Koronavirus teki Jari Hedmanin keuhkoissa arvaamatonta jälkeä – taudin pitkäaikaisista vaurioista alkaa vasta tihkua tietoa

Jari Hedmanilla on yhä, yli kuukausi taudin jälkeen, hengitysvaikeuksia.

Jo pienellä kävelylenkillä hengästyttää. Rinnalla on painon tunne. Hengittäminen on raskasta, keuhkot eivät tunnu toimivan kunnolla.

Muun muassa tällaisista oireista jotkut koronaviruksen saaneet kertovat vielä viikkoja, jopa kuukausia sairastamisen jälkeen.

Tutkimustieto tukee havaintoja: uusimpien tutkimusten mukaan koronavirus voi joissakin tapauksissa tehdä hyvin pitkäaikaisia vaurioita elimistöön.

Tennisvalmentaja Jari Hedman sai koronaviruksen hiihtomatkaltaan Itävallan Saalbachista maaliskuun alussa. Vaikka sairastumisesta on jo reippaasti yli kuukausi, kärsii Hedman edelleen hengitysvaikeuksista.

– Keuhkoissa on jotain. Niihin ei satu, mutta niissä kihelmöi koko ajan. Kiinnitän siihen jatkuvasti huomiota, Hedman kertoo.

– Minulla ei ole astmaa, mutta olen saanut lääkäriltä astmakiekon, johon hengitän aamuin ja illoin. Kun käytän sitä, tuntuu, ettei keuhkoissa ole tilaa juuri ollenkaan.

Hengitysvaikeuksien lisäksi Hedman kärsii myös vatsakivuista. Hän kertoo käyneensä kipujen takia lääkärillä.

– Lääkäri epäili, että kyse on koronaviruksen jälkimainingeista.

Hedmanin mukaan covid-19-taudin pitkäaikaisvaikutukset ovat muuttaneet hänen suhtautumistaan koronavirukseen.

– Aluksi ajattelin taudin muistuttavan influenssaa, mutta jälkikäteen, kun on tullut tällaisia ongelmia niin on koko ajan oppinut ymmärtämään, kuinka vaarallisesta asiasta on kyse.

” Tämän asian kanssa ei ole leikkiminen.

Hedman kertoo olevansa jonkin verran huolissaan siitä, miten hänen keuhkonsa toipuvat taudista.

– Tämän asian kanssa ei ole leikkiminen.

Hengitysvaikeuksien ja vatsakipujen lisäksi Hedman on huomannut, että hänen lihasvoimansa on heikentynyt. Nyt hän yrittää palauttaa voimiaan rauhallisen liikunnan avulla.

– Kun saan keuhkot ja vatsan kondikseen, niin olo alkaa normalisoitua.

Myös yli kuukausi sitten covid-19-tautiin sairastunut iskelmälaulaja ja näyttelijä Anna Hanski kertoo kärsineensä muun muassa hengästymisestä ja väsymyksestä vielä taudin päättymisen jälkeen.

–Kevyellä lenkillä käydessä tuli sellainen olo, että oli pakko istua puoli tuntia puiston penkillä, Anna Hanski kertoo oireista taudin jälkeen.

– Oireet kestivät vähän yli viikon sen jälkeen, kun lääkäri sanoi minun olevan terve, Hanski kertoo.

– Kuntoni oli aivan loppu, olin tolkuttoman väsynyt ja hengästyin kävellessä. Kevyellä lenkillä käydessä tuli sellainen olo, että oli pakko istua puoli tuntia puiston penkillä. En uskaltanut nostaa sykettäni, ettei rintaa ala pistää.

Myöskään iho-oireet, joista Hanski kärsi, eivät helpottaneet heti. Esimerkiksi kihelmöinti kasvoissa jatkui vielä viikon varsinaisen taudin jälkeen.

” Nyt minulla on hyvä olo, eikä minulla ole enää muita oireita.

Nyt Hanskin sairastumisesta on kulunut viisi viikkoa.

– Tuntuu, etten ole edelleenkään täydessä terässä, hän sanoo.

Hän kuitenkin lisää, ettei se johdu välttämättä taudista, vaan koko vallitsevasta tilanteesta.

– Aika hissukseen tässä eletään niin kuin kaikki muutkin.

Hanskin mukaan hänen maku- ja hajuaistinsa eivät ole vieläkään palautuneet täysin ennalleen. Hengästyminen, väsymys ja muut oireet ovat kuitenkin hellittäneet.

– Nyt minulla on hyvä olo, eikä minulla ole enää muita oireita, Hanski sanoo.

Kirjailija Annina Holmberg kertoo kärsineensä painon tunteesta rinnallaan vielä pahimpien covid-19-taudin oireiden päätyttyäkin.

Annina Holmberg kärsi painon tunteesta rinnallaan vielä pahimpien oireiden päätyttyäkin. Nyt on helpottanut.

Hän kertoi Ilta-Sanomille aiemmin huhtikuussa, että sairastaessaan tautia hänestä tuntui kuin jyrä olisi ajanut hänen rintakehänsä päällä edestakaisin.

Pahimpien oireiden päätyttyä jyrä muuttui hänen sanojensa mukaan kevytjyräksi.

– Painon tunne tuli aina välillä muistuttamaan, että älä tee vielä mitään.

Nyt Homberg kertoo oireiden helpottaneen kokonaan.

– Minulla ei luojan kiitos ole enää oireita. Paraneminen kuitenkin kesti. Se oli tavallista hitaampaa.

” Keho muistutti nopeasti, että hei, ei vielä.

Holmberg kuvailee koronaa arvaamattomaksi.

– Kun olo lähti paranemaan, niin riemastuin, että jippii, mahtavaa nyt olen kunnossa. Pian kuitenkin petyin, kun rupesin puuhastelemaan ja siivoamaan keittiön kaappeja ja tulinkin kuolemanväsyneeksi.

– Keho muistutti nopeasti, että hei, ei vielä.

Maailmalla monet koronaviruksen aiheuttamasta taudista toipuneet ovat raportoineet ikävistä pitkäaikaisvaikutuksista.

Amerikkalaisnäyttelijä Danny Burstein kertoi New York Postissa, että vielä viikkoja taudista toipumisen jälkeen hän hengästyy täysin viedessään roskia.

– Joskus kun juttelen, en saa tarpeeksi ilmaa. Se on turhauttavaa. Toipuminen on ollut todella hidasta.

– Suurin osa oireista on kadonnut, mutta jäljellä on keuhkoilleni aiheutunut vahinko, 55-vuotias Burstein kertoi.

Lehden mukaan myöskään 30-vuotiaan Shaun Khubchandanin toipuminen ei ole ollut helppoa. Vielä viikkoja sairastumisen jälkeen hengittäminen tuotti hänelle vaikeuksia.

Nyt hän kuitenkin kertoo olevansa toipunut. Siitä huolimatta hän pelkää pitkäaikaisia keuhkovaurioita.

– Toipumiseni oli hidasta. Iästäni johtuen en osannut odottaa sitä. Tämä ei ollut lievää flunssaa, Khubchandani kertoi New York Postille.

” En voinut hengittää syvään, mikä sai minut huolestumaan.

Khubchandanilla oli oireita kolmen viikon ajan. Vielä senkin jälkeen hänestä tuntui kuin hänen keuhkonsa olisivat olleet tulessa.

– En voinut hengittää syvään, mikä sai minut huolestumaan.

Khubchandani kuvailee virusta ovelaksi. Se huijasi häntä useamman kerran ajattelemaan, että hän on jo toipunut. Seuraavana päivänä kuume kuitenkin palasi.

Myös yli viisi viikkoa sitten sairastuneella 32-vuotiaalla Brianna Cohenilla on edelleen joitakin taudin oireita. Khubchandanin tavoin hänestä tuntuu kuin hänen keuhkonsa olisivat tulessa.

– Yhdessä vaiheessa noin kolme viikkoa diagnoosin saamisen jälkeen verenpaineeni ja sykkeeni olivat todella korkeat. Nyt sykkeeni on kuitenkin kunnossa, Cohen kertoo.

38-vuotias informaatitekniikan alan johtaja Nic Brown vietti 18 päivää sairaalassa COVID-19-taudin takia.

Nyt Brown on päässyt sairaalasta, mutta ei ole vielä täysin toipunut taudista. Asiasta kertoo The Washington Post.

Lehden mukaan Brown hengästyy yhä, kun hän tekee tavallisia asioita. Lisäksi hän kertoo kärsineensä sekavuudesta.

Daily Mailissa puolestaan maaliskuussa covid-19-tautiin sairastunut brittimies Dani Schuchman, 40, sanoo, ettei edelleenkään voi kävellä neljää kilometriä pidempiä lenkkejä yhtä mittaa.

– Toipumiseni on kesken.