Jan Vapaavuori kehotti helsinkiläisiä tilaamaan vappubrunssin kotiovelle.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori muistuttaa, että yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty julkisilla paikoilla, ja kehottaa helsinkiläisiä juhlistamaan vappua kotoa käsin.

– Tänä vuonna vappua vietetään poikkeusoloissa ja moni tuttu vappuperinne muuttaa väkisinkin muotoaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vappunakin noudatetaan viranomaisten ohjeita, hän peräänkuulutti tänään torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Olemme viruksen hallinnassa nyt suhteellisen hyvällä tiellä. Ei anneta suunnan kääntyä vapun takia huonompaan.

Helsinki järjestää kuitenkin useita virtuaalisia vapputapahtumia.

Muun muassa Havis Amandan patsaan lakitus toteutetaan tänä vuonna virtuaalitodellisuudessa vappuaattona kello 17.45 alkaen Helsinki-kanavalla.

Helsingin vappuun jo vuodesta 1883 kuulunut kaupunginorkesterin vappumatinea lähetetään suorana lähetyksenä Musiikkitalosta. Suora verkkolähetys alkaa klo 13.30, vappumatinea klo 14. Konsertti on katsottavissa suorana lähetyksenä Helsingin kaupunginorkesterin verkkosivuilla, YLE Areenasta ja kuunneltavissa YLE Radio 1:ssä.

Vappuaattona kello 19 JVG esiintyy niinikään virtuaalitodellisuudessa, virtuaaliselta Senaatintorilta käsin. Konsertti hyödyntää interaktiivisia, pelillisiä elementtejä. Jokainen konserttiin kirjautunut voi osallistua mukaan myös virtuaalisina avatar-hahmoina.

Myös vappupäivänä suorassa lähetyksessä nähdään lukuisia musiikkiesityksiä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta myhelsinki.fi.

Vapaavuori kannustaa helsinkiläisiä myös tilaamaan vappubrunssin kotiovelle.

– Tämä on aivan erinomainen tapa tukea tällä hetkellä hankalassa tilanteessa olevia helsinkiläisiä ravintoloita, Vapaavuori sanoi.

Ensi tiistaina on Vapaavuoren mukaan luvassa lisää tietoa vapun juhlinnasta Helsingissä.

Vapaavuori kertoi tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa myös pettyneensä siihen, että hallitus ei ottanut vielä eilen suoraan kantaa elokuun suurten kesätapahtumien järjestämiseen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi vain kieltävänsä kaikki yli 500 hengen tapahtumat heinäkuun loppuun asti.

Suuri osa suurimmista kesätapahtumista ajoittuu kuitenkin Helsingissä juuri elokuulle, kun muualla Suomessa vastaava ajankohta niille on aikaisemmin kesällä.

– Sen vuoksi olisimmekin toivoneet, että valtiovalta tehdessään linjauksia kesän suurtapahtumista olisi ottanut kantaa myös elokuuhun.

– Tämä oli meille pettymys sen takia, että se langettaa suuren epävarmuuden elokuulle suurten tapahtumien ylle. Itse minun on vaikea uskoa, että elokuussa vielä isoja tapahtumia Helsingissä tai muualla Suomessa voitaisiin järjestää, Vapaavuori sanoi.

Helsingissä on tällä hetkellä yhteensä 1 660 laboratoriotodennettua koronavirustartuntaa, mikä on 40 prosenttia koko Suomen tartunnoista. Koko Suomessa on tällä hetkellä todettu yhteensä 4 282.

– Luku on koko ajan pikkuhiljaa kasvanut, mutta on hyvä huomata, että se on kuitenkin vain 0,3 prosenttia kaikista helsinkiläisistä, Vapaavuori sanoi.

Hän tosin huomauttaa, että tätäkin useampi on tartunnan saanut.

Koronaan on Helsingissä menehtynyt 92 henkeä, joista 60 on menehtynyt hoivapalveluissa. Tämä tarkoittaa 60 prosenttia kaikista Suomessa koronaan menehtyneistä.

Vapaavuoren mukaan Helsinki tarjoaa perjantaista alkaen asunnottomille yhden lämpimän aterian päivässä. Kaduilla kiertävät ammattilaiset kantavat mukanaan myös eväspaketteja.

– Ruokaa varaudutaan tarjoamaan lähes 400 ateriaa päivässä yhdeksässä jakelupisteessä eri puolella kaupunkia.

Helsingin kaupunki tiedotti 14. huhtikuuta myös koronavirustartuntojen huolestuttavasta tasosta somalinkielisessä kielivähemmistössä.

Tilanteen korjaamiseksi on Vapaavuoren mukaan perustettu nyt oma koordinaatioryhmänsä, jonka tarkoituksena on muun muassa levittää oikeaa tietoa koronasta.

