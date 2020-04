Lääkäriliiton toiminnanjohtaja muistuttaa että lääkärit ovat hoitaneet lukuisia muitakin vaarallisia sairauksia joista tiedetään vain vähän.

Kaksi suomalaislääkäriä vaatii Lääkärilehden julkaisemassa kirjoituksessa yli 55-vuotiaiden mieslääkärien suojaamista koronatartunnoilta, sillä viruksen aiheuttama tauti vaikuttaisi olevan useammin vakava miehille. Lääkärien mukaan Suomessa tautiin on kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä, ja tilanteen vuoksi olisi perusteltua estää mieslääkärien altistuminen esimerkiksi työvuorojärjestelyjen avulla.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ei IS:n haastattelussa nähnyt järjestelyille tarvetta ja korosti, ettei Suomessa lääkärien kuolemiin johtaneiden tautitapausten taustat ole selvillä. Myös Suomen lääkäreitä edustavassa Lääkäriliitossa kirjoittajien ehdotukseen suhtaudutaan varauksella.

– Havainto on mielenkiintoinen ja se herättää kysymyksiä, mutta dataa tarvitaan lisää. Sitä kerättäessä on keskityttävä riittävään suojaamiseen, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Hän viittaa kahden kuolemantapauksen heikkoon edustavuuteen tilastollisesti. Myös kirjoituksessa mainittuihin Italian lääkärien kuolintilastoihin ja niistä vedettyihin johtopäätöksiin liittyy Myllymäen mielestä epävarmuuksia.

Kirjoituksen mukaan Italiassa koronaan kuolleista 109 lääkäristä 96,3 prosenttia oli nimen perusteella miehiä.

– Italiassa on ymmärtääkseni aika paljon enemmän mieslääkäreitä kuin naislääkäreitä, varsinkin sairaalatyössä. Tässä tilanteessa italialaisten mies- ja naislääkärien kuolleisuus pitäisi vakioida, Myllymäki huomauttaa.

Maailmanlaajuisesti koronaviruksen havaittu olevan tauti- ja kuolemantapausten määrien valossa vaarallisempi miehille kuin naisille. Tästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä että juuri miessukupuoli altistaisi sairauden vaaralliselle muodolle.

– Terveystutkimuksista tiedetään, että ylipainoisuus on miehillä yleisempää kuin naisilla. Faktana tiedetään jo, että ylipaino on merkittävä koronan riskitekijä. Tuleeko miesten suurempi alttius useammista kontakteista, ylipainosta vai pelkästä sukupuolesta? Myllymäki kysyy.

– Ymmärrän kyllä tämän huolen, mutta kahdesta tapauksesta ei voi vielä vetää koko maailmaa ja ammattikuntaa koskevia johtopäätöksiä. On hyvä että tutkijat seuraavat asiaa, ja joka päivä tulee uusia tapauksia, joiden kautta sitä dataa kerrytetään.

Suomessa koronaan kuolleiden lääkärien osalta tiedossa ei esimerkiksi ole, ovatko he saaneet tartunnan työssä vai vaikkapa lomamatkalla.

– Jos koronatartunta saadaan vapaa-ajalla niin eihän siinä työjärjestelyt mitään pelasta, koska koronaa on nyt epidemian aikana joka puolella.

Lääkäriliitto on suosittanut, että eläkeläislääkäreiden ja yli 70-vuotiaiden ei tulisi enää pitää edes yksityisvastaanottoa. Kaikille yli 55-vuotiaille asetettavissa eritysjärjestelyissä Myllymäki ei näe järkeä.

– Meillä tunnistetaan yksilökohtaisesti henkilöitä, joilla on valmiiksi heikentynyt keuhkokapasiteetti esimerkiksi jonkun keuhkosairauden vuoksi. Työpaikalla on katsottava yksilö kerrallaan, keitä työntekijöistä tarvitsee suojella. Tätä varten meillä on työsuojelulainsäädäntö, ja työnantajilla on velvoitteet suojella henkilöitä, joilla on jokin erityinen riski. Mutta pelkkä ikä tai sukupuoli ei vielä kohdenna tätä riskiä riittävällä tarkkuudella.

Myllymäki muistuttaa, että lääkärit ovat kautta aikojen hoitaneen tarttuvia, vaarallisia ja huonosti tunnettuja sairauksia.

– Me hoidamme kaikki potilaat, kysymys on suojaimista, hygieniasta ja siitä, miten eristäminen hoidetaan. Emme me voi uudenkaan sairauden kanssa lyödä lapasia tiskiin ja sanoa, että emme me tätä hoida. Meidän perusviestimme on, että kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla tulee olla riittävät suojavarusteet.