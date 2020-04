Tänään vielä aurinkoista – sateet saapuvat perjantaiksi

Luoteinen ilmavirtaus tuo paitsi viileämpää ilmaa, myös aiempaa runsaampaa pilvisyyttä ja Luoteis-Lappiin paikallisia lumisateita.

Iltapäivällä etelässä on vielä aurinkoista ja lämpötila etenkin sisämaassa 10 asteen yläpuolella. Pohjoista kohti mentäessä pilvisyys on vähitellen runsaampaa, mutta poutaista.

Lapissa on laajalti pilvistä ja luoteisosassa sataa paikoin lunta.

Vuodenaikaan nähden päivälämpötila on etelässä ja lännessä vielä tänään melko lähellä tavanomaista.

Pohjoisessa sää sitä vastoin on tavanomaista vähän kylmempi.

Illalla Länsi-Lapissa satelee lunta ja vettä, yöllä sateet liikkuvat aamuksi maan keskivaiheille.

Perjantaina iltapäivällä vesi- ja räntäsateita tulee etenkin maan keskiosassa, paikoin myös etelässä. Itä-Lapissa sataa lunta luoteistuulen voimistuessa.

Lauantaina luoteistuuli voimistuu varsinkin maan itä- ja pohjoisosassa, missä satelee paikoin lunta. Lännessä pilvisyys lisääntyy iltapäiväksi mutta enimmäkseen on poutaa. Sää on koleaa.

Euroopassa perjantaina Fennoskandia, Baltia ja Venäjä kuuluvat laajaan matalapaineenalueeseen, missä sää on epävakainen. Muuten Euroopassa on laajalti aurinkoista. Paikallisten iltapäiväkuurojen mahdollisuus on suurin Espanjan ja Ranskan tienoilla sekä Sardiniassa ja eteläisimmässä Italiassa. Turkin eteläisessä osassa on sateista.