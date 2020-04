Sunnuntaina taivaalta voi sataa vettä, räntää ja lunta

Sunnuntaina lämpimintä on Lounais-Suomessa.

Sunnuntaina pilvisyys runsastuu päivän edetessä suuressa osassa maata. Pohjoisessa tulee monin paikoin lumi- ja räntäkuuroja, jotka yltävät paikoin maan keskiosaan asti ja tulevat siellä enimmäkseen räntänä ja vetenä. Myös etelässä tulee paikallisia kuurosateita.

Yöksi sää poutaantuu ja selkenee suuressa osassa maata, lähinnä Pohjois-Lapissa on pilvistä ja paikoin lumisateita. Pohjoiskoillinen tuuli on kohtalaista, Pohjois-Lapissa navakkaakin, ja heikkenee yötä kohti. Päivälämpötila on maan eteläosassa viidestä kymmeneen astetta, keskiosassa kolmesta seitsemään astetta ja pohjoisosassa laajalti nollasta neljään astetta. Lämpimintä on Lounais-Suomessa.

Maanantaina aamu on selkeä, mutta päivän mittaan pilvisyys jälleen lisääntyy. Maan itäosassa tulee kuurosateita sekä vetenä että räntänä, Lapissa satelee paikoin lunta.