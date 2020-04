Suomussalmella keksittiin matkailukampanja, joka luo toivoa yrittäjille koronakriisin keskellä

Hiljainen kansa Suomussalmella on Reijo Kelan suunnittelema ympäristötaideteos. Ritva Huttunen emännöi Hiljaisen kansan Niittykahvilaa. –Nyt kansa on vielä osaksi lumen alla, autuaan tietämätön poikkeusoloista. Kun lumi on sulanut, kansan keskellä voi jälleen kulkea ja kuunnella mitä heinäpäiset puetut hahmot puhuvat, Huttunen sanoo.