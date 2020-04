Ministeri antautui Instagram-haasteeseen ja mystiseen suudelmaan – taidehaaste villitsee suomalaisia

Suomalaiset ovat heittäytyneet innolla uudistamaan taideklassikoita kotistudioissaan ja -gallerioissaan.

Opetusministeri Li Andersson tarttui suosittuun Instagram-haasteeseen, jossa luodaan taideklassikoista uusia versioista.

Andersson valitsi versioitavaksi belgialaisen surrealisti Rene Magritten Les Amants II -taulun, jossa valkoiseen kankaaseen verhoutuneet nainen ja mies antautuvat suudelmaan, mutta päitä ei näy. Suomeksi nimi tarkoittaa rakastavaisia.

Magritten alkuperäisversion näet painamalla pientä valkoista nuolta kuvan oikeassa laidassa.

Andersson ja kuvan miesmalli jäljittelevät Magrittea vaate- ja värivalinnoillaan. Taustakin on mietitty samansävyiseksi, vaikka se on muutoin hieman erilainen. Kangas peittää mallien päät ja henkilöllisyyden, mutta mahdollisesti Anderssonin kanssa suuteloon on heittäytynyt hänen avopuolisonsa Juha Pursiainen.

Pariskunta näyttäytyi ensi kertaa yhdessä julkisuudessa Linnan juhlissa 2019.

Magritten teoksen takana on surullinen tarina. Taiteilija maalasi usein kankaaseen verhottuja kasvoja, minkä uskotaan johtuvan siitä, että Magritte näki 14-vuotiaana jokeen hukuttautuneen äitinsä, jonka kasvoja peitti tämän yöpuku.

Magritten ensimmäinen näyttely Suomessa Amos Rex -museossa kiinnosti suomalaisia laajalti viime vuonna.

Magritte maalasi teoksen Pariisissa 1928. Hän ei itse tahtonut selittää teoksiaan.

”Maalaukseni ovat visuaalisia kuvia, jotka eivät kätke mitään. Ne herättävät mysteerin, ja tosiaan, kun näkee yhden kuvistani, sitä kysyy itseltään: ’Mitä tämä tarkoittaa?’. Se ei tarkoita mitään, sillä mysteeri ei myöskään tarkoita mitään, se on tuntematon.”, Magritte kirjoitti.

Maailmanlaajuinen taidetrendi

Maailmalla on intouduttu viime aikoina replikoimaan taideklassikoita Instagramissa, kun koronaeristyksessä aikaa on. Alun perin idean takana on hollantilainen Anneleos Officier, joka pyysi ihmiset jakamaan tuotoksistaan kuvia aihetunnisteella tussenkunstenquarantaine. Tällä hetkellä Instagramissa aiheeseen on tarttunut lähes 50 000.

Venäläiset ovat tarttuneet toimeen vilkkaasti.

Suomessa haasteen on lanseerannut Museokortti, joka haastaa ihmiset jakamaan kuvansa aihetunnisteella karanteenitaidetta. Mukaan on lähtenyt jo melkein 3 000 suomalaista.

Katso alta, miten suomalaiset ovat päivittäneet klassikot:

Toiset ovat jäljittelyssä tarkempia, realistisen koulukunnan edustajia. Toiset taas ovat tarttuneet kuvitteelliseen pensseliin rajummin vedoin kuten impressionistit, ja lopputulos on ennemminkin impressio eli vaikutelma kuin valokuvamainen teos.

Alkuperäisteoksen näet klikkaamalla pientä valkoista nuolta kuvan oikeassa laidassa, jos kuvia ei ole liitetty samaan kuvaan.