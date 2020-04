Yli 70-vuotiaiden karanteenin jatkuminen on kova paikka jopa sotiemme veteraaneille

Asemasota jatkuu. Loppua ei näy.

Hallitus viestitti torstaina, ettei ikäihmisten sosiaalinen eristäminen ole päättymässä pian, vaan pikemminkin jatkumassa tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru käytti torstaina A-Talkissa ilmausta ”pitempi perspektiivi”.

IS kysyi perjantaina sosiaali- ja terveysministeriöstä, voidaanko tässä vaiheessa esittää epävarmaakaan arviota, miten pitkään eristäminen voi vielä jatkua tai vähintään jatkuu?

Hyvinvointi- ja palveluosaston johtajan Tuija Kumpulaisen vastaus oli lyhyt, mutta paljon puhuva.

– Tässä vaiheessa ei voida.

Vastaus kysymykseen, voiko eristämisen sisältöön tulla muutoksia, oli yhtä yksiselitteinen.

– Näemme vaihtoehdot myöhemmin.

Nykyhetki siis jatkuu, vailla tietoa tulevasta. Se on kova paikka monelle karanteenissa elävälle ja heidän läheisilleen.

Kuten sotiemme veteraaneille.

Koronan vastaisessa sodassa ei ole ollut hyökkäysvaihetta eikä torjuntataisteluita, on vain asemasodan odottavaa tunnelmaa.

– Voi sanoa, että tunnelma kentällä on osin tuskastunut, kuvailee Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

Tosin veteraanit, jos ketkä, tietävät, mitä on pakko.

– Sillä lailla tilanne on hyvä, että tämä sukupolvi on elänyt poikkeusoloissa ennenkin ja ymmärtää, mistä on kyse, sanoo Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä.

Seppäläkin pelkää mielialojen heikkenevän, mikäli eristys vain jatkuu ja jatkuu.

Suomessa on 7 644 sotaveteraania, keski-iältään 94-vuotta.

Koronan aiheuttamia kuolinviestejä ei ole kentältä tullut. Eivätkä Kaunialan sotavammasairaalasta uutisoidut koronatartunnatkaan osuneet veteraaneihin.

– Muita kuolinviestejä saamme tietysti koko ajan, Karhu sanoo. Hän pitää todennäköisenä, että koronan uhrien joukossa on ollut väistämättä myös sotaveteraaneja.

– Mikäli tämä pitkittyy, haaste vain kasvaa, Karhu sanoo.

Hän kertoo monenlaista apua veteraaneille tarjotun, mikä on periaatteessa hyvä asia. Jopa siinä määrin paljon apua, että veteraanit ovat tunteneet tiettyä epävarmuutta.

Pelätään huijareita.

– Olisi hyvä, jos apu voitaisiin koordinoida (veteraanijärjestöjen) paikallisten toimijoiden kanssa, Karhu sanoo.

Lisää haastetta syntyy siitä, että monet veteraanijärjestöjen kannattajajäsenistä ovat itsekin yli 70-vuotiaita eli karanteenin piirissä.

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara muistuttaa yli 70-vuotiaita olevan Suomessa peräti 870 000.

Sotaveteraanit ovat yksi ryhmä. Suuri kuva on tietysti aivan toinen.

Tilastoista tiedetään, että yli 75-vuotiaista asuu kotonaan vielä reilut 90 prosenttia.

Sosiaalinen eristäminen on heille iso asia.

– Se koskee valtavaa määrää hyväkuntoisia ihmisiä. Vanhuuden rajahan on koko ajan siirtynyt, Lausvaara sanoo.

Hän muistuttaa valtaosan yli 70-vuotiaista olleen ennen karanteenia ”antavassa” roolissa yhteiskunnassa: aktiivisia ihmisiä erilaisissa luottamustehtävissä ja lastensa ja lastenlastensa apuna.

– Hauraus ja raihnaus ei ole se vallitseva olotila.

Sosiaalinen eristäminen on jatkunut jo niin kauan, että paljon on ehditty oppia.

– Kunnat ovat ottaneet kontakteja, palvelutarpeita on arvioitu, palveluita suunniteltu ja on opittu tapoja organisoida apua, Lausvaara luettelee.

Yksinäisyyden tunteita on yritetty eri tavoin hälventää.

Lausvaara muistaa EU-komission puheenjohtajan Ursula van der Leyenin puhuneen jopa vuoden loppuun asti ulottuvasta ikäihmisten eristämisestä.

– Silloin tullaan uuteen tilanteeseen, Lausvaara sanoo.

– Ruoka, lääkkeet, psykososiaalinen tuki jatkuvat, mutta pitää alkaa myös miettiä, miten avustetaan kodinhoidossa, kuten siivouksessa ja vaatehuollossa.

– Jossain vaiheessa heidän luokseen on pakko mennä käymään.

Kolme näkökulmaa Lausvaaralla on mielessä, kun tilanne pitkittyy.

– Tarvitsemme ohjeistuksen, miten kodeissa voidaan turvallisesti käydä. Halua auttaa on, on paljon vapaaehtoisia toimijoita.

Hän toivoo, että kotimainen suojamaskituotanto auttaa tässä, sen ripeä käynnistyminen.

Vakava kysymys on huonokuntoisten vanhusten elinvoiman ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

– Lihasvoima, koordinaatio ja tasapaino katoavat. Siitä seuraa kaatumisia, joilla on kurjia seurauksia, kuten lonkkamurtumia.

Toimintakyvyn ylläpitäminen eristyksessä voi olla iso haaste, kun aloitekyky katoaa ja mieli turtuu.

– Jotain päivittäistä jumppaa pitäisi olla. Netissä sitä on tarjolla, mutta neljäsosalla yli 75-vuotiaista puuttuu nettiyhteys.

Televisio ja puhelin ovat heille tärkeä apua.

Kolmantena Lausvaara mainitsee ”koordinoinnin”.

– Meillä on nyt apua antamassa julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt ja vapaaehtoiset kansalaiset. Luontevaa olisi, että päävastuun hyvinvoinnista ja sen koordinoimisesta kantaa asuinkunta

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajalla, Keskustan kansanedustajalla Hannakaisa Heikkisellä on ammatillista taustaa vanhustenhoitoyksikön sairaanhoitajana ja esimiehenä.

Kun hallitus oli maaliskuussa antanut ohjeet ikäihmisten sosiaalisesta eristäytymisestä, Heikkinen kirjoitti liiton sivuille vetoomuksen ohjeiden noudattamisen puolesta.

Heikkinen piti ymmärrettävänä, että rajoitustoimet saattoivat tuntua liioittelulta, mutta kehotti olemaan vähättelemättä virusta.

”Kuolonuhrit muissa maissa ovat hyvin pitkälti olleet iäkkäämpiä. Tämä kaikki on kerta kaikkiaan nyt otettava vakavasti etenkin, kun virus on uusi ja osin vielä tuntematon”, Heikkinen viestitti.

Heikkinen piti 70-vuoden ikärajaa järkevänä ja perusteltuna, koska näin pyritään ehkäisemään ”aktiivisen suuren ikäluokan joukkosairastuminen”.

Hän piti suomalaisen yhteiskunnan peruskivenä perheiden ylisukupolvista elämistä ja isovanhempien tiivistä mukana oloa lasten ja lastenlasten arjessa. Nyt ei vain ollut sen aika.

Heikkinen perään kuulutti riskiryhmään kuuluvien omaa vastuunottoa.

– Poikkeustila ei kuitenkaan jatku loputtomiin, Heikkinen lohdutti.

Tuolloin elettiin maaliskuun 19. päivää.

Siitä on nyt viisi viikkoa, eikä poikkeustilalle ole näkyvissä päätöspäivää.

Keskusliitto on antanut kotisivuillaan vinkkejä poikkeustilanteen helpottamiseksi.

Ikäihmisille voi soittaa vaikka päivittäin ja keskustella kiireettömästi.

Heidän postilaatikkoonsa voi pudottaa postikortteja ja lappuja, joissa luvataan auttaa tarvittaessa (puhelinnumero mukaan).

Heille voi (edellyttäen että on itse terve) lainata omia kirjoja, ylimääräisiä lehtiä ja DVD-elokuvia.

Taloyhtiöön voi perustaa vaihtopisteitä.

Voi mahdollisuuksien mukaan soitella kuvapuheluita (Skype, Face-time) ja tilata ikäihmisille ruokaa kotiinkuljetuksella verkkokaupan kautta.

Ikäihmiset itse voivat yrittää löytää sosiaalisesta mediasta ammoin kadonneita tuttuja ja ystäviä ja ottaa heihin yhteyttä.

Jos ikäihminen on kuulunut johonkin vakiintuneeseen ryhmään, ryhmäläiset voivat muodostaa soittoringin: yksi soittaa toiselle ja niin edespäin.

Muutenkin voi soitella ja tehdä niin sanotusti tikusta asiaa.

Voi seurata mediaa monipuolisesti.

Voi kiikaroida kevään heräämistä (muuttolinnut, oravat) ja tehdä pihatöitä (jos omistaa pihan).

Voi kirjoittaa muistelmat tai mietelmiä, käydä läpi vanhoja valokuvia ja muistoesineitä, kirjoittaa niihin ylös tunnistetietoja.

Voi lukea lapsille satuja kuvapuhelun avulla.

Voi pelata pasianssia, korttia, tehdä käsitöitä, askarrella, jumpata, nikkaroida, maalata.

Voi korvata ulkoilut kotijumpalla ja olohuonediskolla.

Voi treenata digilaitteiden käyttöä ohjeiden avulla.