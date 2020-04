”Just tämän takia olen mahdollisimman vähän kotona” – korona-aika ruuhkautti eropalvelut

Tunnelma on kiristynyt tänä keväänä monessa parisuhteessa.

Joissakin kodeissa syy tunnelman kiristymiseen ovat lomautukset tai irtisanomiset, jotka vievät talouden tiukalle. Lapset ovat päivät kotona ja heidän koulunkäyntinsä pitäisi järjestää. Samaan aikaan tutut tukiverkostot, kuten iäkkäät isovanhemmat, ovat poissa kuviosta.

Joitakin alkaa ärsyttää se, että puolison naamaa pitää katsella etätöissä vuorokauden ympäri. Tilannetta ei helpota se, että muu sosiaalinen elämä ja harrastusmahdollisuudet ovat koronarajoitusten myötä kuihtuneet.

Muun muassa näitä syitä parisuhteiden tämän hetken ongelmiin listasivat IS:n haastattelemat pariterapeutit ja muut erotilanteiden kanssa työskentelevät asiantuntijat.

Eroperheissä, joissa lapset ovat vuoroin kahdessa eri kodissa, on omat erityisongelmansa: usein vanhemmilla on keskenään erilaiset näkemykset esimerkiksi siitä, kuinka tiukasti rajoituksia tulisi noudattaa.

Näin asiaa pohdittiin IS:n verkkosivuilla virinneessä keskustelussa perjantaina:

Just tämän takia olen ollut koronankin aikana mahdollisimman vähän kotona. Jottei leviä pää puolisoon ja lapsiin. 8 tuntia toimistolla ja illasta vähintään pari tuntia treenaamassa. Oikeastaan poikkeustilan ainoa harmitus on, ettei pääse pois paikkakunnalta työ- tai harrastusreissujen myötä. Ja on helkkarin tylsää, kun ei ole urheilutapahtumia tms. katsottavana.

Kun koronavirus ajoi osan kiinalaisista kotikaranteeniin kahdeksi kuukaudeksi, avioerohakemuksien määrä kasvoi karanteenin päätyttyä ennätyslukemiin. Viime viikkoina on pohdittu, käykö Suomessa samoin.

Tuoreet tilastot paljastavat, että vireille tulleiden avioerojen määrässä on nähtävissä pieni nousu ainakin Helsingissä: Helsingin käräjäoikeudessa avioeroja tuli vireille 1.3. ja 21.4.2020 välisenä aikana kaikkiaan 320, kun vastaava luku viime vuonna samalla aikavälillä oli 280.

” Tilannetta pahentaa se, että on jouduttu jumiutumaan saman katon alle.

Toisaalta Länsi-Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla tilanne on päinvastainen: Länsi-Uudellamaalla vireille tulleiden erojen määrä putosi 249:sta 209:ään (1.3.–21.4.), Itä-Uudellamaalla 308:sta 262:een, kun vertaillaan vuosia 2019 ja 2020.

Ilta-Sanomat kysyi vireille tulleiden avioerojen määriä Helsingin hovioikeuspiirin käräjäoikeuksilta. Käräjäoikeuksilta saadut tiedot ovat erohakemuksien määriä eli kyseisenä aikana vireille laitettuja avioeroja.

Perjantaina tulivat myös Tilastokeskuksen väestönmuutostilaston uudet luvut. Sen tilaston mukaan Suomessa myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 1142 avioeroa. Luku oli hieman pienempi kuin maaliskuussa 2019, jolloin eroja myönnettiin 1199.

Tilastokeskuksen avioeroluvut ovat kuitenkin vahvistettuja eroja, eli ne on laitettu vireille paljon ennen korona-aikaa. Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen hakemuksen jättämisestä tai kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.

Korona-ajan vaikutukset näkyvät jo selkeänä piikkinä ainakin erilaisten eroon liittyvien palveluiden asiakasmäärissä. Esimerkiksi Apuaeroon-chatissa asiakasmäärät ovat kolminkertaistuneet verrattuna viime vuoden maalis-huhtikuun käyntimääriin.

Asiantuntija Tanja Koskinen Ensi- ja turvakotien liitosta kertoo, että varsinkin juuri eroa hakeneiden pariskuntien tilanne on koronan myötä hankaloitunut.

– Tilannetta pahentaa se, että on jouduttu jumiutumaan saman katon alle. Osalla pareista eropohdinta on jäänyt kesken, koska esimerkiksi erilleen muuttaminen on hankalaa koronatilanteessa, Koskinen toteaa.

” Korona on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä juuri lasten tapaamisoikeuteen liittyen.

Apuaeroon.fi-sivuston chatissa yksi tyypillinen kysymys on myös se, miten kahden kodin perheissä lapsen tapaamiset ja vuoroasuminen tulisi hoitaa koronan aikana.

– Tilanne voi olla se, että lapsi kuuluu riskiryhmään, ja toisessa perheessä on isompi määrä perheenjäseniä. Pelkona on lapsen sairastuminen. Silti pitäisi pitää kiinni sopimuksista ja noudattaa tapaamisoikeutta, Ensi-ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -asiantuntija Päivi Hietanen kuvailee tilanteita.

– Korona on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä juuri lasten tapaamisoikeuteen liittyen. Paljon kaivataan myös keskustelutukea. Sosiaalisten kontaktien vähäisyys lisää tarvetta puhumiselle ja ulkopuolisen keskusteluavun saamiselle, Koskinen ja Hietanen molemmat kertovat.

Poikkeusaika vaatii vanhemmilta nyt erityistä joustavuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä lapsen edun hyväksi.

– Lasten ei ole hyvä joutua kuuntelemaan vanhempien keskinäistä riitelyä, joka yleensä lisää lapsen kokemaa ahdistusta, Hietanen muistuttaa.

” Parhaimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että huomataan toisen olemassaolon merkitys. ”Onneksi minulla on kaiken keskellä sinut.”

Jos erotilanne on ollut alunperinkin vaikea ja yhteistyö vanhempien kesken hankalaa, korona-aikana riidat ja erimielisyydet todennäköisesti ovat kärjistyneet entisestään.

– Kun kaikki ympäriltä on karsittu, parisuhteen ongelmakohdat voivat tulla selvemmin näkyviin. Toisaalta tämä voi toimia myös suhteen herättelijänä: pysähdytään näkemään puoliso eri valossa ja halutaankin työstää suhteen haasteita, Koskinen pohtii.

Pari- ja seksuaaliterapeutti Teija-Liisa Ranta arvioi, että pariskunnista ovat vahvoilla nyt ne, joilla on hyvät kuuntelu- ja keskustelutaidot sekä tietynlainen tiimihenki.

– Jos taas pari on voinut huonosti jo aiemmin – on ollut sivusuhteita, puhumattomuutta ja muita ongelmia – ja nyt ollaan pienissä tiloissa eikä arjen pyörittäminen onnistu yhdessä, tilanne on todella ahdistava.

Näin arjen haasteita pohdittiin IS:n verkkosivuilla virinneessä keskustelussa:

Jos ollaan kotona etätöissä, kiinnittää enempi huomiota toisen käytökseen, reagointiin, ongelmanratkaisutaitoihin, mielipiteisiin... Ne eivät aina ole yhtä oman näkemyksen kanssa. ”Kriisi” paljastaa isot elämänarvoerot helpommin kuin tilanne, jossa molemmat ovat töissä ja vain ilta yhteistä aikaa.

Ranta muistuttaa oman tilan tärkeydestä myös korona-arjessa.

– Jokaisella meistä on tarve omaan tilaan ja tarve olla hetki rauhassa.

Korona-ajan koettelemukset voivat olla myös uusi mahdollisuus parisuhteelle.

Seksuaali- ja pariterapeutti Sari Matikainen on sitä mieltä, että kotikaranteeniaika voi olla hyvä hetki tarkastella parisuhteen ongelmakohtia.

– Huolien sanoittaminen ja omien tarpeiden tiedostaminen olisi nyt hyvin tärkeää. Parhaimmillaan tämä tilanne voi johtaa siihen, että huomataan toisen olemassaolon merkitys. ”Onneksi minulla on kaiken keskellä sinut.”

Psykoterapeutti Heli Vaaranen Väestöliitosta kertoo jo kuulleensa monelta taholta ihmisistä, jotka ovat tänä keväänä rakastuneet kumppaneihinsa uudelleen.

– On huomattu, että oma perhe tuntuu ”maailman parhailta tyypeiltä, joiden kanssa on mahtavaa olla”.

Näin omasta kokemuksestaan kertoo eräs lukija IS:n verkkosivuilla:

Olemme aina yhdessä, sekä kotona että töissä, ja meillä on yhteiset ystävätkin. Harvoin ollaan toisistamme erossa ja jos ollaan niin max. puoli päivää. Siinäkin ajassa kerkee tulemaan jo ikävä.

