi jo kahville.

Matti Saalasvuo, 80, kertoo kaupassakäyntiensä vähentyneen merkittävästi rajoitusten takia. Hän tapaa edelleen satunnaisesti yhtä tuttavaansa, jonka luokse hän menee autolla – ei julkisilla liikennevälineillä.

Hänen arkinen ajanvietteensä on muuttunut rajoitteiden takia selvästi.

– Kahviloissa käymistä kaipaan melkein eniten. Lisäksi nyt ei pääse käymään elokuvissa, museoissa ja taidenäyttelyissä, Saalasvuo sanoo.

Uutisia tulee seurattua kuulemma ”liian paljon”. Silti on vaikea sanoa, milloin rajoitteita voisi ja pitäisi höllentää.

– Ei ole kristallipalloa.

Liisa Myllynen sanoo, ettei hänellä ole mitään suurta hätää.

Liisa Myllynen, 73, on käynyt haastattelupäivänä perjantaina kahdeksan kilometrin ulkoilulenkillä itseään kymmenisen vuotta nuoremman ystävänsä kanssa.

– Yritämme aina pitää etäisyyttä. Valitsemme hiljaisia teitä, koska ihmisiä on paljon liikkeellä, hän sanoo.

Fyysisesti rajoitteet eivät kosketa samalla tavalla kuin henkisesti. Myllysellä on yhteensä seitsemän lastenlasta, joita hän ikävöi kovasti. Hän on tavannut ketään heistä viimeksi noin kaksi ja puoli viikkoa sitten.

– Ovenraosta annoin syntymäpäivälahjan.

Hän muistuttaa silti asioiden olevan suhteellisen hyvin.

– Minulla ei ole valittamista. On asunto ja lämpöä. Vettä ja ruokaa riittää.

Myllynen toivoi, että rajoituksia voitaisiin keventää pian. Mitään varmaa näköpiirissä ei ole, sillä rokote on vasta kehitteillä.

– Jos karanteeni lakkaisi vasta rokotteen tullessa, siihen menee pitkään.

Jarmo Wessman säälii nuoria ministereitä.

Jarmo Wessman, 81, kertoo olevansa varovainen ja pyrkivänsä elämään annettujen ohjeiden mukaan.

– Kyllähän tässä on vaarana, että sulkeutuu pieneen ympyrään. Jos tämä jatkuu pitkään, vieraantuvatko ihmiset toisistaan? Kun tämä poikkeustilanne joskus loppuu, niin uskaltavatkohan ihmiset enää kohdata toisiaan vai jääkö tällainen varovaisuus päälle? hän pohtii vaimo vierellään.

Pariskunnalla on viisi lastenlasta, joista nuorin on vasta parivuotias.

– On iloinen asia, ettei (koronavirus) tartu lapsiin. Vanhoja ”tippuu” joka tapauksessa, mutta ei minua tämä korona sinänsä pelota. Tilanne on muistutus länsimaiselle korkeakulttuurille, että ihminen on aika voimaton tällaisessa tilanteessa. Sääliksi käy nuoria ministereitämme, jotka ovat melko voimattomia.

Ritva Wächter ehti lapsenlapsensa ristiäisiin ennen koronarajoitteita.

Ritva Wächter ei kerro ikäänsä mutta sanoo, ettei ole joutunut luopumaan koronavirusrajoitteiden valtavan monista asioista. Omien lasten näkeminen on jäänyt vähiin.

– Minulla on parin kuukauden ikäinen lapsenlapsi. Ristiäiset ehdittiin viettää ennen rajoituksia, eli silloin nähtiin.

Nyt pienokaisen kehittymistä ja ilmeistä seurataan etänä.

– Videokuvaukset ovat hieno systeemi.

Wächter ei osannut sanoa, milloin rajoitteita voitaisiin keventää tai purkaa.

– Tietysti toivon, että mahdollisimman pian.

Ilkka Huttunen on yhteydessä äitiinsä Skypen välityksellä.

Ilkka Huttunen, 69, kertoo tapaavansa rajoitusten takia enää kolmea tuttuaan.

– Äitini on 94, häntä en pääse tapaamaan. Olemme yhteydessä Skypen välityksellä.

Huttunen arvailee varovasti, että nykyinen tilanne helpottaa ehkä joskus heinäkuussa.

– Minun puolestani rajoitukset saavat olla niin pitkään kuin on tarpeellista.

Haastatteluissa ja kuvauksissa noudatettiin viranomaisten suosittelemia turvavälejä.