Arja Paanasen kolumni: Suomen median syytä taas kaikki!

Osa suomalaisista on sydänjuuriaan myöten harmissaan siitä, että Suomen vastuuton media on jälleen kerran pilaamassa hyviä naapuruussuhteita Venäjään, kirjoittaa erikoistoimittaja Arja Paananen.

Tiesittekö, että Venäjän käynnistämä kansanmurhatutkimus Suomea vastaan ei olekaan totta?

No niinpä! En minäkään tiennyt, mutta osa suomalaisista näyttää olevan tästä aivan vakuuttuneita.

Kun Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ensin Suomessa, jotkut kiiruhtivat heti julistamaan, että ei voi pitää paikkaansa.

Mutta mitä menivätkään sen jälkeen tekemään Suomen muut tiedotusvälineet?

Myös ne ryhtyivät typeryyksissään ja russofobisuuksissaan uutisoimaan kansanmurhatutkinnasta, joten somekeskusteluihin oli keksittävä äkkiä uusi näkökulma.

Joten tiesittekös muuten sitä, että itse asiassa koko Venäjän käynnistämä kansanmurhatutkimus on Suomen median vika?

No juu! Näin on.

Nimittäin jos Suomen media ei olisi Venäjä-vihassaan uutisoinut lainkaan koko asiasta, niin silloin sitä ei olisi käytännössä ollutkaan.

Uskokaa tai älkää, internet on pullollaan myös tällaisia perusteluja. Tällä tavoin ajattelevilla suomalaisilla se vasta pettämätön logiikka onkin.

He ovat sydänjuuriaan myöten harmissaan siitä, että Suomen vastuuton media on jälleen kerran pilaamassa hyviä naapuruussuhteita. Nyt on sitten ikävä mieli kaikilla, kun Venäjästä on jälleen kerran kirjoitettu pahasti.

Venäjästä pitäisi sen sijaan tehdä hyviä uutisia, he vaativat.

” Vaikea on tehdä Venäjästä hyviä uutisia silloin, kun Venäjän johto itse tuottaa päivästä toiseen vain ikäviä uutisia.

Ja kun heille vastaa, että vaikea on tehdä Venäjästä hyviä uutisia silloin, kun Venäjän johto itse tuottaa päivästä toiseen vain ikäviä uutisia, niin osa heistä alkaa vaatimaan, että sitten pitäisi ainakin kertoa vastaavanlaisia uutisia Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Tässä kansanmurha-asiassa sattuu vain olemaan se ongelma, että ainakaan toistaiseksi Yhdysvallat ja Kiina eivät ole keksineet ryhtyä syyttämään Suomea kansanmurhasta. Tosin toiveita on, että Donald Trumpin aikana tämäkin asia saadaan ehkä pian korjattua.

Mutta sitä hetkeä odotellessa on ehkä kuitenkin viisainta korostaa, että kyllä Yhdysvallat ja Kiinakin ovat tehneet julmuuksia eri tavoin eri puolilla maailmaa ja omassa maassaankin ihan yllin kyllin vuosien saatossa.

Huh, nyt kun tämä asia on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, niin ehkä ainakin osa suomalaisista sallii tämän kolumnin jatkua.

No, tiesittekös sitten sitä, että kun Suomi meni hölmöyksissään ehdottelemaan Stalinin vainouhrien suomalaiskohtaloiden selvittelyä, niin Venäjällä on sen jälkeen täysi oikeus käynnistää kansanmurhatutkimus Suomea vastaan?

Ihan loogista! Aivan kuin Hammurabin laki, mutta nyt ei hammas hampaasta, vaan hatusta vedetty kansanmurhatutkimus vastineeksi Suomen valtion, omaisten ja historiantutkijoiden ilmiselvälle salaliitolle oikeamielisen Generalissimus Stalinin maineen likaamiseksi.

Ja turha tästä kansanmurhatutkinnasta on ainakaan Putinia syyttää. Ei Putin kaikkea ehdi valvomaan ja tuskin hän edes tietää koko tutkinnasta.

Näin uskovat monet suomalaiset ja osa heistä uskoo todennäköisesti myös vanhaan neuvostoselitykseen, jonka mukaan Stalin ei tiennyt mitään alaistensa puuhasteluista.

Jos Stalin olisi vain saanut tietää, niin kaikki olisi kääntynyt paremmaksi!

Voi, kunpa joku kertoisi pian Putinille.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.