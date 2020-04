Yhdeksän neliön selli, askeettinen sisustus... Tällaisissa olosuhteissa pidätettyä kohuliikemies Onni Sarmastetta pidetään

Maskikaupoista epäiltyä Onni Sarmastetta säilytetään Vantaan poliisivankilassa Tikkurilassa.

Keskusrikospoliisi ei vahvista epäillyn nimeä.

Tikkurilan poliisivankila on yhä käytössä, vaikka suurin osa poliisiasemalla työskennelleistä on väistötiloissa sisäilmaongelmien takia.

– Me säilytetään erilaisella statuksella olevia ihmisiä, kiinniotettuja, pidätettyjä ja tutkintavankeja Tikkurilan poliisivankilassa. Meillä on Itä-Uudenmaan poliisin kiinniottamia henkilöitä siellä sekä keskusrikospoliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kiinniottamia henkilöitä, apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kommentoi yleisesti. Hän ei kommentoi yhdenkään vankilassa olevan henkilöllisyyttä.

Karvosen mukaan poliisivankilassa on hyvin selkeät rutiinit. Aamupalan saa kello 7-9, lounaan kello 11-13, päivällisen kello 16-17 ja iltapalan kello 20-21 aikaan.

– Jokainen kiinniotettu, pidätetty ja tutkintavanki sijoitetaan aina omaan säilytystilaansa, selliinsä eikä hänellä ole mahdollisuutta tavata toisia vankeja kuten vankiloissa, rikoskomisario Jani Pulakka kertoi yleisesti Vantaan poliisivankilasta.

Sellissä saa olla omissa vaatteissa, mutta talo tarjoaa myös vaatteita, jos omat ovat likaiset tai muuten tarvitsee vaihtovaatteita.

Yhdeksän neliön sellin sisustus on askeettinen.

Vankilassa on kirjahylly, josta saa luettavaa itselleen. Yhdeksän neliön sellissä on sänky, patja, vuodevaatteet, wc ja lavuaari. Säilytystilat ovat savuttomia, mutta tupakointivälineet annetaan ulkoilutilassa.

– Selleissä ei ole kameroita. Sängyissä on kertakäyttölakanat tai ihan tavalliset lakanat. Sisustus on askeettinen. WC on samassa tilassa. Henkilöllä on mahdollisuus tunnin ulkoiluun kerran päivässä. Siellä ulkoilussa hänellä on mahdollista tupakoida, jos sellaista tarvetta on. Ulkoilutilassa ei ole mitään virikkeitä, Pulakka kertoi.

Hiljaisuus on kello 22-07 aikana, jolloin vapautensa menettäneillä on Pulakan mukaan mahdollisuus lepoon eikä kiinniotettua silloin tarpeettomasti häiritä eikä kuulustella.

– Omia tavaroita on mahdollisuus hankkia selliin. Telkkarin kohdalla joudumme miettimään, onko mahdollista, että sen avulla vapautensa menettänyt voisi rikkoa yhteydenpitorajoituksia. Lähtökohtaisesti se kuitenkin hyväksytään. Meillä on myös omia televisioita, joita saa lainata. Jokaisessa sellissä on myös radio, Pulakka kertoi.

Kanttiinikärrystä voi ostaa lisää syötävää, herkkuja.

Miltä tuntuu, kun sellin ovi sulkeutuu perässä ensimmäistä kertaa?

– Jotkut suhtautuvat siihen hyvinkin positiivisesti, joillekin se on isompi sokki. Mitään isompia ongelmia ei ole ollut. Vapautensa menettäneillä on oikeus terveydenhuoltoon, jos tilanne sitä vaatii. Kaksi kertaa viikossa meillä käy säännöllisesti lääkäri, Pulakka kertoi.

Omaa asiamiestä saa tavata, mutta omaisten kohdalla voi olla yhteydenpitorajoituksia.

– Asiakasmäärät ovat nyt koronapandemian aikaan olleet vähäisiä, mutta kelien lämpeneminen on alkanut jo näkyä, Pulakka kommentoi yleisesti poliisivankilan tilannetta.