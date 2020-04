THL:n Salminen ennusti tautihuippua syksylle – riippumattoman tutkijaryhmän professori kysyy, mihin arvio perustuu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja arvioi, että koronavirusepidemian tautihuippu on kaukana edessä. Alkuviikosta THL:n erikoistutkija sanoi, että tautihuippu on jo Uudellamaalla ohitettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että koronavirusepidemian huippu on kaukana edessä. Salminen tarkensi myöhemmin MTV:lle, että tautihuippu voidaan nähdä Suomessa syksyllä.

Mika Salminen.

Vielä alkuviikosta THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä sanoi, että rajaamistoimien alaisessa tilanteessa koronaepidemian huippu olisi jo Uudellamaalla ohitettu.

Viikonloppuna Vänskä viestitti Ilta-Sanomille olevansa kuitenkin yhtä mieltä Salmisen kanssa tautihuipun ajankohdasta.

– Jos yksi vuori on ylitetty, niin ei se vielä tarkoita koko vuoriston ylittämistä, Vänskä kirjoittaa.

Suomalainen riippumaton tutkijaryhmä on tehnyt simulaatiomallin Helsingin ja Uudenmaan koronavirustartuntojen kehityksestä. REINA-malli (Realistic Epidemic Interaction Network Agent) vertailee viittä eri strategiaa, joissa ihmisten liikkuvuus ja testaus vaihtelevat.

Tutkijaryhmän mukaan tautihuippu on nykyisillä rajoituksilla mahdollisesti jo sivuutettu huhtikuussa. Myös REINA-mallin tulokset viittaavat tähän.

– Jos ennustetaan huippua syksylle niin sen täytyy perustua siihen, että rajoitusten höllentäminen johtaa uuteen sairastumisaaltoon. Ennustetaanko tässä niin sanottua toista aaltoa, pohtii tutkijaryhmässä mukana oleva professori Mikko Kolehmainen sähköpostin välityksellä.

Pääministeri Sanna Marin(sd) on sanonut, että Suomi muuttaa koronavirusstrategiaansa, kun rajoituksia höllennetään. Tarkoitus on siirtyä niin sanottuun hybridimalliin, jossa ajatuksena on noudattaa testaa, jäljitä, eristä -toimintatapaa.

Suomessa oli sunnuntaina 4576 varmistettua koronavirustartuntaa.

Tutkijoiden mukaan rajoitusten höllentämisestä ei välttämättä seuraa uutta huippua, jos uusi lähestymistapa onnistuu tasapainottamaan poistettujen rajoitusten vaikutuksen.

– Tässä avainasemassa on se, pystyykö Suomi rakentamaan riittävän tehokkaan jäljitysmekanismin. Tätä olemme myös pyrkineet mallintamaan REINA-mallin avulla, Kolehmainen kirjoittaa.

Professorin mukaan on tärkeää, että tautihuippuja koskevat ennustukset perustellaan selkeästi, koska esimerkiksi sairaanhoitopiirien varautuminen perustuu ennakoituihin tautihuippuihin. Hän ja tutkijaryhmä penäävät tieteellistä avoimuutta uuden virusepidemian mallintamisessa.

– Mallintaminen on todella epävarmaa, joten on hyvä, että tulokset ja niiden lähtöoletukset julkaistaan tieteelliseen vertaisarviointiin. Tämä tieteellinen avoimuus on ollut keskeinen periaate REINA-mallia kehitettäessä.