Korkeasaaren kevät on pitkällä ja soidinmenot täydessä käynnissä! Suora lähetys suljetusta eläintarhasta kello 14

Korkeasaaren eläintarhan ovet ovat kiinni, mutta elämä saaressa jatkuu. ISTV tutustuu yleisöltä suljettuun Korkeasaareen suorassa lähetyksessä kello 14 alkaen.

Miten eläimet temmeltävät suljetussa eläintarhassa? Mitä jää näkemättä, kun Korkeasaari on suljettu? Ovatko eläimet huomanneet katsojien poissaolon? Miten kevään soidinmenot sujuvat?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ISTV:n suorassa lähetyksessä Korkeasaaresta. Oppaana toimii Korkeasaaren kuraattori Hanna-Maija Lahtinen. Lähetyksen juontaa ISTV:n toimittaja Lauri Silvander.

Homo sapiens -lajin edustajia kummatkin.

Berberiapina Hakku vieraili maaliskuun alussa, ennen eläintarhan sulkemista hammaslääkärissä. Kuvasta päätellen hammashoito veti Hakun totiseksi.

Kierroksella vieraillaan muun muassa Borealia-talossa, jossa suokukkourokset rehentelevät kevätaikaan naaraille muhkeilla röyhelökauluksillaan. Samalla näemme, ovatko kaikki pohjoisten lajit jo kaivautuneet esiin talviuniltaan.

Omassa linnassaan elävät karhut eivät malttaneet kölliä tänä talvena kovinkaan pitkään, vaan heräsivät jo pari kuukautta sitten.

Karhut nukkuivat lämpimän talven vuoksi vain lyhyet talviunet.

Suokukoilla on käynnissä soidinaika.

Amurin- eli siperiantiikerit Tamur ja Sibiri ovat Korkeasaaren vetonauloja. Ne ovat tottuneet suuriin katsojajoukkoihin, mutta eivät ole häkeltyneet tavallista hiljaisemmista päivistä.

Maailmalla koronavirus on iskenyt myös eläintarhojen eläimiin. Esimerkiksi Bronxin eläintarhassa New Yorkissa kahdeksalla isolla kissaeläimellä on todettu koronatartunta.

Korkeasaaren eläimillä ei ole havaittu covid-19-tartuntoja – eikä asiaa ole toistaiseksi epäilty. Yhtään testiä ei ole tehty, mutta testaamiseen on valmius.

Koronakriisin aikana eläimiä hoidetaan normaalien rutiinien mukaan. Hoitajien mahdolliseen sairastumiseen on varauduttu ja eläinten hyvinvointi varmistetaan myös poikkeusoloissa.

Lisäksi Korkeasaari on listannut riskiryhmiin kuuluvat eläimet.

Nykytiedon valossa virus tarttuu ainakin japaninmakakeihin ja fretteihin. Todennäköisesti se tarttuu myös muihin makakeihin ja ihmisapinoihin.

Kissaeläinten osalta kyseessä saattaa olla ohimenevä kantajuus. Todennäköistä on, että kissaeläimet eivät eritä virusta riittävästi tartuttaakseen sitä eteenpäin ihmisiin, Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa kertoo.

Korkeasaaressa on useita kissaeläimiä ja berberinmakakeja sekä mustamakeja. Eläintarhassa asustaa lisäksi uuden maailman apinoita, eli valkopääsakeja, keisaritamariineja, kultatamariineja ja pikkumarmosetteja.

Covid-19:n tarttumisesta uuden maailman apinoihin tai mustamakeihin ei tiedetä. Korkeasaari on määritellyt ne riskiryhmään varmuuden vuoksi.

Amurintiikerit ovat tottuneet yleisöön.

Riskiryhmässä oleviin eläimiin pidetään samaa turvaväliä kuin ihmisiinkin, eli 1,5–2 metriä. Eläinten koulutus keskeytettiin pari viikkoa sitten tästä syystä.

Korkeasaarella on pitkä ja värikäs historia. Se on tarjonnut vuosisatojen saatossa helsinkiläisille laidunmaata, ajanviettomahdollisuuksia ja lopulta eläintarhaelämyksiä. Saaressa on aikoinaan jopa ryypätty ja rähinöity. Eläintarha vietti viime vuonna 130. juhlavuottaan.

Eläintarha on esitellyt oviensa sulkemisen jälkeen eläinten arkea verkkosivuillaan videoissa ja suorissa lähetyksissä. Erityisen tärkeä on Korkeasaaren etäopetussivu, jonka tarkoituksena on tarjota koululaisille ja päiväkoti-ikäisille etätehtäviä ja opetusta. Tänä keväänä eläintarhavierailut jäävät monelta koululaiselta väliin.

Ota mukava asento ja avaa lähetys perjantaina 24. huhtikuuta kello 14. Tervetuloa matkalle eläintarhaan!