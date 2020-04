Cannonballin joulukinkut poikivat laajan petostutkinnan

Joulukinkkujen tutkinnan yhteydessä paljastui huomattavasti laajempi epäilty rikoskokonaisuus, jossa on kyse erilaisista tilauspetoksista.

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan, joka liittyy liivijengi Cannonball Finlandin järjestämään joulukinkkujen jakamiseen Helsingissä joulukuussa 2016. Poliisin mukaan tutkinnassa on ilmennyt, että joulukinkkuja ei ollut maksettu ja on syytä epäillä, ettei niitä ollut tarkoituskaan maksaa.

Joulukinkkujen tutkinnan yhteydessä paljastui huomattavasti laajempi epäilty rikoskokonaisuus, jossa on kyse lähinnä erilaisista tilauspetoksista. Epäiltyjä on viisi. Poliisi arvioi, että rikosvahingot nousevat kaikkiaan noin 170 000 euroon.

Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.