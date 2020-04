Lääkäriltä radikaali ehdotus: Yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä pois päivystämästä koronan vuoksi

Mieslääkäreiden koronakuolleisuudesta huolestunut yleislääketieteen erikoislääkäri ehdottaa, että yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä alettaisiin ottaa pois päivystystehtävistä vapaaehtoisin työjärjestelyin.

Kaksi suomalaista erikoislääkäriä esitti perjantaina Lääkärilehden verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan huolensa, jonka mukaan mieslääkärien kuolleisuus koronavirukseen on huolestuttavan suuri.

Tekstissä ehdotetaan, ettei yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä altistettaisi koronalle, sillä kirjoituksen mukaan mieslääkärit näyttäisivät syystä tai toisesta olevan erityisen suuressa vaarassa.

Kirjoittajien mukaan 13. huhtikuuta mennessä Suomessa koronavirukseen oli kuollut kaksi työikäistä mieslääkäriä.

– Pidämme todennäköisenä, että miessukupuoli on itsenäinen riskitekijä vakavalle koronavirusinfektiolle. Tämänhetkisten tietojen perusteella voitaneen pitää perusteltuna, ettei yli 55–60-vuotiaita mieslääkäreitä altistettaisi koronavirukselle, lääkärit kirjoittavat Lääkärilehden Keskustelua-palstalla.

Havaintojensa taustana kirjoittajat kertovat käyttäneensä muun muassa italialaisen lääkäriyhdistyksen julkaisemaa listaa, jossa mainituista koronavirukseen kuolleista lääkäreistä 96,3 prosenttia oli nimen perusteella miehiä.

Kirjoituksessa mainitaan myös kiinalainen julkaisematon katsaus, jonka mukaan 5.4. mennessä maailmassa oli raportoitu 198 lääkärin koronakuolemaa, ja 90,2% kuolleista oli miehiä.

Toinen tekstin takana olevista kirjoittajista, yleislääketieteen erikoislääkäri Eetu Salunen, kertoo Ilta-Sanomille päättäneensä kirjoittaa asiasta ammattikunnastaan kiinnostuneena lääkärinä.

Salunen korostaa, että kumpikaan kirjoittajista ei ole taustaltaan tutkija, ja kannanoton taustalla oli kaksikon toive, että kirjoituksessa mainittua asiaa tutkittaisiin.

– Meidän toiveemme on, että oikeat tutkijat selvittäisivät asiaa ja ottaisivat tähän kantaa mahdollisimman pian, sitten kun on jotain faktapohjaa. Meillähän on STM ja THL, jotka määrittelevät, ketkä ovat riskiryhmiä. Jos tämä tutkijoiden mielestä näyttää huolestuttavalta, niin STM:n ja THL:n pitäisi meidän mielestä arvioida uudelleen, että ketkä kuuluvat riskiryhmiin.

– Ehdotamme, että sillä aikaa voitaisiin vapaaehtoisin työjärjestelyin ottaa yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä pois päivystämästä ja lisävuoroista.

Ehdotatteko sitä, että mahdollista tutkimustietoa odottaessa näitä yli 55-vuotiaita mieslääkäreitä otettaisiin siis pois ns. koronahoidon etulinjasta?

– Esimerkiksi näin.

Miten näette sen, että ehdotatte lääkäreitä siirrettäväksi pois normaaleista töistään, kun terveydenhuollossa henkilökunta on jo nyt paikoin kovilla koronatilanteessa?

– Lääkärien kohdalta tuo ei pidä paikkaansa, koska kiireetön terveydenhuolto on ajettu alas, ja ihmiset ovat lakanneet hakeutumasta kiireettömissä tapauksissa hoitoon. Terveydenhuollossa on tällä hetkellä keskimäärin pienempi kuormitus kuin normaalisti huhtikuussa. Mutta hoivapuolellahan ollaan tietysti pulassa, ja tietyillä osastoilla.

Pidättekö ehdotustanne missään määrin ongelmallisena tai epäreiluna muiden koronakriisin etulinjassa työskentelevien lääkärien ja hoitajien kannalta?

– Totta kai se lisää muiden kuormitusta. Mutta ehdotamme vapaaehtoisia järjestelyjä työpaikoilla. Eli että työkaverit vaihtaisivat keskenään vuoroja.

Eikö näitä tekstissä mainitsemianne havaintoja mieslääkäreiden kuolemista ulkomailta selittäne osin se, että monissa maissa mieslääkäreitä on keskimäärin enemmän kuin naislääkäreitä?

– Se on ihan selvä, että Italian luku ei ole suoraan vertailukelpoinen. Italiassa on Euroopan vanhin lääkärinkunta, ja Suomessahan lääkäreistä 57 prosenttia on naisia, Italiassa naislääkäreitä on vain 41 prosenttia. Mutta esimerkiksi Ruotsista on tietoa, että tehohoitoon joutuneista potilaista 75 prosenttia on miehiä.

Kirjoituksessanne mainitaan, että Suomessa koronaan on kuollut kaksi mieslääkäriä. Onko teillä tietoa siitä, saivatko nämä koronaan menehtyneet lääkärit tartunnan nimenomaan työssään?

– Emme tiedä tätä.

THL:n ylilääkäri ei lämpene ajatukselle

THL:n Ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan Suomessa ei ole havaittu koronan olevan erityisen vaarallinen miespuolisille terveydenhuollon työtekijöille.

Puumalainen ei lämpene ajatukselle yli 55-vuotiaiden mieslääkärien eristämisestä koronavirukselta vakavan taudin riskin vuoksi.

Hänen mukaansa terveydenhuollon henkilöstö pyritään suojaamaan aina niin että tartuntoja ei pääse työtehtävissä syntymään.

– Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa pyritään suojaamaan työntekijät erittäin hyvin. Jos työpaikalla esiintyy riskejä, niin työterveyshuollon ja työnantajan on yhdessä pohdittava että miten nämä minimoidaan, Puumalainen kommentoi IS:lle aiemmin perjantai-iltana.

Puumalaisen mukaan Suomessa ei ole tehty havaintoja, joiden mukaan tauti olisi erityisen vaarallinen miespuoliselle hoitohenkilökunnalle.

– Joissakin maissa on raportoitu paljon terveydenhuollon työntekijöiden tartuntoja. Tiedetään iän lisäävän riskiä koronaviruksen aiheuttamaan vakavampaan sairauteen. Suomessa todetuissa tautitapauksissa ikä liittyy toki taudin vakavuuden riskiin, mutta tällaista selvää eroa miesten ja naisen välillä ei ole nähty, toisin kuin ulkomailla joissakin tutkimuksissa, Puumalainen sanoo.

Puumalainen huomauttaa myös, ettei kirjoituksessa mainittujen, kahden Suomessa kirjatun kuolemantapauksen taustoja tunneta.

– Meillä ei ole tietoa näistä kahdesta mediassa kerrotusta tapauksesta emmekä tiedä, ovatko ne, jos varmistettuja, olleet työperäisiä tartuntoja.