Taloyhtiöissä keksitty ”aivan käsittämättömiä” ohjeita koronan varjolla – iäkästä asukasta kiellettiin käyttämästä hissiä

Sekä Asukasliittoon että Kiinteistöliittoon on tullut kevään aikana runsaasti koronaan ja poikkeustilaan liittyviä yhteydenottoja.

Osassa yhteydenotoista on ihmetelty isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen tulkintoja toimivallastaan.

– Eräässäkin taloyhtiössä oli ryhdytty pomottelemaan koronan varjolla aivan käsittämättömiä asioita. Esimerkiksi iäkästä asukasta, joka oli tullut Espanjasta, oli kielletty käyttämästä hissiä karanteenin aikana, ettei vain tartuta muita ihmisiä. Hänen olisi pitänyt kiivetä rappuset seitsemänteen kerrokseen, kertoo Asukasliiton puheenjohtaja Hans Duncker.

Dunckerin kokemuksen mukaan poikkeustilaa ja valmiuslakia on tulkittu osassa taloyhtiöitä siten, että se antaa taloyhtiön hallitukselle valtuudet ryhtyä suoranaisiksi poliiseiksi.

– Valmiuslaki ei sano mitään asunto-osakelaista eikä valtuuta tällaiseen toimintaan, Duncker sanoo.

Kiinteistöliitosta on kysytty neuvoja muun muassa korjaushankkeiden toteuttamisesta poikkeusaikana sekä yhtiökokousten järjestämisestä.

Korjaushankkeet voivat tuntua osasta asukkaita hankalilta, kun muutenkin eletään poikkeustilanteessa. Siksi niiden tarpeellisuus saatetaan kyseenalaista, ja etsiä tietoa olosuhteista, joissa urakointisopimuksen voi purkaa.

– On kuitenkin tullut tietoon myös tapauksia, joissa asukkaita on pyydetty ilmoittamaan, ovatko he karanteenissa tai karanteenimaisissa olosuhteissa, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Tiedustelut asukkaiden terveydentilasta eivät kuulu taloyhtiön toimivaltaan, vaikka niillä ajettaisiin yhteistä etua. Tähän on törmännyt myös Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

– Joissakin tapauksissa kyselyt ovat tietenkin paikallaan. Esimerkiksi jos asuntoon tullaan tekemään takuutarkastusta, on paikallaan varmistaa, että asukkailla ei ole tartuntaa, Koro-Kanerva toteaa.

Yleisesti korona-aika aiheuttaa hämmennystä ja huolta yhteisten tilojen käytöstä.

Mia Koro-Kanerva toteaa, että usein tavallista perusteellisempi ja tiheämpi siivous on hyvä keino vähentää viruksen leviämistä.

– Jos taloyhtiön asukkaille sopii, voidaan toki sopia esimerkiksi saunatilojen sulkemisesta tartuntavaaran takia. Mutta kun mennään huoneiston sisälle, ei taloyhtiö tai isännöitsijä voi siihen juuri puuttua. Esimerkiksi ei voi antaa määräystä, ettei vieraita voi ottaa vastaan. Sellaisten henkilökohtaisen elämän rajoitusten on tultava viranomaisilta.

