Immunologian professori Seppo Meri ei usko koronatapausten määrän nousevan Suomessa kovin jyrkästi missään vaiheessa.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen varoitteli lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa koronaviruksen tautihuipun olevan Suomessa vielä kaukana edessäpäin. MTV:lle Salminen arvioi huipun osuvan meillä vasta syksyyn.

– Se on se huono puoli tässä hidastumisessa. Hyvä puoli tietysti on se, että meidän terveydenhuolto ei missään vaiheessa ole ylikuormittunut, hän totesi.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri ennustaa tautihuipun olevan mahdollisesti lähempänä.

– Luulisin että se huippu ei ole kovin kaukana. Tämä riippuu siitä, kuinka näitä rajoitustoimenpiteitä höllennetään ja kuinka ne toimivat jatkossa. Ihmiset ovat joka tapauksessa oppineet varomaan tätä tautia, ja voi olla ettei se sitten leviä niin nopeasti kuin mitä alkuun pelättiin, Meri arvioi IS:lle.

– Mutta nyt kun sitä käyrää on saatu madallettua niin se huippu venyy vähän pidemmälle.

Mitään jyrkkää nousua tautimäärissä ja sairaalahoidon tarpeessa Suomessa tuskin enää nähdään.

– Käyrä on nyt onnistuttu pitämään matalana, ja kukaan tuskin haluaa siihen sellaista huippua. Rajoitustoimenpiteet on aina mahdollista ottaa uudelleen käyttöön, jos näyttää siltä, että jyrkkä nousu olisi tulossa. Mutta luulen ettei sellaista tule vaan käyrä jatkuu tällaisena loivana pitkän aikaa, Salmi sanoo.

Entä jos tautihuippu venyykin vasta syksyyn kun myös kausi-influenssa alkaa kiertää?

– Uskon että tällaista huippua ei tule myöskään syksyllä, jollei ihmisten töihin, kouluun ja lastentarhaan meno ei sitten aiheuta sellaista. Jos niin käy niin ongelmia voi tulla syksyllä samanaikaisen influenssa-aallon kanssa. Toisaalta Suomessa influenssa saapuu yleensä myöhemmin, vasta vuodenvaihteen jälkeen. En suuresti olisi huolissani siitä, että nämä kaksi tautia tulisivat yhtä aikaa.

Voidaanko sanoa että taudin leviämistä on Suomessa hidastettu jo liikaakin?

– Kyllä käyrää on ehkä madallettu vähän liikaakin, jos halutaan väestön saavuttavan immuniteettia nopeammin. Jos meillä on viitisentuhatta koronatapausta, niin se tarkoittaa että vasta yksi tuhannesta suomalaisesta on sen sairastanut. Todellisuudessa tämä määrä voi tietysti olla paljon suurempikin.

Meren mukaan ongelmana on, että rajoitustoimenpiteiden aikana ihmiset ovat olleet arkoja lähtemään hoidattamaan muita vaivojaan.

– Tästä syntyy hoitovajetta, joka voi johtaa siihen että muita tauteja jää hoitamatta, ja ne voivat pitkittyä ja aiheuttaa ongelmia. Myös eristäytyminen itsessään voi tuoda erilaisia ongelmia, kun ihmiset ovat sisätiloissa eivätkä liiku normaalisti. Tästä voi tulla jopa enemmän ongelmia kuin koronaepidemiasta itsestään.

Salmi muistuttaa että influenssaa ja jopa joitakin koronaviruksen vaarallisia jälkitauteja voidaan ehkäistä rokotuksilla. Meri suositteleekin kaikille rokotteiden ottamista erityisesti tänä vuonna.

– Talvikaudelle kannattaa ottaa influenssarokote ja iäkkäämmän väestön myös pneumokokkirokote joka suojaa influenssan ja osin koronankin jälkitautina mahdollisesti tulevilta pneumokokkikeuhokuumeilta.