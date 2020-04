Jyrki Lehtolan kolumni: Suomi nousee kun känninen turkulaiskonsultti twerkkaa otsalamppu päässä

Ei Suomea markkinoida selviämisen, vuokranmaksun tai terveydenhoidon, vaan innovaatioiden luvattuna maana, kirjoittaa kolumnisti Jyrki Lehtola.

Elämme vaikeita aikoja. Yrityksiä kuolee, ihmisiä huojuu ja kaatuu.

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että emme anna niiden kaatua, jotka ovat heikoimpia, työllistävät muita ja tuottavat tärkeitä palveluita.

Näitä palveluita ovat Business Finlandin ja ELY-keskusten mukaan twerkkaaminen, turkulaisten yökerhoasiakkaiden alkoholismin optimointi, blogit, hävittäjien lobbaaminen, Turtiaisen Anon firman t-paita, jonka rinnassa lukee ”Train beyond THE PAIN and the death is your only release”, Packalénin Tomin digipesurätti sekä johtajien valmentaminen siihen, mitä niiden pitäisi jo osata.

Näitä toimintoja tukemalla alkaa valoa näkyä tunnelin päässä, ja jos se onkin vain känninen turkulaiskonsultti twerkkaamassa otsalamppu päässään, lain mukaan yhteiskunnan rahat eivät menneet hukkaan.

Ennen vanhaan sai Tekesiltä kiloittain rahaa, jos osasi kutsua turhaa ideaansa ”luovaksi ratkaisuksi” ja osasi peittää hakemuksessaan sadalla eri tavalla sen, että turha idea on epäluova ratkaisu ongelmaan, jota ei ole.

Tekes muuttui Business Finlandiksi, jolta myös saa helposti rahaa luoviin ratkaisuihin, joista eräs luovimmista on tähän mennessä ollut Tekesin nimen muuttaminen Business Finlandiksi.

BF jakoi juuri koronatukia, josta nyt kaikki valittavat, vaikka BF toimi sen lain puitteissa, että rahaa voi myöntää vain tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun tuhat hukkuvaa yrittää pysyä pinnalla, Business Finland tukee niitä, jotka istuvat veneessä: yhden hengen firmaa, joka on kehittelemässä blogiinsa laskinta siitä, kuinka moni tänään hukkui sekä valmennusfirmaa, joka opettaa pohjalle putoavaa näkemään hukkumisen mahdollisuutena hyvään elämään.

Innovaatio on määritelmällisesti jotain, mitä joku ulkopuolinen vaatii ja sitten joutuu keksimään väkisin jotain, joka ei ole innovatiivista. Innovatiivisen tulisi olla myös digitaalista, esimerkiksi virtuaaliorava, ja koska ei ole parempaakaan ideaa näköpiirissä, virtuaalioravaa tuetaan, kun rahaa on täällä Business Finlandin toimistolla pari huonetta täynnä ja meillä on väärä toimeksianto.

Turha valittaa. Suomi on innovaatiomaa. Siitä allekirjoitettiin yhteiskuntasopimus vuosia sitten. Ei Suomea markkinoida selviämisen, vuokranmaksun tai terveydenhoidon, vaan innovaatioiden luvattuna maana.

Kaivattuja innovaatioita ei tosin ole niin paljon kuin niihin jaettavaa rahaa. Siksi rahaa annetaan sille, joka pystyy väsyttämään hakemuksen käsittelijän lauseilla, jotka se oppi Kuinka käytän hakemuksissani sanaa ’innovatiivinen’ innovatiivisesti -kurssilla, joka myös sai rahaa Business Finlandilta.

Jos tällainen maailma ei kelpaa, olisi syytä innovoida jotain parempaa tai itsensä hiljaiseksi.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.