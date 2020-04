Ylen haastatteleman HUS:n ylilääkärin mukaan koronapotilaista aletaan jatkossa kertoa tarkemmin.

THL julkaisi torstaina aiempaa tarkempia tietoja liittyen Suomessa koronaan kuolleisiin.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 172. Heistä 119:sta on tällä hetkellä saatavilla tarkempia tietoja.

Kuolleista 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan ikäryhmissä 30–39 vuotta, 40–49 vuotta ja 50–59 vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on kahdeksan, 70–79-vuotiaita on 25, 80–89-vuotiaita on 52 ja yli 90-vuotiaita on 29.

Ylen mukaan viranomaiset perustelivat aiempaa vaikenemista kuolleiden ikäjakaumasta yksityisyydensuojalla eli sillä, että jos vähäisestä määrästä kuolemantapauksista kerrottaisiin ikätietoja, tapaukset voisivat olla tunnistettavissa. Yli 60-vuotiaiden kuolemista on tarkempaa tietoa saatavilla, mutta yksityisyydensuoja koskee niitäkin.

Ylen haastattelema Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo, että STM:n linjaus on sittemmin muuttunut: jos kuolemantapauksia on yli viisi, niistä saa kertoa ja että HUS aikoo kertoa jatkossa tarkemmin myös alle 60-vuotiaista potilaista.

Ylen tietojen mukaan HUS tiedottaa pian tehohoidossa olleiden koronapotilaiden lukumääristä ja ikäjakaumista tarkemmin.

Niukkaa linjaa kritisoi muun muassa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki. Myllymäen mukaan tarkemmat tiedot nuorena koronaan menehtyneiden ikäjakaumasta lisäisi tietoa ja auttaisi ehkäisemään taudin leviämistä.

– Se auttaisi ymmärtämään taudin luonnetta ja sitä miksi rajoitustoimenpiteitä tehdään. Se on informaatiota. Eihän tämä ole pelkästään mitään sairaaloiden sisällä tapahtuvaa toimintaa, vaan tässä on mukana koko yhteiskunta, hän toteaa Ylelle.