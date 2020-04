Superleviämiselle otollisia paikkoja ovat illalliskutsut ja yökerhobileet, eivät niinkään pikaiset kauppareissut, sanoo tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Koronaviruksen tapauksessa niin sanottu superleviäminen voi olla hyvin yleistä.

Superleviämisellä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa yksi ihminen saa aikaan suuren määrän uusia tartuntoja. Aihetta käsitteli äskettäin Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Tiede-lehden blogissaan.

Superleviäminen tunnetaan ilmiönä monista muistakin taudeista. Aivelon mukaan taudin edelleen tarttuminen seuraa tyypillisesti Pareto-jakaumaa, eli noin 20 prosenttia tartunnan saaneista aiheuttaa 80 prosenttia seuraavista tartunnoista.

Koronaviruksen tapauksessa luku voi olla jopa 10/80.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Koronavirus on käyttänyt leviämisensä polttoaineena etenkin joukkotapahtumia. Tartuntatautiryppäitä on ilmennyt ympäri maailmaa jalkapallo-otteluiden, hautajaisten, after ski -tapahtumien ja yökerhobileiden jälkeen.

Suomessa Uudellamaalla Sipoossa koronavirus lähti räjähdysmäisesti liikkeelle. Suuri osa tartunnoista jäljitettiin maaliskuun alussa järjestettyihin häihin ja syntymäpäiviin.

– Siksi yli 10 hengen kokoontumiskielto voi olla mahdollisesti hyvin tehokas superleviämisen vähentäjä, sanoo Aivelo.

– Sosiaalisissa tilaisuuksissa – juhlissa, illalliskutsuilla, laskettelukeskuksissa – on paljon ihmisiä suhteellisen pienessä tilassa ja pitkän aikaa. Ne ovat hyviä paikkoja viruksen leviämiselle, kun kosketellaan toisia, ollaan saman pöydän ympärillä ja juodaan vahingossa jonkun toisen lasista.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana. On selvää, että pienelle alueelle pakkautuneessa ihmisjoukossa virus pystyy leviämään tehokkaasti. Etenkin silloin, jos kyse on suljetusta tilasta.

Koronavirus on päässyt leviämään salamannopeasti muun muassa risteilyaluksilla. Risteilyillä ihmiset ovat hyvin pitkiä aikoja verrattain pienessä tilassa, eivätkä voi välttää kontakteja muihin ihmisiin.

Tunnetuin virusalus on luksusristeilijä Diamond Princess, jossa noin 3 700 ihmisestä yli 700 sai tartunnan. Journal of Travel Medicinessä julkaistun artikkelin mukaan ilman evakuointeja ja karanteeneja aluksella lähes 3 000 ihmistä olisi saanut tartunnan alle kuukaudessa.

Diamond Princess -aluksen matkustajat ja miehistö laitettiin karanteeniin Japanin edustalle helmikuussa 2020. Karanteenia ylläpidettiin lähes kuukausi.

– Tartuntojen suhteen risteilyalukset ovat vähän samantyyppisiä paikkoja kuin laskettelukeskukset, sanoo Aivelo.

Sars-epidemian puhjetessa 2000-luvulla superleviämisiä pääsi tapahtumaan useammassa sairaalassa. Syy on selkeä: virusta pääsee enemmän ilmaan silloin, kun potilaat yskivät tai kun heitä esimerkiksi intuboidaan.

Siksi etenkin pitkiä vuoroja tekevien terveydenhuollon ammattilaisten asianmukainen suojaaminen on tärkeää.

Sen sijaan esimerkiksi kauppoja tai vaikkapa lentokoneita ei voi Aivelon mukaan pitää itsessään erityisen vaarallisina viruspesäkkeinä.

Uusi koronavirus ei kuitenkaan ole yhtä sitkeä tapaus kuin ripulitauti norovirus, joka voi säilyä ympäristössä hengissä useita vuorokausia.

Koronaviruksen tapauksessa puhutaan ennemminkin tunneista, ja se kestää lämpöä huonommin kuin kylmää. Pintojen osuus ei ole viruksen leviämisessä – ainakaan nykytiedon mukaan – merkittävä.

Monissa kaupoissa kassan ja asiakkaan väliin on asennettu pleksi suojaamaan tartunnalta.

Asiakkaat ovat kaupassa verrattain lyhyen ajan, ja turvavälejä sekä hyvää käsihygieniaa noudattamalla tartunnan riski pienenee entisestään. Esimerkiksi elintarvikkeiden välityksellä tapahtuneita tartuntoja ei ole Suomessa tiedossa.

– Lentokoneissa taas on tehokas, paikallinen ilmastointi, eikä lentokoneessakaan olla kuin rajallinen aika.

Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, mitkä kaikki tekijät tarkalleen ottaen aiheuttavat superleviämistä.

Aivelo sanoo, että yksi syy superleviämiselle koronaviruksen tapauksessa on oireettomien osuus tartunnan saaneista. Aivelon mukaan arviolta noin puolet kaikista koronavirustartunnoista tapahtuu ennen kuin tartuttava osapuoli saa oireita.

– Oireettoman tartunnan kantaja ei tiedä eikä osaa varoa tartuntaa. Se on potentiaalinen paikka, missä superleviämisiä voi tapahtua, sanoo Aivelo.

Oireeton saattaa kuvitella olevansa täysin terve ja tavata montakin ihmistä, ennen kuin oireet varoittavat tartunnasta.

Koronaviruksen itämisaika on hyvin vaihteleva ja nykytiedon valossa tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkamista.

Klassikkoesimerkki oireettomasta supertartuttajasta on Mary Mallon (1869–1938). Hän oli irlantilaissiirtolainen, joka työskenteli Yhdysvalloissa New Yorkissa varakkaiden perheiden kokkina.

Oireettomana lavantaudin kantajana hän tartutti bakteerin eteenpäin kymmenille ihmisille. Historiankirjat tuntevat Mallonin ”Lavantauti-Marynä”.

Oireettomien osuus ei kuitenkaan selitä kaikkea ja tiedoissa on vielä paljon aukkoja, muistuttaa Aivelo. Koronavirus ei ole kuin vasta muutaman kuukauden ikäinen, ja sen toiminta ymmärretään huonosti.

– Esimerkiksi sitä ei tiedetä tarkkaan, minkä takia joku on oireeton. Ja mitkä kaikki tekijät yhdistävät oireettomia?

Yksi tekijöistä on ikä. Mitä nuorempi ihminen, sitä todennäköisemmin tartunta on oireeton. Tekijöitä on kuitenkin paljon muitakin henkilökohtaisista biologisista eroista lähtien.

Esimerkiksi kiinalaistutkimuksen mukaan A-veriryhmään kuuluvilla olisi muita suurempi alttius sairastua koronavirukseen ja oireet voivat ilmetä voimakkaampina. O-veriryhmä taas liitettiin vähäisempään alttiuteen saada infektio.

Tulokset ovat vasta alustavia, eikä niistä voi tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kuin sen, että veriryhmän vaikutusta kannattaa selvittää edelleen.

– Tiedetään, ihmisten välillä on eroja muun muassa siinä, että jotkut erittävät hengitysteissään enemmän virusta kuin toiset. On hyvä kysymys, miksi. Syistä ei tiedetä vielä juuri mitään.

Tällä hetkellä ei tiedetä, voiko joku yksittäinen ihminen toimia nimenomaan biologisten ominaisuuksiensa vuoksi taudin superlevittäjänä.

– Käsitykseni kuitenkin on, että superleviämisissä tapahtumakonteksti on tärkeämpi tekijä kuin yksittäisen ihmisen biologiset ominaisuudet, sanoo Aivelo.