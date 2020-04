Seksityöntekijät kertovat kaunistelematta: näin toimitaan korona-aikana – puhelin alkoi piristä heti, kun Uudenmaan sulku päättyi

– Näppituntumani on se, etteivät asiakkaat pelkää yhtä paljon kuin kolme viikkoa sitten.

Vaikka korona-aika on karsinut lähikontakteja, seksipalveluille on edelleen jonkin verran kysyntää. Vähentynyt kysyntä kuitenkin on.

Yksi alalla työskentelevä on espoolainen Tiia Forsström, joka sanoo olevansa paremmassa asemassa koronavirusepidemiassa kuin moni seksityöntekijä, sillä hänellä on myös muita tuloja.

– Tarjoan seksuaaliterapiaa, ja teen sitä etänä. Sain myös ensimmäiset rojaltit kirjastani Ammattirakastaja (Like 2019) juuri ennen eristäytymisen alkamista, eikä minulla ole maksettavana erillisiä toimitilakulujakaan, sillä olen ottanut asiakkaita vastaan kotonani.

Forsström hämmästelee, kuinka vähän julkisuudessa on puhuttu koronaviruksesta ja seksistä.

Yleisellä tasolla Forsström sanoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut seksityöhön samansuuntaisesti kuin mihin tahansa muuhun alaan, jossa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja lähikontaktissa.

Hygienia on A ja O. Asiakas käy suihkussa etukäteen ja kumipakko on aina.

Virusepidemia on vähentänyt asiakkaiden määrää.

Hieman samansuuntainen kokemus on nelikymppisellä seksityötä tekevällä naisella, joka ei halua nimeään julki työnsä luonteen takia.

Hän asuu Uudenmaan ulkopuolella. Epidemian alussa työpuhelin ei inahtanutkaan, mutta kun Uudenmaan rajojen aukeamisesta ilmoitettiin, puhelin alkoi piristä. Ihmiset alkoivat taas rientää mökeilleen ja kaivata seksiseuraa.

Nainen ei kuitenkaan halunnut ottaa vastaan asiakkaita Uudeltamaalta, koska oli huolissaan koronaviruksesta.

– Jotkut soittajat väittivätkin tulevansa Kouvolasta. Ajankohdasta arvasin heti, etteivät nämä mitään Kouvolan porukkaa ole.

Nelikymppinen nainen sanoo lopettaneensa seksipalveluiden myymisen jo kertaalleen ja olleensa alalta pois pidemmän aikaa.

Tänä vuonna hän kuitenkin sai työnantajaltaan kouraan lomautuslapun ja ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Koska töiden jatkumisesta ei ole tietoa, hän laittoi ilmoituksen ennestään tutulle seksipalvelusivustolle.

Tilanne on ristiriitainen, sillä hän pelkää saavansa koronaviruksen. Asiakkaita ei pitäisi tavata liian monia, mutta kuitenkin sen verran, että toimeentulo olisi turvattu.

– Lisäksi tämä työ maistuu nyt ihan puulta. Vaikka tämä on maailman vanhin ammatti, minulla alkaa olla ikää ja moraalini sanoo, että tämä on jotenkin väärin.

Hän on pyrkinyt tapaamaan vain vakioasiakkaitaan, jotka hän tuntee vuosien takaa. Huhtikuun ansiot seksityöstä ovat kuitenkin jääneet alle kahdensadan euron.

– Seksityökin on kausiluonteista. Veronpalautusten ja pyhien aikaan on enemmän kysyntää. Pääsiäinen ja vappu ovat hyviä, mutta joulu on kysynnän huippu. Olen joskus ansainnut joulunpyhinä yli 3 000 euroa.

– Luulen sen liittyvän siihen, että pitkinä pyhinä ihmiset ovat yksinäisimpiä.

Nainen sanoo jatkavansa seksityötä toistaiseksi, ellei tule lottovoittoa.

– En tiedä, onko minulla syksyllä enää varaa maksaa edes vuokraa.

– Mutta mitään rekkapanoja en tee. Ne on niitä, että asiakas soittaa ja ilmoittaa odottavansa rekkaparkissa. Olen sanonut, että jää vain itseksesi sinne haisevaan hyttiin.

Epidemian takia osa seksityöntekijöistä on laittanut palvelut tauolle kokonaan. Jotkut taas ovat rajanneet palveluitaan. Esimerkiksi siten, ettei iäkkäitä tai muuten riskiryhmiin kuuluvia oteta asiakkaiksi.

Myös suutelemista saatetaan välttää, sillä virus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana.

Osa seksityöntekijöistä on alkanut tarjota enemmän palveluita, joissa ei tarvitse tavata asiakasta fyysisesti, esimerkiksi livekamera- tai puhelinseksiä.

Tähänastisten tutkimustulosten perusteella on epätodennäköistä, että koronavirus tarttuisi yhdynnässä esimerkiksi sperman välityksellä. Koska virus on uusi ja tutkimustuloksia vähän, tästä ei ole sataprosenttista varmuutta. Sen sijaan ulosteista koronavirustartunta on kuitenkin mahdollinen.

Sekä Forsström että nelikymppinen haastateltava korostavat, että ammattilaisten kanssa seksi on joka tapauksessa lähtökohtaisesti turvaseksiä, olipa koronavirusepidemiaa tai ei.

– Hygienia on A ja O. Asiakas käy suihkussa etukäteen ja kumipakko on aina, en ole lähtenyt jättämään kondomia pois mistään hinnasta, kertoo nelikymppinen nainen.

Forsström sanoo, että merkittävä osa hänen kollegoistaan tekee töitä pimeänä.

Syynä ei useinkaan ole haluttomuus maksaa veroja vaan pelko siitä, että tuttavat tai perhe saavat tietää seksityöstä. Osa pelkää työnantajien reaktiota ja sitä, että lapset otettaisiin huostaan.

Tiia Forsström sanoo, että epidemian vaikutukset seksityöhön ovat samanlaiset kuin mihin tahansa muuhun alaan, joka perustuu ihmisten tapaamiseen. Osa on ammattilaisista lopettanut työn, osa jatkaa, osa on pyrkinyt löytämään tapoja myydä palveluita etänä.

Seksintyöntekijöiden lukumäärää Suomessa on mahdotonta arvioida tarkasti, sillä he eivät ole missään virallisissa rekistereissä. Joka tapauksessa puhuttaneen tuhansista ihmistä.

Seksityöntekijöiden verkosto FTS Finland ja asiantuntijajärjestö Pro-tukipiste pyrkivät toimimaan matalan kynnyksen apuna, sillä häpeäleiman takia moni seksityöntekijä ei uskalla kertoa viranomaisille edes väkivaltaisista asiakkaista. Puhumattakaan siitä, että hakisi apua toimeentuloonsa.

– Jos tekee työtä harmaalla alueella, ei voi hakea yrittäjille avattua työmarkkinatukea.

– Business Finlandin rahoitusta ei ole varmasti kukaan hakenut. Minä ja mieheni olemme käytännössä Suomessa ainoat, jotka tekevät full service -seksityötä omilla nimillään ja kasvoillaan, käytännössä kaikki muu on piilossa.