HUSin teho-osastoilla hoidettu sataa koronapotilasta – lähes puolet alle 60-vuotiaita

Tällä hetkellä tehohoidossa on 37 koronapotilasta.

Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina, että HUSin alueella on toistaiseksi ollut sata potilasta tehohoidossa koronaviruksen vuoksi. Luku sisältää hoidetut ja parhaillaan hoidossa olevat potilaat.

Lähes puolet tehohoitopotilaista on ollut alle 60-vuotiaita. Enimmillään teho-osastoilla on ollut samanaikaisesti 46 potilasta. Tällä hetkellä HUSin teho-osastoilla on yhteensä 37 koronapotilasta.

HUS kertoo, että se tulee jatkossa julkaisemaan koronaviruspotilaiden hoitoon liittyvää tilastotietoa. Ensimmäiset tiedot julkaistaan tulevalla viikolla.

