Tiina Jylhän yritys aikoo yhä toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) sen tilaamat hengityssuojaimet. HVK haluaa puolestaan purkaa kaupat.

Huoltovarmuuskeskus ilmoitti viime viikolla, että se aikoo purkaa tekemänsä hengityssuojainkaupat kauneusalan yrittäjän Tiina Jylhän kanssa.

HVK ehti maksaa Jylhän yritykselle ennakkomaksuna 2,655 miljoonaa euroa. Virolaispankissa olevat varat on kuitenkin sittemmin jäädytetty. Kokonaiskauppasumma oli 5,31 miljoonaa euroa.

HVK perustelee kaupan purkamista sopimusrikkomuksella, joka ”perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla”. HVK vaatii maksamiensa rahojen palauttamista.

– Huoltovarmuuskeskus on purkanut Jylhän yhtiön, The Look Medical Care Oü:n, kanssa tehdyn sopimuksen 13.4.2020 annetulla purkuilmoituksella ja vaatinut maksun palautusta. Koska sopimus on purettu, kysymys ei enää ole tavaran toimittamisesta, vaan ainoastaan maksun palauttamisesta.

– Asia voi muodostua riidaksi, joka ratkaistaan viime kädessä oikeudessa, Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen kommentoi asiaa IS:lle lähettämässään sähköpostissa.

Tiina Jylhän asiamies Kari Uoti sanoo IS:lle, että HVK:lla ei ole oikeutta purkaa kauppoja. Uoti myös korostaa, että hänen tietojensa mukaan Jylhää ei epäillä rikoksesta.

– Me ollaan sitä mieltä, että meillä on sopimus olemassa ja mitään purkuperustetta ei ole olemassa. Ja ne purkuperusteet ovat juridisesti täysin... miten nyt kauniisti sanoisi... sanoisin, että pehmeitä, Uoti kertoo IS:lle.

Uotin näkemyksestä uutisoi aiemmin Lännen Media.

Uotin mukaan Jylhä on tarjonnut myös sitä mahdollisuutta, että HVK voisi tarkistaa tavarat etukäteen Kiinassa, mutta Uotin mukaan puheväleihin ei ole päästy.

– Päämieheni on tarjonnut sellaista mahdollisuutta, että voidaan yhdessä varmistua siitä, että sieltä varmasti tulee kunnollisia maskeja. Ettei kävisi niin kuin on aikaisemminkin käynyt. Mutta Huoltovarmuuskeskus ei suostu keskustelemaan. Sori, se on menettänyt puhekykynsä, Uoti lataa.

Uotin mukaan nyt olisi ”järkevää toimia sopimuksen mukaisesti, eikä ruveta ehdoin tahdoin riitelemään”.

Uotin mukaan Jylhä voisi tilata Kiinasta tulevat varat vasta sitten, kun jäädytetyt rahat vapautetaan.

– Ne rahat ovat jumissa sen takia, koska virolainen pankki epäilee rahojen alkuperää, eli toisin sanoen Suomen valtion rahojen puhtautta.

– Kun rahat vapautuvat, sitten sillä sekunnilla lähtee tilaus ja maksu kiinalaisille, Uoti kertoo.

Hänen mukaansa tilauksen tekemisen jälkeen tuotteet tulisivat ”nopealla aikataululla” Suomeen. Tähän saakka HVK ei ole saanut Jylhän yhtiöltä koronavastaisia suojatavaroita.