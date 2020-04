Kuusamolaisella syrjäkylällä tapahtui kummia – mysteeriin liittyvät säppi, hämärämies ja merikotka

Säppi, kanki, hauki. Kuusamon merikotka joutui keskelle arvoitusdekkaria.

Koillismaan yössä, kuusamolaisella syrjäkylällä tapahtui kummia.

Jäljelle jäi vain yksittäisiä aihetodisteita, joiden perusteella voidaan yrittää löytää luonnollinen, järkiperäinen selitys.

Todisteita ovat säppi, kanki ja hauki.

Eräässä ulkorakennuksessa, varastossa, asui merikotka, vanha koiras, sama lentohalunsa menettänyt lintu, jonka paikallinen rengastaja Jyrki Mäkelä hiihti kiinni reilu viikko sitten, kuten IS tuolloin uutisoi.

Eläinlääkäri löysi kotkan kainalonseudusta pistomaisen, tulehtuneen haavan. Se on saanut tuoretta haukea, kipulääkettä ja antibiootteja. Nyt sen vointi on hyvä, ja tarkoitus on vapauttaa se luontoon.

Paitsi että.

Annetaan Mäkelän kertoa.

Mäkelä oli tarkistamassa helmipöllön pönttöjä, kun puhelin soi. Siellä oli kotkalle kortteerin tarjonnut perheenisä. Ääni oli vakava.

– Oli kuulemma huonoja uutisia. Sydän hyppäsi. Olin varma, että nyt se on kuollut, Mäkelä kertoo.

Löydätkö kuvasta merikotkaa?

Ei, perheenisä kertoi kotkan kadonneen. Varastorakennus oli tyhjä. Ovi oli auki, melkein sepposen selällään, apposen auki.

– Hän oli etsinyt sitä eikä ollut löytänyt mistään.

Perheenisä oli havainnut tilanteen mennessään aamulla kello 7 postilaatikolle.

Mitä yöllä oli tapahtunut? Varmaa on, että illalla kello 21.30 kotka oli istunut mielipaikallaan, kaksi metriä leveällä lautahyllyllä.

Se oli syönyt puolet tuoreesta hauesta.

Aamulla kotka oli kadonnut, ja hauki oli syöty loppuun. Jos hauki olikin kadonnut kotkaan, mihin kotka oli kadonnut?

– Sen on täytynyt olla aamuyötä, kun ovi on avattu, Mäkelä päättelee hauen hupenemisen perusteella. Siihen ei tarvita rikoslaboratoriota, hiljainen tieto suurten petolintujen elintavoista luo päättelylle riittävästi pohjaa.

– Mutta kuka, minkä ihmeen takia?

Huolimattomuus oli vaihtoehtona pois suljettu. Ovi oli ollut 20-senttiä syvässä puusäpissä ja ovea vasten oli laitettu kaksi rautatankoa.

– Säppi oli nostettu ylös ja toinen tanko nostettu siististi sivuun.

Mäkelän mielessä ehti käydä monta vaihtoehtoa. Mikään niistä ei ollut hyvä. Pitikö kotkaa lähteä taas etsimään, vaelsiko se jälleen lumihangessa?

Oliko se otettu elätiksi? Oliko se enää elävien kirjoissa ollenkaan?

Kotka toipuu vielä hetken kuusamolaisessa vajassa.

Sitten Mäkelän puhelin soi uudelleen. Kotka oli löytynyt. Perheen 11-vuotias poika oli tavoittanut sen taskulampun valokeilaan varastorakennuksen perimmäisestä, pimeästä nurkasta.

– Mihinkään muuhun ei voi päätyä, kuin että aamuyöstä joku varas on käynyt pihapiirissä tutkimassa, löytyisikö mitään saalista Mäkelä pohtii.

– Kaveri on aukaissut ovet, kotka on lehahtanut siivilleen ja sähissyt, kumpikin on säikähtänyt, kotka mennyt piiloon ja äijä lipettiin.

Merikotkan siipienväli on valtava. Sisätiloissa näky on ollut kamala, etenkin, jos on ollut pimeä, eikä yön seudun kulkija ole nähnyt kuin sähisevän jättikokoisen mustan enkelin.

Kotka mielipaikallaan.

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Kotka yritetään vapauttaa luontoon perjantaina, kun se on ensin läpäissyt lääkärintarkastuksen. Se rengastetaan, ja se saa mukaansa maailmalle pikkuruisen repun, jossa on 70 grammaa painava gps-lähetin.

– Suomessa on aikaisemmin pystytty seuraamaan vain yhden aikuisen merikotkan liikkeitä. Tämä lähetin voi antaa tutkijoille arvokasta tietoa vuosikausien ajan, kun aurinkopaneeli lataa patteria, Mäkelä kertoo.

Lintuharrastusjärjestö BirdLife on järjestänyt Facebook-sivuillaan keräysluvallisen keräyksen tutkimushankkeen rahoittamiseksi.