Virusopin professori Ylellä: Koronaviruksen leviämisestä ilmatartuntoina ei löydy tutkittua näyttöä

Turun yliopiston virusopin professori pitää kahden metrin turvaväliä toisiin ihmisiin todennäköisesti riittävänä.

Koska maailmalla pandemian aiheuttanutta uutta koronavirusta ei vielä täysin tunneta, olemassa ei myöskään vielä ole täysin varmaa tietoa sen leviämistavoista. Tämä on johtanut siihen, että asiantuntijoiden näkemykset esimerkiksi maskien käyttämisen tarpeellisuudesta ja riittävistä turvaväleistä vaihtelevat.

Ylen A-studiossa torstaina vierailleen Turun yliopiston virusopin professorin Ilkka Julkusen mukaan koronaviruksen leviäminen ilmatartuntoina on edelleen epävarmaa.

– Meillä ei oikeastaan ole näyttöä siitä ilmatartunnasta. Sitä on spekuloitu hirveän paljon, mutta kävin läpi kirjallisuuden, eikä siellä ole yhtään varmaa tapausta, jossa on tutkitusti osoitettu, että tällainen ilmatartunta on tapahtunut, Julkunen sanoi.

Tästä syystä Julkunen arvioi, että kahden metrin turvavälin pitäminen toisiin ihmisiin on todennäköisesti riittävä varotoimi. Julkusen mukaan turvaväli yhdistettynä hyvään käsi- ja yskimishygieniaan ovat yhdessä ”kaiken kulmakivi”, kun infektiota torjutaan.

Ilmatartunnasta puhutaan silloin, kun virus leviää aerosolina, jolloin tartunnan voi saada esimerkiksi vain oleskelemalla samassa huoneessa sairastuneen kanssa. Pisaratartunta puolestaan vaatii useimmiten pidemmän lähikontaktin sairastuneeseen.

Julkunen arvioi myös, että kokoontumisrajoitusten kiristämisellä kymmenestä viiteen tai jopa kahteen henkilöön ei ole käytännön merkitystä.

– Minun mielestäni tällaiset absoluuttiset lukumäärät ovat aikamoista hiusten halkomista, suoraan sanoen. Emmehän me voi sitten kuitenkaan kontrolloida sitä, keitä kaikkia ihmiset tapaavat. Jos joku ihminen tapaa neljä henkilöä kerrallaan kymmenen kertaa päivässä, niin sehän tekee jo 50 ihmistä, Julkunen muistutti.