Sopu yritys- ja ravintolatuista edelleen kiven takana – hallitus väänsi ratkaisuja Säätytalolla

Kritiikkiä saaneen Business Finlandin tukikriteereihin on tulossa muutoksia.

Hallitus istui perjantaina pitkää iltaa Säätytalolla, neuvotellen yritystuista ja niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta talousahdinkoon ajautuneille yrityksille.

Neuvottelujen ollessa vielä käynnissä oli epävarmaa, saataisiinko illan aikana päätöksiä tai edes askeleita kohti sopua.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on luvannut Business Finlandin ja ely-keskusten tukiin muutosta. Tarkoitus on painottaa nykyistä enemmän koronaviruksesta johtuvaa taloudellista tilannetta.

Business Finlandin toiminnan muuttaminen edellyttää asetus- tai lakimuutosta, mikä luo omat ongelmansa. Jos kriteerejä tässä vaiheessa kovasti muutetaan, on ratkaistava, miten käy jo sisällä oleville hakemuksille. Pohdittava on myös niiden yritysten tilanne, joiden hakemukset on kertaalleen hylätty.

Tällä hetkellä yritys voi käyttää Business Finlandin tuesta 20 prosenttia kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin. STT:n tietojen mukaan puhetta on ollut osuuden nostamisesta 40 prosenttiin. Ely-keskusten tuesta kiinteisiin kuluihin saa käyttää 50 prosenttia.

Väärin tuettu?

Julkisuudessa on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin yritystuet kohdistuvat enimmäkseen uudistamishankkeisiin eivätkä tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

STT:n tietojen mukaan myös jatkossa yrityksiltä edellytettäisiin jonkin verran kehittämissuunnitelmia. Tuilla autetaan vain yrityksiä, jotka ovat olleet terveitä ennen koronakriisiä.

Hallitus on luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia. Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa, ely-keskusten 400 miljoonaa ja kuntien 250 miljoonaa euroa.

Nopea ja yksinkertainen malli tuo huteja

Säätytalolla haettiin yritystukiin myös täydentäviä ratkaisuja. Ehdotuksensa eräänlaisesta yleistuesta on antanut työryhmä, jota johtaa työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Tiettävästi mallissa korvattaisiin yrityksille suorana tukena osa niiden kiinteistä kuluista ja henkilöstökuluista sen perusteella, miten ne ovat menettäneet liikevaihtoa koronaepidemian vuoksi.

Vihriälä painotti STT:lle, että malli on vain pääpiirteinen ehdotus. Tukien suunnittelijat joutuvat askaroimaan yhtäältä nopeusvaatimuksen ja toisaalta tukien oikein kohdentumisen kanssa, hän totesi.

Tuen on pakko olla sapluunamainen, jotta se olisi nopea. Nopeusvaatimus taas tekee mahdottomaksi sen, että luotaisiin hallinnollinen prosessi, joka auttaisi varmistamaan, että tuki menee juuri oikeaan kohteeseen.

– Kun se on yksinkertainen, siinä väistämättä tulee huteja myöskin. Silloin aina joku sellainen saa tukea, joka ei sitä välttämättä tarvitsisi ja sitä jää vaille sellainen, joka sitä kovasti tarvitsisi, Vihriälä sanoi.

Ravintolatuki jakoi mielipiteitä

Työ- ja elinkeinoministeriön ravintoloille kaavailema yli 150 miljoonan euron tukipaketti jakoi mielipiteitä. STT:n tietojen mukaan tuen suuruudesta oli eripuraa valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välillä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoi neuvotteluihin mennessään, että ravintoloiden tukeen pitäisi saada selvyys lähipäivinä. Valtiovarainministeriössä pidetään tukea TEMin esittämässä muodossa eriarvoisena verrattuna muihin palvelualan yrityksiin, joihin korona on iskenyt.