Sääennuste povaa lauantaille poutaa

Sään puolesta lauantaista on odotettavissa pääasiassa poutainen päivä.

Sääpalvelu Forecan mukaan aamulla maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaa, mutta päivällä pilvisyys vaihtelee ja lounaassa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro.

Maan pohjoisosassa sää on pilvistä ja idässä satelee paikoin lunta. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa neljästä kahdeksaan astetta, idässä ja pohjoisessa nollasta neljään astetta, Pohjois-Lapissa puolestaan on pikkupakkasta.

Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja maan keski- ja pohjoisosassa tulee iltapäivällä jokunen lumikuuro, enimmäkseen sää on poutaista. Aurinkoisinta on rannikkoalueilla. Päivälämpötila vaihtelee viiden asteen molemmin puolin, Pohjois-Lapissa jäädään nollan tuntumaan.