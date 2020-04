Korkeasaaren eläintarhan ovet ovat kiinni, mutta elämä saaressa jatkuu. ISTV kiersi yleisöltä suljetussa eläintarhassa lähes puolitoista tuntia.

Miten eläimet temmeltävät suljetussa eläintarhassa? Kuinka koronaviruksen tarttumista ehkäistään? Ovatko eläintarhan asukkaat huomanneet katsojien poissaolon? Millaisia ovat kevään soidinmenot?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tämän artikkelin videokierroksella Korkeasaaressa. Oppaana toimii Korkeasaaren kuraattori Hanna-Maija Lahtinen. Toimittajana on ISTV:n Lauri Silvander.

Yllä olevasta videosta näet koko kierroksen. Kyseessä on tallenne suorasta lähetyksestä.

Videolla vieraillaan muun muassa Borealia-talossa, jossa suokukkourokset rehentelevät kevätaikaan naaraille muhkeilla röyhelökauluksillaan.

Matkalla pysähdytään katselemaan myös Korkeasaaren suuria kissapetoja, eli aasianleijonia ja amurintiikereitä, ja opitaan berberiapinalauman hierarkiasta.

Korkeasaaren berberiapinalauman johtajauros on Hakku.

Suokukkojen soidinmenot ovat kovassa vauhdissa.

Kuvauskalustoon erityisellä mielenkiinnolla suhtautuvat puolestaan Amazonia-talon asukit – erityisesti mustamakit.

Korkeasaari sulki ovensa koronakriisin vuoksi maaliskuun puolivälin jälkeen. Eläintarhassa eletään nyt poikkeusarkea.

Eläintarha on esitellyt oviensa sulkemisen jälkeen eläinten arkea verkkosivuillaan videoissa ja suorissa lähetyksissä. Erityisen tärkeä on Korkeasaaren etäopetussivu, jonka tarkoituksena on tarjota koululaisille ja päiväkoti-ikäisille etätehtäviä ja opetusta.

Tänä keväänä eläintarhavierailut jäävät monelta koululaiselta väliin.