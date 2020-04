Lasse Lehtisen kolumni: Kiitos suurten ikäluokkien puolesta

Seniorikansalaiset ovat muuttuneet kestävyysvajeen raskaimmasta lastista kansakunnan suojelukohteiksi, kirjoittaa Lasse Lehtinen kolumnissaan.

Presidentin sanoin: ”tämä pirulainen on voitettavissa”. Onkin aika kiittää niitä, jotka paineen alla tekevät parhaansa. Hallitus on kiitokset ansainnut, vaikka kansantuomioistuin sosiaalisessa mediassa hirtättää ministereitä ja virkamiehiä kaiken aikaa.

Kiitokset myös sairaaloille, hoivakodeille, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Valtion hankintakeskukselle, Huoltovarmuuskeskukselle ja jopa Business Finlandille. Sormella osoittajilta tekee mieli kysyä maalaisliiton Eemil Luukan sanoin: ”Mie kysyn teiltä, sisaret ja veljet, mitä työ itte oisitte tehny vastaavas tilantees ja päinvastases tapaukses?”

Media hoitaa tonttiaan ja Yle-verolle saadaan laadukasta vastinetta. Löytyisikö vielä kuvaruudun alalaidasta tilaa kiitoksille? Kansalaiset voisivat ilmiantaa työtään tekeviä arjen sankareita ja myös yrityksiä, jotka ovat vaikkapa alentaneet tai antaneet anteeksi yrittäjien vuokria.

Kiitos suurten ikäluokkien puolesta siitä, että seniorikansalaiset ovat muuttuneet kestävyysvajeen raskaimmasta lastista kansakunnan suojelukohteiksi. Heidän poismenoaan viivytetään miljardipanostuksin ja aktiiviväestön kustannuksella.

Markkinataloudella on ylivoimaiset ominaisuutensa mutta kriisejä se ei pysty nujertamaan. Veronmaksajia huudetaan hätiin, kun Adam Smithin kuuluisa ”näkymätön käsi” halvaantuu. Ainoa apu koronan jälkihoitoon tulee, jos on tullakseen, valtioilta. Niitäkin on erilaisia. Kiinassa valtio päättää kaikesta, Yhdysvalloissa ei juuri mistään.

Myrskyn jälkeen lasketaan tappiot. Elinkelvottomien ohella nyt menee nurin myös yrityksiä, joita ei osaavinkaan liikkeenjohto pystyisi pelastamaan. Niistä tulee Terminator Arnold Schwarzeneggerin sanoin collateral damage, olosuhteiden uhreja.

Suomessa uuteen alkuun ei pääse, kun otsassa on luottokelvottoman leima. Taasko menetetään kokonainen yrittäjäsukupolvi? Onko lainsäätäjillä nyt rohkeutta laatia yrittämiselle toimivat säännöt? Verotuloja tuottavat työpaikat luodaan tulevaisuudessakin yksityisissä yrityksissä.

Tämä aika on nuorille päättäjille huikea korkeakoulu. Kantapään kautta opitaan niin talouden lait kuin toimivan yhteiskunnan rajat. Perustuslaki pahimmillaan hidastaa tai estää järkevät päätökset. Valtiosopimuksetkaan eivät pidä, kun kansallisvaltiot huolehtivat vain omistaan.

Koronan jälkeisestä ajasta voi ennustaa todella raastavaa. Hallitusohjelma kelpaa juhannuskokon sytykkeeksi. Budjettien jakovara on syöty vuosiksi eteenpäin. Uudistuksina vaikkapa hoitajamitoituksen nostaminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen kutistuvat kokoisikseen. Pankkien vakavaraisuussäännökset voi huuhdella pöntöstä, kun helikopterirahaa tiputetaan taivaalta.

Puoluejohtajista voi parhaassa tapauksessa jalostua sukupolvensa rautainen hyökkäysketju, joka vie meidät parempaan tulevaisuuteen. Huonoimmassa tapauksessa he palaavat tapoihin ennen koronaa ja jatkavat politiikan mikromanageerausta.

Sdp:n tulevalta puheenjohtajalta odotan samaa viisautta ja mielenmalttia kuin oli hänen suurella edeltäjällään. Kolmen sodan yli kansakuntaa ja yritystään Elantoa kannatellut Väinö Tanner piti pahimmissakin paikoissa pään kylmänä ja sydämen lämpimänä.

Hänen ohjeensa puoluetovereille pätee edelleen: ”Ei kannata lähteä huutokauppaan kommunistien kanssa, ne tarjoavat aina enemmän”.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.