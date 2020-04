Rajut somekommentit saivat koronaosaston hoitajan mietteliääksi: ”Ymmärtämättömät ihmiset levittävät näitä tietoja”

Ilta-Sanomien haastattelema hoitaja työskentelee osastolla, jossa on sairaalatasoista seurantaa tarvitsevia koronapotilaita ja niitä, joilla epäillään koronaa. Potilaan näkökulmasta koronaosastolla on hänen mukaansa hyvin tylsää.

Koronakriisin etulinjassa työskentelevä hoitaja kertoo, millaista hänen työnsä arki nyt on.

”Röyhkimykset vaativat lisää palkkaa”, joku kirjoittaa kärkevässä kommentissa somessa.

Kysymys on siitä, että joissakin somekeskusteluissa hoitajia syytetään nyt ahneudesta, kun he toivovat lisää palkkaa.

Koronakriisin etulinjassa, koronapotilaita hoitavalla vuodeosastolla pääkaupunkiseudulla työskentelevä hoitaja on seurannut näitä keskusteluja. Hän sanoo, että ilkeämielisissä kommenteissa levitetään vääriä tietoja.

– Ymmärtämättömät ihmiset levittävät tietoja hoitajien ”poskettomista palkoista” ja puheissa yhdistellään asioita, jotka eivät liity toisiinsa. Summia yhdistellään tai irrotetaan kokonaisvuosiansioista ja niitä lähdetään spekuloimaan sosiaalisen median syövereissä.

– Sitten levitetään tietoa, että hoitajat olisivat ahneita, hän toteaa.

Koronakriisin keskellä työskentelevän hoitajan näkökulmasta ahneuspuheet tuntuvat turhauttavilta.

– En tiedä, kumpi on turhauttavampaa, lukea tuollaisia kommentteja vai että kaupungin taholta reagoidaan valaisemalla Finlandia-talo siniseksi. Jippii. Sillä sinisellä valolla ei osteta kaupassa ruokaa.

” Korona vaatii sen, että pitää olla hyvin paljon valppaampi seuraamaan potilaan vointia ja siinä tapahtuvia pieniä muutoksia.

Puheet tuntuvat myös hoitajien työn vähättelyltä.

– On harhaanjohtavaa verrata sairaanhoitajan työtä vaikka insinöörin työhön, hoitaja toteaa.

– Kun työtä tehdään kaikkina vuorokaudenaikoina, pyhinä ja viikonloppunakin sekä toisinaan myös reilusti ylitöitä, työn luonne on erilaista.

Suomalainen sairaanhoitaja saa pohjoismaisiin kollegoihinsa verrattuna pienintä palkkaa sekä vastavalmistuneena että myöhemmin, Suomen sairaanhoitajaliitto kertoi viime vuonna julkaistusta vertailusta.

Tilastokeskuksen vuoden 2018 tietojen mukaan esimerkiksi kuntasektorilla sairaanhoitajien peruspalkan keskiarvo oli 2 483 euroa kuukaudessa. Säännöllisten lisien kanssa keskiansiot olivat 3 047 euroa.

” Potilaan näkökulmasta hoito ei ole niin henkilökohtaista, kun hänen luokseen mennään niin kutsutusti ”avaruuspuku päällä”.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ja lähihoitajien ammattiliitto SuPer ovat vaatineet naisvaltaiselle sote-alalle vähintään 1,8 prosenttia ”miesaloja” korkeampia palkankorotuksia seuraavan kymmenen vuoden ajan, Taloussanomat kertoi alkuvuodesta.

– Peruspalkka on se, mitä se on. Se muu korvaus siihen päälle on korvausta siitä, että et saa viettää esimerkiksi aikaa oman perheen, omien lasten kanssa. Hoitajan ja insinöörin palkkaa ei voi verrata katsomalla bruttopalkkoja.

Suojavarustukseen pukeutunut hoitaja otti näytettä koronaepäillyltä koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Tyksissä 3. huhtikuuta.

Lisät ovat niin kutsuttuja haittalisiä, hoitaja toteaa. Vaikka liittojen tavoitteet palkankorotuksesta toteutuisivat, se ei näkyisi kovinkaan paljon yksittäisen työntekijän lompakossa, hän jatkaa.

Ilta-Sanomien haastattelema hoitaja työskentelee osastolla, jossa on sairaalatasoista seurantaa tarvitsevia koronapotilaita ja niitä, joilla epäillään koronaa.

Esimerkiksi koronaan liittyvä keuhkokuume saattaa olla yksi syy vuodeosastolle joutumiseen. Kunto voi olla niin heikko.

Hoitaja toteaa, että potilaan näkökulmasta koronaosastolla päivät ovat monotonisia ja hyvin tylsiä. Hoitajat saavat olla huoneissa vain tarkasti rajatun ajan, vieraita ei tietenkään käy.

Kaikissa huoneissa ei ole tv:tä, joissakin on vain radio. Ennen koronaa saman vuodeosaston potilaita kannustettiin liikkumaan ja käymään päivisin vaikka päiväsalissa, nyt sellaista ei voi tehdä. Potilas on suhteellisen pienessä huoneessa yksin.

Hoitajan työhön oleellisesti kuuluva ihmisen kohtaaminen on erilaista suojavarusteissa.

” Meidän talossa yhteishenki on yli osastorajojen nyt paljon paremmalla tolalla kuin ennen koronaa.

– Ihmisen kohtaaminen on rajallista, koska huoneessa vietetty aika on rajoitettu. Potilaan näkökulmasta se ei ole niin henkilökohtaista, kun hänen luokseen mennään niin kutsutusti ”avaruuspuku päällä”, kuten esimerkiksi suojavisiirissä ja pitkässä takissa. Silloin hoitajan persoona jää hieman taustalle.

Normaalisti kanssakäymisessä potilaan kanssa on paljon muutakin kuin vain sanallista viestintää.

– Mutta kun olet täysissä suojavarusteissa ja keskityt pitämään kädet puhtaana, ilmeikkyydestä katoaa aika paljon.

– Kannustava, myötätuntoinen myötäeläminen on toisenlaista, koska sitä voi tehdä ainoastaan puheella. Mutta ei se perustyö sinänsä ole muuttunut.

Hoitaja tarkkailee potilaan tilaa myös jutellessaan potilaan kanssa. Esimerkiksi hengitystä seurataan tiiviisti.

– Korona vaatii sen, että pitää olla hyvin paljon valppaampi seuraamaan potilaan vointia ja siinä tapahtuvia pieniä muutoksia. Osaaminen korostuu ja se, kuinka esimerkiksi potilaan hengityksen kulkemiseen tai sen muutoksiin reagoidaan.

Jutellessa näkee, onko potilas esimerkiksi hengästynyt. Kipu kuuluu äänessä, hoitaja kuvailee. Vaatii kliinistä silmää, osaako sen poimia siinä tilanteessa, jos kipu on sairauden aiheuttamaa, hän kertoo työstään.

Osastolla kiiretilanne vaihtelee eri päivinä. Hoitaja kertoo, että joskus on päiviä, jolloin taukoja ei juuri pidetä, toisinaan voi olla rauhallisempaa. Kiire riippuu siitä, minkä kuntoisia potilaita osastolla on.

Päivittäin osastolta kuitenkin lähtee koteihinsa parantuneita tai toipilaita ihmisiä.

Kuinka raskaassa ja stressaavassa työssä jaksaa?

– Työn merkityksellisyys on yksi iso asia, hoitaja toteaa.

Työyhteisössä tuetaan toisia.

– Meidän talossa yhteishenki on yli osastorajojen nyt paljon paremmalla tolalla kuin ennen koronaa. Massiivinen ongelma hoidettavaksi vaatii tsemppaamista ja huonoja vitsejä, että päästään kohti kesälomia. Mitkä ovat kyllä toistaiseksi jäissä.

Hoitaja painottaa työyhteisön merkitystä.

– Töitä on tehtävä, että lapset saavat ruokaa. Helpommallakin työllä saattaisi saada enemmän, mutta tämän työn merkityksellisyydellä ja työporukalla on iso rooli siinä, että tässä työssä viihtyy.

Haastateltu hoitaja on enemmän huolissaan sairaalapäivystyksessä ja kotihoidossa työskentelevien jaksamisesta ja turvallisuudesta.

– Päivystyksessä on omalla tavallaan suurin paine ja uhat, jos ajatellaan hoitohenkilökunnan omaa terveyttä. Me hoidamme vuodeosastolla potilaita hyvin suojautuneina, kotihoidossa joudutaan selviämään kaiken maailman hankituilla maskeilla.

– Nykyohjeistuksen mukaan esimerkiksi päivystyksessä ei hoideta ”täydessä avaruuspuvussa”, eikä siellä siis voi tietää, onko vaikka käsivamman takia sinne tullut potilas tartuttaja.

Suojamaskien käyttö on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Miten hoitaja kokee sen, kun näkee kirurgisia maskeja käyttäviä ihmisiä esimerkiksi kaupassa?

– Suhtaudun siihen hieman ristiriitaisesti. Virallisten kantojen mukaan sitä voi käyttää, jos haluaa. Siitä on hyötyä tai sitten ei ole. Mutta suojavarusteissa ongelma on siinä, että ne eivät auta, jos niitä käytetään väärin.

Esimerkiksi kirurginen kasvosuoja on täysin turha väärin käytettynä.

– Kirurginen tai kankainen kasvosuojus kontaminoituu, eli likaantuu. Se pitää osata ottaa oikein pois. Jos sen vain kääntää ympäri, laitat silloin kaiken pölisemään hengitysteiden eteen.

Sama ongelma on hansikkaiden kanssa.

– Kun laitat ne kotona käteen ja menet kauppaan, kosket kaikkia mahdollisia pintoja, kuten nyt koskisit ilman hanskojakin. Kun tulet kaupasta kotiin, heität ne pois ja kosket omaa kättä likaisella hansikkaalla. Saavutettu hyöty on nolla. Käsidesin käyttäminen ja käsien peseminen auttaisi enemmän.

Etulinjassa työskentelevä hoitaja tekee kaikesta huolimatta työtään toiveikkaalla mielellä.

– Sairaalamaailmassa näkee, ettei tilanne ole loppumassa. Meille ei kuitenkaan ole missään vaiheessa tullut toivottomuutta tai lohduttomuutta.