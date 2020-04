Suomen 2000-luvun tärkein valinta on, kuinka taistelussa koronavirusta vastaan edetään. Se on pakko tehdä arvausten varassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Näinä aikoina menestystarinat ovat lyhyitä. Kuukausi sitten Singaporen kaupunkivaltiota suitsutettiin yhtenä korona-ajan onnistujista. Ahkeralla testaamisella tartunnan saaneet tunnistettiin ja laitettiin karanteenin. Näin yhteiskunnan toiminta pysyi lähes normaalina.

Huhtikuun alussa tarina sai synkän käänteen. Tartuntojen määrä kasvoi äkisti ja sulkutoimiin ryhdyttiin. Turvavälin rikkojia uhattiin vankeudella.

Syynä oli välinpitämättömyys yhdestä ihmisryhmästä. Singaporessa on paljon siirtotyöläisiä, joiden olot ovat huonot. Heidän turvallisuudestaan ei piitata, vaan he matkaavat työmaalta toiselle kuorma-autojen lavoilla. Nyt heistä ei välitetty edes niin paljon, että heitä olisi testattu viruksen varalta.

Koska siirtotyöläiset asuvat ahtaasti asuntoloissa, hygieniasta huolehtiminen ja tartunnan välttäminen olikin mahdotonta. Kun virus leviää siirtotyöläisten joukossa, kanta-asujatkin saavat ennen pitkää tartuntoja.

Etelä-Koreassa ei ole tehty vastaavia virheitä, ja siitä on tullut koronantorjunnan mallimaa. Toistaiseksi.

Aasiassa on pyritty yksinkertaisesti tukahduttamaan tauti. Etelä-Korean mallissa yhdistetään testauksia, ankarasti valvottuja karanteeneja ja ihmisten varoittamista taudinkantajasta tavalla, joka rikkoisi Euroopassa räikeästi yksilönsuojaa.

Hermot pettivät Britanniassa

Britannian hallituksen tieteellinen neuvonantaja Sir Patrick Vallance selitti maaliskuun alussa, että maan tavoitteena oli ”saada aikaan jonkinlainen laumasuoja niin, että useammat ihmiset tulisivat sairaudelle immuuneiksi, mikä vähentäisi taudin leviämistä”.

Kun väestön vastustuskyky on riittävän suuri, syntyy laumasuoja. Tämä toteutetaan mieluiten rokotteilla. Koronavirukseen ei vielä ole rokotetta. Sairastamisen kautta syntyy myös laumasuoja, mutta silloin taudille altistuu enemmän vaarassa olevia ihmisiä. Osa heistä voi kuolla.

Pandemian pysäyttäminen näin tuntuu olleen suosittu ajatus varsinkin Pohjois-Euroopassa ennen tätä koetusta. Aasiassa on ajateltu toisin.

Lisäksi koronavirus on vienyt teholle myös itseään perusterveinä pitäneitä ihmisiä ja surmannutkin heitä. Surullisia tarinoita, vaikka koskevat vain vähemmistöä uhreista.

Joukkotuhon suuri asiantuntija Josif Stalin sanoi aikoinaan, että ”yhden ihmisen kuolema on tragedia, miljoonan tilasto”. Näin voi ajatella, jos ei itse pelkää itsensä ja läheistensä puolesta. Nyt pelätään.

Sir Vallancen mukaan 60 prosentin briteistä pitäisi saada tartunta ennen kuin laumasuoja syntyisi. Monet asiantuntijat laskivat, että tämä tarkoittaisi satojen tuhansien brittien kuolemaa. Vastalauseiden jälkeen hallitus ilmoitti, että ei tavoittele laumasuojaa. Se tajusi, että kansalaisten hermot eivät tällaista peliä kestäisi, vaikka joidenkin tiedemiesten kantti pitäisikin.

Britannian koronatorjunnasta tuli sekavaa ja kuolettavaa touhua, jonka huipennuksena pääministeri Boris Johnson joutui itse teho-osastolle. Onnekseen hän selvisi lyhyellä vierailulla siellä.

Länsi-Euroopassa on tämän jälkeen pyritty julkisesti vain Ruotsissa.

Rajoituksia tarvitaan aina

Pyrkiminen laumasuojaan ei sinänsä sulje pois rajoitteiden käyttöä taudin hidastamiseksi. Näin estetään teho-osastoja täyttymästä, niin että hoitoa ei voida antaa. Näin kävi Italiassa ja Espanjassa, jotka tauti yllätti.

Toisaalta rajoituksia voidaan käyttää apuna myös, jos jo kerran irti päässyt tauti halutan yrittää tukahduttaa. Kun tartunnat vähenevät, voidaan jälleen jäljittää tartuntaketjuja ja eristää tartunnan saaneita.

Hyvin tautia torjuneessa Uudessa Seelannissa on käytetty alusta asti kumpaakin menetelmää. Näissä oloissa ei myöskään ole pahitteeksi, jos valtio sijaitsee saarilla keskellä kaukaista merta.

Suurin valinta

Suomi on Euroopan pussinperä ja hyvä nyt niin. Täällä on voitu vähän jälkijunassa seurata, mikä on muualla ollut virhe ja mikä on toiminut. Rajoitusten katsotaan purreen toistaiseksi hyvin.

Pian Suomen pitää kuitenkin ryhtyä harkitsemaan toimia niistä poistumiseksi. Puhutaan hybridistrategiasta, jossa juuri yhdisteltäisiin eri keinoja. Riskejä riittää.

Meilläkin lääkärit ja asiantuntijat ovat erimielisiä. Vaikkapa kuluneella viikolla HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen halusi Ylen haastattelussa, että rajoituksia purkamalla pitäisi saada ”se osa väestöstä sairastumaan, jolle tauti ei ole vaarallinen”. Tässä on varsin suora pyrkimys laumasuojaan.

Järvisen mukaan epidemia kestää muuten Suomessa ”ainakin puoli vuotta”. Jos tauti jatkuu syksyyn, jolloin influenssat taas alkavat, testauskapasiteetti voi loppua.

Suomen Kuvalehdessä lääkintöneuvos Heikki Pälve kritisoi ajatusta pyrkimisestä laumasuojaan ”lääkärin etiikan perusarvojen” vastaisena. Pälve on Maailman lääkäriliiton eettisen komitean entinen puheenjohtaja.

Hänen käsityksensä mukaan laumasuojan saavuttaminen Suomessa vaatisi ”jopa 3,5 miljoonan suomalaisen sairastuttamista”, johon joka tapauksessa kuluisi vuosi.

Suomen 2000-luvun tärkeimmät valinnat on tehtävä pian. Ne on pakko tehdä osin arvausten varassa.