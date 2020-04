Kommentti: Tätä julmaa koronakysymystä pääministeri Sanna Marinin hallitus ei voi enää pitkään vältellä – mitä maksaa ihmisen henki?

Koronakriisin ikävin keskustelu on poliitikoilla vasta edessä, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Hallitus taiteilee nyt kahden koronastrategian välillä.

Puretaanko rajoituksia vaiheittain vai mennäänkö tiukalla kaavalla vielä viikkoja – ehkä jopa syksyyn saakka. Kyse on viruksen tukahduttamisesta tai hidastamisesta. Pääministeri Sanna Marin (sd) valmisteli epäsuorasti kansaa pitkäänkin taisteluun keskiviikkoiltana Ylen A-Studiossa: rajoitustoimet voivat venyä, ja siihen pitää varautua.

Ensi viikolla eletään ratkaisun hetkiä. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtama työryhmä saanee valmiiksi vappuun mennessä Suomen exit-strategian, tien ulos koronakriisistä. Sen pohjalta hallitus tekee päätökset, joista kerrotaan 3.5. Virukseen sairastuneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on pysynyt siedettävällä tasolla, samoin kuolemien. Tehohoitopaikat riittävät.

Tien löytäminen koronan jälkeiseen aikaan on ollut vaikeaa.

Eikä ihme.

Linjapäätöksessä liikutaan todella herkillä alueilla.

Kyse on talouden kestävyydestä ja toisaalta siitä, mikä on ihmisen terveyden tai jopa hengen rahallinen arvo Suomessa. Keskusteluaihe on tabu. Siis henki ja raha. Niiden arvottaminen keskenään saa yleensä poliitikot ja viranomaiset hiljenemään, ja koko aihe sysätään mielellään asiantuntijoille. Normaaliaikoinakin terveydenhuollossa tehdään laskelmia ihmisten elinvuosista ja niiden vaikutuksesta hoitokustannuksiin. Korona-aikana näitä laskelmia ei nyt esitellä.

Rajoitusten nopea purku tuo nopeasti suurelle osalle kansalle immuniteetin, mutta sen hintana on tautiin sairastuneiden ja siihen kuolleiden määrän kasvu riskiryhmissä.

Talous ja yritystoiminta lähtevät pyörimään, ihmiset siirtyvät töihin, mutta virus jyllää ja etsii uusia tartuttajia, vaikka valtaosa kansasta sairastaakin viruksen lievänä tai kokonaan oireettomana. Viruksen vahva paluu on kauhukuva. Silloin tukahduttamisella saavutettu säästö ja talouden elpyminen menetetään, jos rokotetta ei ole käsillä.

Ruotsi on valinnut linjakseen kevyet rajoitukset, epidemian leviämisen läpi kansan ja karmeat kuolinluvut.

Kaikista mahdollisista yhteiskunnista juuri Ruotsi on valinnut tämän. Siis Ruotsi, jonka hyvinvointiyhteiskunta perustuu ylevälle jokaisesta pidetään huolta -tavoitteelle.

Suomen päästrategia on siis tiukilla rajoituksilla hidastaa viruksen etenemistä ja turvata terveydenhuollon kestävyys. Rajoituksia voidaan höllätä ja tiukentaa sen mukaan, miten virus etenee. Koronavirus onkin pysynyt hallinnassa: varmistettuja tartuntoja oli torstaina 4 284. Todellinen luku on moninkertainen. Koronaviruksen viheliäisyys piilee juuri tässä; se ei sairastuta kaikkia vaan valitsee kohteensa. Viruksen polttoainetta on tartuntojen määrä, ei sairastuneiden. Ja kun rokotetta ei ole, ei ainakaan vuoteen, virusta pitää torjua muilla keinoin kuten kontaktien rajoittamisella.

Karu totuus on, että Suomen talous ei kestä syväkyykkäystä loputtomiin.

Talouden pysäyttäneet rajoitustoimet menevät jossakin vaiheessa yli rajan, jossa hinta alkaa nousta liian kovaksi. Yrityksiä nurin, työpaikkoja katoaa, massatyöttömyys, velkaloukku eli pelkkää murhetta. Yhteiskunnan peruspalvelut rapautuvat verotulojen ehtyessä.

Kierre on valmis.

Yhteiskunta ei voi ottaa lainaa loputtomiin. Joskus kansantalouden täytyy taas seistä omilla jaloillaan.

Mutta milloin?

Mielenkiintoista, mutta toisaalta julmaa kysymystä talouden ja terveyden suhteesta voi lähestyä monella tavalla. Ihmisen hengelle voi laskea, halutessaan, matemaattisen arvon. Yhdysvalloissa on laskettu, että ihmiselämän hinta on 10 miljoonaa dollaria. Jos talouden sulkemisella säästetään miljoona ihmishenkeä, sulkeminen kannattaa. Mutta jossakin vaiheessa, kriisin pitkittyessä, ihmisen hengen pelastaminen käy talouden kannalta kannattamattomaksi. New York Times arvioi, että jokainen rajoituksilla pelastettu henkilö maksaa taloudellisina menetyksinä 2 miljoonaa dollaria.

Yhdysvalloissa monella on jo mennyt kuppi nurin koronarajoitusten kanssa.

Taloustieteilijä, Helsingin yliopiston kandiohjelman johtaja, tohtori Juhani Tervala laski eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle koronapandemian vaikutuksia kansantalouteen. Koronapandemian arvioidut vaikutukset tuotantoon ja verotuloihin -selvitys tuki linjaa, että Suomen pitäisi toteuttaa koronaviruksen suhteen tehokasta tukahduttamispolitiikkaa, vaikka se tulisi maksamaan lyhyessä ajassa 2,4–4,8 miljardia euroa. Jos hallitus jatkaa taudin hidastamista tiukoilla rajoituksilla kuten nyt, useita viikkoja tai jopa kuukausia, valittu linja hyydyttää Suomen talouskasvun vuosiksi – jopa vuosikymmeneksi.

Tervalan selvityksen perusteella, hidastamislinjauksen vahingot taloudelle olisivat massiiviset.

– Laskelmien iso väli kertoo sen, että valinta hidastamis- ja tukahduttamispolitiikan välillä on todella tärkeä. Mitään näin tärkeää valintaa ei ole tehty vuosikymmeniin, Tervala sanoi Suomen Kuvalehdessä (17.4.).

Eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä pohdiskeli kysymystä terveyden ja talouden suhteesta Ylen Ykkösaamussa torstaina.

Jokisipilän mukaan hallituksen pitäisi viestinnässään tunnustaa, että koronakriisissä ei ole onnellista lopputulosta: tarjolla on vain epämiellyttäviä vaihtoehtoja. Kun punnitaan terveyttä ja taloutta, jossain kohtaa matkalla tulee vastaan piste, missä kustannukset ohittavat terveyshaittojen torjunnan. Ihmisen hengelle joudutaan asettamaan euromääräisiä mittareita.

Ja tappiota tulee. Joka ikinen päivä.

– Tämä on realismia, ja tilanteen tunnustamista, Jokisipilä sanoi Ylellä.

Kyse on myös sukupolvien välisestä näkemyserosta. Työikäiset, jotka menettävät työnsä, mutta eivät sairastu koronaan, suhtautuvat asiaan toisella tavalla kuin vanhukset ja heidän selviytymisestään huolestuneet omaiset.

Yhdestä asiasta voidaan olla samaa mieltä.

Koronakriisin ikävin keskustelu taitaa olla vasta edessä.