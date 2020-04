Viistokaikuluotain hiveli merenpohjaa Helsingin ydinkeskustan edustalla ja paljasti muinaisjäännöksen – tältä näyttää jopa 100 vuotta vanhan laivan kylki

Kyseessä voi olla yli sata vuotta sitten uponnut laiva.

Helsingin edustalta meren pohjasta on paljastunut jälleen palanen Suomen historiaa. Kaivopuiston edustalta, Merisataman alueelta löytyi ennestään tuntematon laivan hylky.

Helsingin Sanomat kertoo, että tällä kertaa kyseessä lähelle Sirpalesaarta uponneen laivan hylky. Laiva on tiettävästi uponnut mereen yli 100 vuotta sitten.

– Kyseessä on yksi osa Helsingin kaupungin merellistä historiaa, Helsingin kaupunginmuseon arkeologi John Lagerstedt kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että on tutustunut vasta alustavasti tutkimusraporttiin.

– Sen perusteella on kyseessä on hieno havainto, Lagestedt sanoo.

Työn tilasi Helsingin kaupunki

Työn tilasi Helsingin kaupunki ja se liittyy käynnissä olevaan Merisataman saarten asemakaavan muutokseen.

Tutkimuksen toteutti meriarkeologiaan ja vesistöjen tutkimiseen erikoistunut Nordic Maritime Group.

Merisataman alueella on ollut satama-alue ja teollista toimintaa 1800-luvulta lähtien. Aluksen uppoamispaikka on lähellä Sirpalesaarta, joka oli 1900-luvun alussa teollisuusaluetta. Nykyään saari on Suomalaisen Pursiseuran käytössä.

Hylyn rakennustyyli viittaa siihen, että kyseessä voi hyvinkin olla yli satavuotias alus. Samasta kertoo puuosien kunto.

– Laivan iän tarkempi ajoitus selviää laivan puuosista mahdollisesti myöhemmin otettavista näytteistä, Merisataman inventointia tehnyt meriarkeologi Eveliina Salo kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että viistokaikukuvaamalla meren pohjassa havaittiin 17 metriä pitkä ja viisi metriä leveä hylky. Sen perusteella puurakenteisesta aluksesta on jäljellä pohja ja kylkien alaosia. Toinen kylki on irronnut kölistä ja se makaa noin parin metrin syvyydessä meren pohjassa. Hylky on rikkoutunut. Sen osia on levinnyt laajalle alueelle.

– Vaikka merialueelta löytyy muitakin hylkyjä, on aina hienoa löytää vanhoja hylkyjä. Mitä vanhempi hylky on sitä merkittävämpi on löytö. Yli satavuotias hylky on muinaisjäännös. Aika lasketaan uppoamisajankohdasta, Salo sanoo.

Hylyn päälle on kasautunut suuria kiviä Ne voivat olla peräisin Sirpalesaaren ja Liuskasaaren aallonmurtajan rakennusvaiheista. Se taas viittaisi siihen, että alus olisi uponnut ennen aallonmurtajan rakentamista. Aallonmurtaja on merkitty alueen karttoihin viimeistään vuonna 1909.

Taustalla on asemakaavan muutokseen

Tutkimuksen raportti on valmistunut huhtikuun alussa. Raportti tarvittiin, sillä käynnissä on Merisataman saarten asemakaavan muutokseen.

Muutosalueeseen kuuluvat Sirpalesaari, Liuskasaari, Liuskaluoto, Uunisaaret, Harakka, Vanha Räntty ja Särkkä sekä niitä ympäröivät vesialueet. Kaavamuutoksen tarkoituksena on lisätä saarten virkistyskäyttöä. Suunnitelmana on rakentaa alueelle uusia rakennuksia, aallonmurtajia sekä laitureita.