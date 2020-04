Saara Kankaanrinnan kolumni: Ihmiskunta on kuin ylivelkaantunut pikavippifirman asiakas

Syömme jatkuvasti luonnon pääomaa ja lainaamme tähtitieteellisellä korolla lisää, kirjoittaa IS:n kolumnisti Saara Kankaanrinta.

”Ajattele jos meidän lapsille tukkasotka on kuin jaavantiikeri. Olemassa enää kirjojen kuvissa.”

Tarkkailin illan auringossa merilintuja ja pohdin miehelleni päällekkäin lajien häviämistä ja koronaväsymystä. Henkinen ja taloudellinen lama painaa päälle yhteiskunnassa. Viisautta haetaan vimmalla. Samalla ihmiskunta on maapallolla jo nyt kuin ylivelkaantunut pikavippifirman asiakas. Syömme jatkuvasti luonnon pääomaa ja lainaamme tähtitieteellisellä korolla lisää.

Luonto vastaa meille kauneudella ja toivolla. Lehtien vihreät silmut sykähdyttävät tänä vuonna tavallista enemmän. Kukat punnertavat risujen alta kuin sanoen: jaksakaa tekin. Harmaahaikara kököttää samalla kivellä kuin viime vuonna ja mittailee pesäpaikkaansa.

Aikaamme kutsutaan maapallon historian kuudenneksi sukupuuttoaalloksi. Lajikadon aiheuttaa ihminen. Meidän pitäisi pysäyttää holtiton velanotto, ja maksaa takaisin ennallistamalla luontoa. Jäljellä olevalle pääomalle kasvatetaan korkoa suojelemalla. Voisimme siis jättää lapsillemme elpyvän maapallon, jos niin päätämme.

” Aikaamme kutsutaan maapallon historian kuudenneksi sukupuuttoaalloksi.

Päivittäistä mielenrauhaa hakiessa siskoni muistutti antiikin stoalaisten tavoin: ”ihmisen on tärkeää keskittyä asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.” Voimme vaikuttaa siihen miten tulkitsemme asioita, asenteeseemme ja omiin tekoihimme. Ajatusmalleja ja virheitä voi myös korjata. Ylisukupolvista turvallisuutta tuo se, että yrittää kaikkensa myös mahdottomalta tuntuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Säätiömme Baltic Sea Action Group urakoi mm. Itämeren vapaaehtoista suojelua. Toimimme yhdessä viranomaisten, tutkijoiden ja saariston asukkaiden, mökkiläisten ja kalastuskuntien kanssa. Jokaisen asiantuntemuksella on arvo.

Olipa kyse työpaikan tai perheen ilmapiiristä, oikeusjärjestelmästä tai luonnonsuojelusta, ihmisen pitää tulla kuulluksi. Yksi säätiötyömme pieneltä kuulostava, mutta tärkeä taito on ymmärtää ja sovitella erilaisia näkökantoja.

Miksi haluamme suojella Itämeren elonkirjoa? Itämeressä elää hyvin vähän lajeja verrattuna ison maailman meriin. Tämä kapea kirjo on koko meren elon salaisuus. Pinnanalainen kauneus on häikäisevää. Sinisimpukat, meriajokasniityt, tuttu ja nostalginen ahvenvita ja raitapaitaparvi.

Valitettavasti lajeilla on monin paikoin tukalat oltavat. Levien määrä on räjähtänyt. Kun levät kuolevat ja vajoavat pohjaan, lisääntyvät hajottajapöpöt. Ne käyttävät suuren osan veden hapesta. Itämeren pohjassa on jo Irlannin kokoinen hapeton alue – kalat ovat kirjaimellisesti heikossa hapessa.

”Saaristoa ei saa museoida”, totesi muuan vaikuttaja. Se on totta. Paras tapa pitää saaristo elinvoimaisena on huolehtia sen elonkirjosta. Vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä, että työllä on mukava vire. Se on alusta saakka yhteishenkeä ja ylpeyttä arvokkaasta merestä.

Stoalaisittain: voimme taatusti vaikuttaa lähellämme olevaan luontoon. Suojelualue ei ole museo, vaan täynnä elävintä elämää. Se on pankki, jonka jätämme perinnöksi. Talletus ei koskaan menetä arvoaan.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.